ملل متحد: احتمال شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله زده در کنر، افزایش یافته است

نبود آب پاک، عدم توجه به صحت و رفع حاجت در فضای باز خطر شیوع بیماری کولرا (وبا ) را در مناطق زلزله زده افزایش داده

شانون اوهیرا، رئیس ستراتیژی و هماهنگی OCHA، در یک جلسه آنلاین ملل متحد روز دوشنبه ۸ سپتمبر با ابراز نگرانی در این مورد گفت:

«وضعیت در این منطقه بسیار خراب است، برخی از خانواده‌ ها در خیمه‌ ها زندگی می‌ کنند و بسیاری دیگر بدون خیمه در معرض باد و باران قرار دارند ، آب پاک و توجه به صحت شان وجود ندارد ، با توجه به اینکه در این منطقه شیوع کولرا وبا وجود داشت، ارزیابی‌ های ابتدایی ما نشان می‌ دهد که ۹۲ درصد قربانیان زلزله در فضای باز رفع حاجت می‌کنند، بنابراین می ‌توانیم بگوییم که احتمال شیوع کولرا یک نگرانی جدی است.»

او همچنان گفت که ساحه کاملاً تخریب شده است و بسیاری از قربانیان چندین عضو خانواده خود را از دست داده اند که این امر آنها را از نظر ذهنی آسیب پذیر کرده و نیاز به درمان روانی دوامدار دارند.

او همچنین گفت که بسیاری از زنان و کودکان از سوء تغذیه رنج می برند، در حالی که تیم های صحی در برخی مناطق فعالیت می کنند، اما او تاکید کرد که نیاز است تا این بخش به صورت عاجل گسترش داده شود.

بیش از نیمی از قربانیان زلزله مرگبار کنر را زنان و کودکان تشکیل می‌ دهند

در همین حال، شماری از خانواده ‌های آسیب دیده از زلزله که اکنون مناطق ویران شده‌ شان را ترک کرده و زیر خیمه در ولسوالی خاص کنر به سر می‌برند، می‌گویند که کودکان ‌شان بیمار اند و هیچ امکاناتی غیر از خیمه برای‌ شان فراهم نشده است.

یک زن آسیب دیده از زلزله که نخواست نامش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:

«پسر من مریض است، اسهال است و در وجود اش دانه برآمده است ، ما هیچ چیزی نداریم، اینجا نه آب است، نه تشناب، ما اینجا در این بی نظمی در زیر خیمه بسر میبریم، هیچ چیز نداریم.»

این زن می‌ گوید که شش ماهه باردار است و در اثر این زلزله زخمی شده است، اما به دلیل نبود داکتر زن با مشکلات مواجه است.

زن دیگری که در همین کمپ زندگی می کند نیز مشکل مشابه دارد. او نیز خواست نامش در این گزارش گرفته نشود و به رادیو آزادی گفت:

بسیاری از زنان و کودکان از سوء تغذیه رنج می برند

«ما نه تشناب داریم، نه آب، نه پیاله، نه دوله برای وضو و نه جای نماز، به بسیار مشکل از مناطق خود بیرون شدیم ، حتی یک چادر هم به سر خود نداشتیم، فقط خود را نجات دادیم و حالا اینجا زندگی می کنیم.»

این در حالیست که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) به تاریخ ۸ سپتمبر با نشر اعلامیه‌ ای گفت که بیش از نیمی از قربانیان زلزله مرگبار کنر را زنان و کودکان تشکیل می‌ دهند.

این نهاد گفته است که زنان و کودکان آسیب دیده از این زلزله به شدت زخمی شده ‌اند و به کمک‌ های فوری و روانی نیاز دارند.

در این اعلامیه آمده است که هنوز وسعت کامل این فاجعه مشخص نیست، زیرا برخی از مناطق آسیب دیده دور افتاده بوده که به دلیل عدم دسترسی تا حال ارزیابی نشده اند.

در حالی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بلند گفته شده است ، یافته ‌های سازمان ملل متحد نشان می‌ دهد که بیش از یازده هزار زن حامله نیز از این زلزله آسیب دیده اند.

پیش از این سازمان جهانی صحت از حکومت طالبان خواست که محدودیت‌ ها بر فعالیت زنان امداد رسان را پایان دهد تا کمک‌ های صحی عاجل به زنان آسیب ‌دیده برسد.

در چهار ولایت شرق افغانستان بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته، نزدیک به ۴ هزار نفر زخمی و حدود ۷ هزار خانه تخریب شده

خبرگزاری رویترز به نقل از داکتر مکتا شرما، معاون نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان گفته است که ۹۰ درصد کارکنان صحی در مناطق زلزله زده مردان هستند و ۱۰ درصد را زنان تشکیل می‌ دهند که داکتران متخصص نه، بلکه اکثراً نرس ها و قابله ‌ها هستند.

او گفت که زنان تمایلی به تعامل با داکتران مرد نداشته و در نتیجه هزاران بیمار زن بدون درمان باقی مانده اند.

این در حالیست که حکومت طالبان روز یکشنبه از پایان عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده خبر داده گفت که پس از این تمام توجه خود را روی کمک به آسیب دیدگان زلزله متمرکز کرده است.

زلزله ای به شدت ۶.۱ ریشتر ناوقت ۳۱اگست، به شمول کنر، ننگرهار، لغمان، و نورستان را تکان داد که خسارات مالی وجانی زیاد را به مردم این ولایت ها وارد کرد.

حکومت طالبان گفته است که در چهار ولایت شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته، نزدیک به ۴ هزار نفر زخمی و حدود ۷ هزار خانه تخریب شده است.

سازمان ملل متحد برای رسیدگی به زلزله زدگان این مناطق کمک اضطراری نزدیک به ۱۴۰ میلیون دالر درخواست کرده است.