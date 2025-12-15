وزیر خارجه جرمنی:امیدواریم پروازهای انتقال افغان‌ ها از پاکستان به جرمنی تا پایان سال جاری تکمیل شود

مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش دختران، در مراسم جوایز بین‌المللی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برای مبارزه با فساد، جایزه بخش «خلاقیت و مشارکت» را دریافت کرد.

نهمین دور این جوایز بین‌المللی، به همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC)، روز یکشنبه ۲۳ قوس در شهر دوحه برگزار شد.

دفتر UNODC با نشر تصاویری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، لحظه دریافت این جایزه توسط ویسا از دست امیر قطر را به نمایش گذاشته است.

مطیع‌الله ویسا در ماه حمل سال ۱۴۰۲ از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد و حدود هفت ماه را در زندان سپری کرد. طالبان او را به انجام «فعالیت‌های ضد دولتی» متهم کردند، اما خانواده‌اش این اتهامات را رد کرده‌اند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، در بیش از چهار سال گذشته، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش در افغانستان محروم شده‌اند.