قطر هشدار اسرائیل درباره اخراج رهبران حماس را «غیرمسئولانه» خواند

قطر با نشر بیانیه‌ای تند، اظهارات بنیامین نتیاهو، صدراعظم اسرائیل، در مورد میزبانی دوحه از دفتر حماس را "غیرمسئولانه" خواند و آن را رد کرد.

حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

این اظهارات تند یک روز پس از آن مطرح می‌شود که اسرائیل در حمله‌ای به دوحه پایتخت قطر، اعلام کرد که رهبری حماس را هدف قرار داده است.

نتیاهو، روز چهارشنبه به قطر هشدار داد که رهبران حماس را از خاک خود اخراج کند یا به نهادهای عدلی بسپارد، درغیر آن اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد.

وزارت خارجه قطر اظهارات نتیاهو را تهدید آشکار علیه حاکمیت این کشور خوانده و آن را شدیداً محکوم کرده است.

در بیانیه‎ وزارت خارجه قطر همچنان آمده است که "نتیاهو به‌خوبی آگاه است که دفتر حماس در قطر در چارچوب تلاش‌های میانجیگری که به درخواست ایالات متحده و اسرائیل انجام شده، فعالیت دارد."

بیانیه افزوده که این مذاکرات که از حمایت بین المللی برخوردار بوده، همواره به‌گونه رسمی و شفاف در حضور هیئت‌های امریکایی و اسرائیلی برگزار شده است.