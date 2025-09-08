عبدالواحد، کودک۱۰ ساله آسیب دیده از زلزله از ولسوالی چوکی ولایت کنر ناوقت یکشنبه ۷ سپتمبر به رادیو آزادی گفت که شب و روز در ترس از زلزله سپری می شود.

خواب های بد می‌ببینم، خواب های که زلزله است و همه ما با ترس به هر طرف فرار می‌کنیم

"از ولسوالی چوکی، دره دیوه‌گل و منطقه برسیری هستم، خواب های بد می‌ببینم، خواب های که زلزله است و همه ما با ترس به هر طرف فرار می‌کنیم، من می‌خواهم ما از اینجا به جای دیگر انتقال داده شویم، دلم نمی‌خواهد اینجا باشم بسیار می‌ترسم و حالت بسیار دشوار است."

میرویس ۱۲ ساله باشنده دیگر دره دیوه‌گل ولسوالی چوکی و دانش آموز صنف شش مکتب می‌گوید که شب‌ ها نمی‌‌تواند آرام بخوابد:

"من ترس دارم که بازهم زلزله نشود، در خواب می‌بینم که زلزله می‌شود و به هر طرف می روم، دلم می‌لرزد، می‌خواهم مکتب و مدرسه، خانه های ما و همه چیز دوباره آباد و فعال شود، من در ماندن در قریه خوشحالم."

برخی از زنان آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر که نخواستند نام و صدای شان در گزارش نشر شود نیز به رادیو آزادی گفتند که در وضعیت بد روانی قرار دارند از کوچک‌ ترین لرزش می‌‌ترسند و کودکانشان بی‌ وقفه گریه می‌‌کنند.

به هر طرف می روم، دلم می‌لرزد، می‌خواهم مکتب و مدرسه، خانه های ما و همه چیز دوباره آباد و فعال شود

این در حالیست که سازمان جهانی صحت (WHO) می‌گوید افرادی که از زلزله اخیر در شرق افغانستان متاثر شده با آسیب های شدید روانی روبه‌رو اند.

این سازمان در گزارشی دربارهٔ زلزله در شرق افغانستان که یکشنبه ۷ سپتمبر نشر کرد هشدار داده که خدمات مشاورهٔ روانی و حمایت ‌های اجتماعی در مناطق زلزله‌ زده هنوز محدود است و تاکید کرده که برای جلوگیری از پیامد های طولانی‌ مدت روانی، افزایش فوری خدمات روانی ـ اجتماعی ضروری است.

(WHO) افزوده که برای رسیدگی به این وضعیت دو تیم سیار صحی روانی و اجتماعی را به ولسوالی نورگل ولایت کنر و شفاخانهٔ ولایتی ننگرهار اعزام کرده که مشاوره فردی و گروهی و کمک ‌های اولیهٔ روانی ارائه می‌‌دهند

به گفته این سازمان این تیم ها افرادی را که نیاز به تداوی تخصصی دارند به مراکز صحی راجع کرده اند که تا کنون بیش از ۴۰۰ مورد مشاوره و ارجاع ثبت شده است.

قاری عزیز الرحمن، تاجر و فعال کمک‌ رسان که همراه خانواده‌ اش برای حمایت از متضررین زلزله از کابل به کنر رفته، می‌گوید که افراد زیاد به ویژه کودکان و زنان پس از زلزله صدمه روانی دیده اند که تعداد شان فریاد سر می‌دهند، گریه می‌کنند و دچار ضعف حافظه شده اند.

او از ولسوالی چوکی ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی بر ارائه خدمات بیشتر در این خصوص تاکید کرد:

"کودکان و زنان که اینجا هستند آنقدر دچار تکلیف روانی شدید شده اند که برخی اوقات هنگام تکان های زلزله آنقدر جیغ و فریاد می‌زنند و آن را ادامه می‌دهند تا که تکان دیگر زلزله رخ می‌دهد، اینجا آنقدر تکلیف روانی زیاد شده وقتی با مردم صحبت می‌کنید نام پسر خود را فراموش کرده اند، پسران نام پدران خود را از یاد برده اند، مادر نام کودک و کودک نام مادر خود را فراموش کرده است، وقتی نام خودشان را بپرسید دو تا سه دقیقه بعد جواب آن را می‌دهند."

سازمان جهانی صحت (WHO) در گزارش تازه‌ خود گفته که ۸۴ هزار تن در نتیجه زلزله ها در شرق افغانستان متاثر شده اند.

یافته‌ های اولیه (WHO) نشان می ‌دهد که حداقل ۱۶ مرکز درمانی در چهار ولایت در شرق افغانستان از زلزله آسیب دیده ‌اند و بیش از ۲۲۰۰ زخمی در ده مرکز درمانی که بیشترین آن در شفاخانه مرکزی ولایت ننگرهار بوده پذیرش شده اند که ۵۸ درصد مردان، ۴۲ درصد زنان و دختران اند و بیش از ۱۰ درصد، کودکان زیر پنج سال بوده اند.

در گزارش سازمان جهانی صحت آمده که شفاخانه ها همچنان با ازدحام بیماران مواجه اند و برای تأمین نیازهای مجروحان به پشتیبانی مداوم به دارو و تجهیزات صحی نیاز دارند.

در نتیجه زلزله ناوقت شب یکشنبه گذشته (۳۱ اگست) به شدت شش درجه ریشتر، تلفات سنگین جانی و خسارات هنگفت مالی بر ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر وارد شد.

حکومت طالبان گفته که در این رویداد بیش از ۲۲۰۰ تن در ولایت کنر جان باختند و بالاتر از ۳۶۰۰ تن دیگر زخمی شدند و بیشتر از ۶۷۰۰ خانه ویران شده اند.