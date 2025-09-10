زلزلۀ کنر مالداری و مرغداری محلی را نابود کرد

مالداری و زندگی ما را به طور کامل از بین برد.
تعداد از آسیب دیدگان این زلزله به رادیو آزادی گفتند که پیش از این مالداری و نگهداری مرغها منبع اصلی درآمد و معیشت شان بود، اما حالا با از دست رفتن آنها، نمیدانند زندگی خود را چگونه پیش ببرند.
محمد زمین، باشندۀ قریۀ تیتک ولسوالی نورگل کنر، میگوید که پیش از زلزله، زندگی و معیشتاش از طریق مالداری و نگهداری مرغها تامین میشد، اما حالا با از دست رفتن آن، زندگیاش با مشکل روبهرو شده است .
«گاو، بز و مرغ چوچه کشی میکردیم، ناگهان این زلزله و این حادثه آمد، مالداری و زندگی ما را به طور کامل از بین برد.»
مال و مالداری ما همه زیر خاک شد.
او به رادیو آزادی گفت که ۳۵ راس بز خود را در زلزله از دست داده است: «زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود حالا مالداری ما نابود شد. دست روی دست گذاشته نشستهایم، رمههای ما از بین رفت، حتی مرغها نیز نابود شدند. خرید، فروش و خوراک ما به همین متکی بود. حالا که مال ما از بین رفت، زندگی ما هم از بین رفت. من شخصاً ۳۵ بز خود را از دست دادهام و مرغ هایم نیز مردهاند.»
یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز در این مورد گفت: «مال و مالداری ما همه زیر خاک شد. حتی گاوها، بزها و مرغهای مردم تمام منطقه از بین رفتند.»
این افراد میگویند که زلزله فعالیتهای مالداری و مرغداری در مناطق آسیب دیده کنر کاملاً از بین برده است.
تقریباً ۲۵۰۰ گاو و گوساله تلف شدهاند.
داکتر غالب مسعود، آمر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که در نتیجه زلزله شب ۳۱ اگست در سه ولسوالی کنر هزاران راس مواشی و مرغ تلف شدهاند.
«در مربوطات چوکی، نورگل و چپه دره که زلزله رخ داده، تقریباً ۲۵۰۰ گاو و گوساله تلف شدهاند. همچنان حدود ۹۵۰۰ رأس گوسفند و بز از بین رفته اند. حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ راس اسب و مرکب مردهاند و حدود ۱۰ هزار مرغ نیز نابود شده است.»
او افزود که در حال حاضر تیم های وترنری را به منطقه فرستادهاند تا حیوانات زخمی را تداوی کنند و به گفته او همچنین روند دفن حیوانات مرده نیز جریان دارد.
پیش از این سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO) با ابراز نگرانی گفت که هزاران حیوان در منطقۀ زلزله زده از بین رفته و اگر به زودی پاکسازی نشود، خطر شیوع بیماریها وجود دارد.
حکومت طالبان شمار تلفات انسانی در کنر در نتیجه زلزله ۳۱ اگست در شرق افغانستان را بیش از ۲۲۰۰ کشته و بیش از ۳۶۰۰ زخمی اعلام کرده است.
بر بنیاد ارزیابی سازمان امدادی «اسلامیک ریلیف»، حدود ۹۸ درصد ساختمانهای این ولایت به طور کامل و یا قسماً ویران شده یا آسیب دیدهاند.