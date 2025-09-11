چارلی کرک، فعال سیاسی و حامی دونالد ترمپ، به ضرب گلوله کشته شد

چارلی کرک، یکتن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای حامی دونالد ترمپ رئیس جمهورایالات متحده به ضرب گلوله کشته شد.

کرک، روز چهارشنبه ۱۰ سپتمبر در جریان یک سخنرانی در پوهنتون (یوتا ویلی" هدف گلوله قرار گرفت و ساعت بعد ترمپ اعلام کرد که او کشته شده است.

ترمپ در شبکه اجتماعی خود "تروت سوشل" نوشت: "چارلی کرک بزرگ و حتی افسانه‌ای درگذشت. هیچ کس در ایالات متحده امریکا قلب و احساس جوانان را بهتر از چارلی درک نکرده بود.

سازمان "ترنینگ پوینت" (Turning Point) که کرک ۳۱ ساله یکی از موسسان آن بود و بزرگ‌ترین نهاد جوانان محافظه‌کار در امریکا محسوب می‌شود، نقش مهمی در جلب حمایت رأی‌دهندگان جوان برای دونالد ترمپ در انتخابات سال گذشته ایفا کرد.

هنوز در مورد هویت مظنون و انگیزه قتل کرک جزئیات در دسترس نیست.

اداره تحقیقات فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) در ابتدا از بازداشت یک مظنون خبر داد اما بعداً روشن شد که فرد بازداشت شده در این رویداد دست نداشته است.

تحقیقات در این مورد هنوز جریان دارد.