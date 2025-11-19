جهان
یک محکمه در فرانسه هشت نفر را بهخاطر غرقشدن یک قایق پناهجویان به سه تا پانزده سال زندان محکوم کرد
یک محکمه در فرانسه روز سهشنبه هشت نفر را بهخاطر غرقشدن یک قایق پناهجویان در کانال انگلیس در سال ۲۰۲۳ که باعث مرگ هفت نفر شد، به سه تا پانزده سال زندان محکوم کرد.
در این پرونده، دو شهروند عراقی، شش افغان و یک تبعهٔ سودان به جرمهای مختلف، از جمله همکاری با یک شبکهٔ قاچاق انسان و قتل غیرعمد، محاکمه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شبکه میان فرانسه و بریتانیا فعالیت میکرد و پناهجویان را با قایقهای کوچک به بریتانیا میبرد.
دو عراقی ۴۵ ساله که رهبران این شبکه معرفی شدهاند، بهخاطر نقششان در مرگ هفت افغان، به ۱۲ و ۱۵ سال زندان محکوم شدند. دربارهٔ میزان محکومیت شش افغان جزئیاتی ارائه نشده است. تبعهٔ سودان نیز از همهٔ اتهامها تبرئه شده است.
سارنوالان برای تمامی متهمان ۲۳ تا ۴۵ ساله، حکم ۱۲ تا ۱۵ سال زندان درخواست کرده بودند.
این قایق کوچک که ۶۷ مهاجر در آن بودند، در ماه اگست ۲۰۲۳ زمانی غرق شد که ماشین آن از کار افتاد. هر هفت قربانی این حادثه افغان بودند و ۶۰ نفر دیگر را نیروهای ساحلی فرانسه و بریتانیا نجات دادند.
رئیس جمهور ایالات متحده از ولیعهد سعودی در برابر قتل خاشقجی دفاع کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در برابر قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سابق واشنگتن پست، توسط ماموران سعودی دفاع کرد.
رئیس جمهور ترمپ به روز سهشنبه در قصر سفید همچنان از سابقۀ حقوق بشری بن سلمان ستایش کرد.
خاشقی در امریکا زندگی کرده بود.
ترمپ گفت که خاشقجی «عمیقاً جنجالبرانگیز» بود.
او به خبرنگاران گفت: «شمار زیاد مردم آن آقای که شما دربارهاش صحبت میکنید، را دوست نداشتند. چه او را دوست داشته باشید یا نداشته باشید، اتفاقاتی رخ داد، اما او (بن سلمان) هیچ چیزی دربارهٔ آن نمیدانست.»
محمد بن سلمان قتل خاشقجی را دردناک و یک اشتباه بزرگ خواند و گفت که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادی انجام میدهند.
خاشقجی، منتقد حاکمان سعودی، در سال ۲۰۱۸ در داخل قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شد.
مقامات عربستان سعودی سپس گفتند که دستور قتل او از سوی رهبری آن کشور داده نشده بود.
رئیسجمهور اوکراین به ترکیه سفر خواهد کرد
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین میگوید روز چهارشنبه به ترکیه سفر خواهد کرد و تلاش خواهد کرد مذاکرات صلح و تبادل اسیران جنگی با روسیه را دوباره از سر گیرد.
استانبول در آغاز سال جاری میلادی میزبان سه دور گفتوگوی مستقیم میان روسیه و اوکراین بود که بدون نتیجه پایان یافت.
مسکو، که پیشنهاد آتشبس را رد کرده بود، از آن زمان حملات خود بر شهرهای اوکراین را شدت بخشیده است.
زلنسکی روز سهشنبه گفت: «ما برای ازسرگیری مذاکرات آماده میشویم و طرحهای خود را برای رسیدن به یک راهحل با شرکایمان در میان خواهیم گذاشت.» او مشخص نکرد که در سفر به ترکیه با کدام مقامها دیدار خواهد کرد.
در ماههای می و جولای، دو طرف تنها بر سر تبادل گروگان ها و تحویل اجساد سربازانی که در جنگ کشته شده بودند توافق کردند.
در آخرین تبادل که در اوایل اکتوبر انجام شد، مسکو و کییف هر کدام ۱۸۵ گروگان را با یکدیگر معاوضه کردند.
آتشسوزی جنوب قزاقستان؛ ۱۲ تن به شمول ۹ کودک جان باختند
دوازده تن به شمول نُه کودک در یک آتشسوزی شب گذشته در یک خانه در جنوب قزاقستان جان باختهاند.
منابع خدمات اضطراری گفته اند که سه تن دیگر در حالت بیهوشی از ساختمان در حال حریق نجات داده شدند.
این رویداد در روستای الگابس در فاصلۀ حدود صد کیلومتری مرز ازبکستان رخ داده است.
قاسم جومارت توقایف رئیسجمهور قزاقستان وعدهٔ کمک به خانوادههای قربانیان را داده و دستور داده است که علت آتشسوزی بررسی شود.
شرکت هوایی امارات ۶۵ طیارۀ مسافربری از نوع بوئینگ ۷۷۷-۹ سفارش میدهد
شرکت هوایی امارات مستقر در دوبی ۶۵ طیارۀ مسافربری از نوع بوئینگ ۷۷۷-۹ را سفارش میدهد.
این تصمیم امروز در مراسم گشایش نمایشگاه هوایی دوبی اعلام شد.
با عملی شدن این برنامه، جایگاه شرکت هوایی امارات بهعنوان بزرگترین خریدار طیارههای پهنپیکر در جهان تثبیت خواهد شد.
شرکت امریکایی بوئینگ با اجرای مطالعهٔ امکانسنجی برای مودل بزرگتر بوئینگ موافقت کرده.
شرکت هوایی امارات ارزش این قرارداد را ۳۸ میلیارد دالر گفته.
صدراعظم برکنار شدۀ بنگلهدیش به اتهام «جنایت علیه بشریت» به اعدام محکوم شد
یک محکمه بنگلهدیش امروز شیخ حسینه، صدراعظم برکنار شدۀ این کشور را به اتهام «جنایت علیه بشریت» به اعدام محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زمانی که قاضی حکم را صادر کرد، حاضران در محکمه به شادی پرداختند.
حسینۀ ۷۸ ساله، با وصف دستور محکمه مبنی بر بازگشت از هند برای حضور در محاکمهاش، از این کار خودداری کرده بود.
این محاکمه دربارهٔ اتهاماتی بود که گفته شده او دستور سرکوب مرگبار قیام به رهبری محصلان را صادر کرده بود؛ قیامی که به برکناری او انجامید.
غلام مرتضی موزومدر، قاضی محکمه گفته است که حسینه «در سه مورد» از جمله تحریک، دادن دستور قتل و کوتاهی در جلوگیری از خشونتها، مجرم شناخته شد.
مجازات اعدام در بنگلهدیش از طریق حلقآویز کردن اجرا میشود.
سازمان حالوش: نیروهای ایران ۷ پناهجوی افغان را کشتند
یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در ایران موسوم به «حالوش» گزارش داده که نیروهای ایران دستکم ۷ پناهجوی افغان را کشتند و چند افغان دیگر را زخمی کردند.
این سازمان روز گذشته در اعلامیهای نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقهٔ سراوان در ایالت سیستان و بلوچستان رخ داده است.
در بیانیه آمده است که نظامیان ایران با شلیک سلاحهای سبک و سنگین این افغانها را هدف قرار دادهاند.
مقامات ایران به گونۀ فوری در این مورد تبصره نکردهاند.
حالوش افزوده که دهها افغان دیگر پس از بازداشت و انتقال یافتن به کمپهای اخراج در زاهدان، ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شدهاند.
این سازمان برخی ویدیوهای تکاندهنده را نیز در صفحهٔ اینستاگرام خود منتشر کرده که در آن اجساد و خونریزی دیده میشود، اما رادیو آزادی نمیتواند بهگونهٔ مستقل صحت آن را تایید کند.
به اساس گزارشها، نیروهای ایران پیش از این نیز دهها پناهجوی افغان را کشته یا زخمی کردهاند. اما آنها این گزارشها را بیاساس خواندهاند.
سراوان با پاکستان مرز مشترک دارد و به چند نقطهٔ مرزی افغانستان نیز نزدیک است.
سراوان یکی از مسیرهای اصلی ورود پناهجویان افغان به ایران محسوب میشود.
وزیر خارجه آلمان: پایبندی به ارزشهای مشترک شرط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است
یوهان واد فول وزیر خارجه آلمان، روز یکشنبه در سفرش به شش کشور بالکان غربی که بر روند دراز مدت پیوستن آنان به اتحادیه اروپا متمرکز است، وارد سارایوو شد.
به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، آقای واد فول با کریستیان اشمیت نماینده عالی برای بوسنیا و هرزگوینا دیدار کرد.
وادفول گفت که صلح و ثبات در قلب اروپا یک ضرورت است و از حکومت بوسنیا و هرزگوینا خواست که راه خود به سوی اتحادیه اروپا را ادامه دهد.
وادفول روز دوشنبه قصد دارد از مونتهنگرو و آلبانیا دیدار کند و شام همان روز به صربستان پرواز نماید.
وی قرار است روز سهشنبه از کوزوو و مقدونیه شمالی نیز دیدار کند.
وزیر خارجه آلمان پیش از سفرش، از کشورهای بالکان غربی خواست که اصلاحات بیشتر را عملی کنند.
به گفتۀ او این موضوع برای پیشبرد تلاشهای طولانیمدت آنان جهت عضویت در اتحادیه اروپا و نیز برای مقابله با تلاشهای روسیه و چین در زمینه نفوذ در منطقه ضروری است.
او گفت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و حفاظت از حقوق اساسی، قابل معامله نیست و افزود که پایبندی به ارزشهای مشترک شرط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.
در سال ۲۰۰۳ اتحادیه اروپا توافق کرد که کشورهای بالکان غربی پس از تکمیل شماری از اصلاحات، واجد شرایط عضویت خواهند بود.
وزیر خارجه ایران: در حال حاضر غنیسازی یورانیم انجام نمی شود
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، میگوید که کشورش پس از حملههای ویرانگر اسرائیل و امریکا در ماه جون، در حال حاضر غنیسازی یورانیم انجام نمی دهد.
عراقچی روز یکشنبه (۲۵ عقرب) در یک نشست گفت که ایران هرچند برای خود حق غنیسازی قایل است، اما به گفته او فعلاً این کار را انجام نمیدهد و تمام تأسیسات هستهای این کشور زیر نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارند.
اسرائیل و ایالات متحده امریکا در ماه جون گذشته بر تأسیسات مهم هستهای و نظامی ایران حمله کردند و زیان قابل توجهی وارد نمودند.
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی در واشنگتن، که تصاویر ماهوارهای را بررسی کرده، میگوید که در سه تأسیسات ویرانشدۀ ایران در اصفهان، نطنز و فُردو فعالیت بسیار کم دیده میشود.
این پژوهشگران گفتهاند که تنها در نزدیکی تأسیسات هستهای نطنز، در کوه پیکاکس، کارهای بازسازی آغاز شده است.
بازداشت سه مظنون دیگر در پیوند به مرگ یک زن آلمانی و دو فرزندش در ترکیه
پولیس ترکیه پس از مرگ یک زن آلمانی و دو فرزندش در اثر مسمومیت مشکوک غذایی در ترکیه، سه مظنون دیگر را بازداشت کرده است.
این زن با شوهر ، پسر شش ساله و دختر سه سالۀ خود روز یکشنبه گذشته وارد استانبول شده بود.
شوهر این زن در بخش مراقبت های ویژه تحت تداوی قرار دارد.
تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد.
آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه روز شنبه (۲۴ عقرب ، ۱۵ نوامبر) گزارش داد که سه مظنون دستگیر شده در هتلی که این خانواده در آن اقامت داشتند کار میکردند.
خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از آنادولو گزارش داده که تعداد مجموعی افراد بازداشت شده در این قضیه به هفت نفر رسیده است.
بر اساس گزارش ، مسمومیت غذایی به عنوان یک عامل مشکوک این رویداد دانسته می شود. نتایج آزمایشات لابراتواری هنوز ارائه نشده است.
به دنبال مرگ این سه عضو خانواده، دو گردشگر دیگر با علایم مسمومیت در شفاخانه بستری شدند.