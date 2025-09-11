خبر ها
قطر هشدار اسرائیل درباره اخراج رهبران حماس را «غیرمسئولانه» خواند
قطر با نشر بیانیهای تند، اظهارات بنیامین نتیاهو، صدراعظم اسرائیل، در مورد میزبانی دوحه از دفتر حماس را "غیرمسئولانه" خواند و آن را رد کرد.
حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این اظهارات تند یک روز پس از آن مطرح میشود که اسرائیل در حملهای به دوحه پایتخت قطر، اعلام کرد که رهبری حماس را هدف قرار داده است.
نتیاهو، روز چهارشنبه به قطر هشدار داد که رهبران حماس را از خاک خود اخراج کند یا به نهادهای عدلی بسپارد، درغیر آن اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد.
وزارت خارجه قطر اظهارات نتیاهو را تهدید آشکار علیه حاکمیت این کشور خوانده و آن را شدیداً محکوم کرده است.
در بیانیه وزارت خارجه قطر همچنان آمده است که "نتیاهو بهخوبی آگاه است که دفتر حماس در قطر در چارچوب تلاشهای میانجیگری که به درخواست ایالات متحده و اسرائیل انجام شده، فعالیت دارد."
بیانیه افزوده که این مذاکرات که از حمایت بین المللی برخوردار بوده، همواره بهگونه رسمی و شفاف در حضور هیئتهای امریکایی و اسرائیلی برگزار شده است.
وزارت دفاع طالبان سقوط هلیکوپتر در غور را تأیید کرد اما گفت که تلفات جانی نداشت
وزارت دفاع حکومت طالبان، سقوط یک هلیکوپتر در ولسوالی تولک ولایت غور را تایید کرد.
در اعلامیهای این وزارت که دیشب ۱۹ سنبله در شبکه ایکس، توییتر سابق نشر شد، آمده است که عصر چهارشنبه یک هلیکوپتر قوای هوایی طالبان که به سمت ولسوالی تولک ولایت غور در حرکت بود هنگام برخاستن به دلیل برخی مشکلات تخنیکی با کوه برخورد کرد.
در اعلامیه همچنان آمده که این هلیکوپتر شماری از مسئولین طالبان را انتقال میداد که همه سرنشنان آن از این رویداد جان به سلامت بردند و به کسی آسیب نرسیده است.
پیش از این، منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که این هلیکوپتر پس از بازدید هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان، حیاتالله مبارک، والی غور، و چند مقام دیگر از معدن سرب منطقه نعلبندان ولسوالی تولک، هنگام بازگشت به شهر فیروزکوه دچار سانحه هوایی شد.
به گفته این منابع، سه پیلوت و دو عمله هلیکوپتر زخمی شدهاند، اما دیگر سرنشینان آسیبی ندیدهاند.
جام کریکت ۲۰ آووره آسیایی: در بازی سوم این جام امروز بنگلادیش و هانک کانگ مقابل میشوند
در سلسله رقابت های جام کریکت بیست آووره آسیایی، امروز پنجشنبه، ۱۱ سپتمبر تیم های بنگلادیش و هانک کانگ با هم مقابل میشوند.
این سومین بازی این جام است.
در بازی روزگذشته تیم کریکت هند توانست با تفاوت ۹ ویکت تیم میزبان امارات متحده عرب را شکست دهد.
در بازی نخست این جام تیم افغانستان با تفاوت ۹۴ دوش تیم هانک کانگ را شکست داد.
افغانستان در گروه B مسابقات آسیایی، با بنگله دیش، سریلانکا و هانک کانگ همگروه است.
در گروه A این مسابقات، امارات متحدۀ عرب، عمان، هند و پاکستان باهم بازی میکنند.
بازی فاینل، یا نهایی جام آسیایی، در 28 سپتمبر برگزار خواهد شد.
هلیکوپتر طالبان در ولایت غور سقوط کرد
یک هلیکوپتر طالبان به روز چهارشنبه در ولسوالی تولک ولایت غور سقوط کرد.
در ویدیوی که از سوی منابع محلی در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، دیده میشود که هلیکوپتر در یک محل کوهستانی سقوط میکند.
منابع محلی به رادیو آزادی گفتهاند که این هلیکوپتر پس از بازدید هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان، حیاتالله مبارک، والی غور، و چند مقام دیگر از معدن سرب منطقه نعلبندان ولسوالی تولک، هنگام بازگشت به شهر فیروزکوه دچار سانحه هوایی شد.
به گفته این منابع، سه پیلوت و دو عمله هلیکوپتر زخمی شدهاند، اما دیگر سرنشینان آسیبی ندیدهاند.
مولوی صادق رصاص، سخنگوی والی غور، وقوع حادثه را به رادیو آزادی تأیید کرده اما گفته است که هیچ کس آسیبی ندیده است.
اعتراضات مرگبار در نیپال؛ صدراعظم این کشور مجبور به استعفاء شد
وزارت صحت نیپال، چهارشنبه ۱۰ سپتمبر اعلام کرد که شمار تلفات تظاهرات هفته جاری در این کشور به ۲۵ نفر رسیده است.
به گفتۀ این وزارت، ۶۳۳ نفر دیگر در این تظاهرات زخمی شده اند.
پیش از این، سربازان نیپالی، صبح وقت امروز جادههای کتماندو پایتخت این کشور را محاصره کردند و به مردم دستور دادند تا در خانه هایشان بمانند.
این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که براساس گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، دهها هزار نفر در کتماندو روز گذشته در تظاهراتی پیوستند که در ابتدا علیه فساد اداری راه اندازی شده بود.
معترضان روز گذشته ساختمان های دولتی را به آتش کشیدند.
خشم عمومی در نیپال پس از مسدود شدن شبکههای اجتماعی آغاز شد؛ ممنوعیتی که شرما اولی، صدراعظم نیپال آن را پس استفاده پولیس از گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی برای متفرق کردن معترضان در حال یورش به پارلمان، لغو کرد.
گسترش اعترضات در نیپال باعث شد که آقای اولی ناوقت روزگذشته استعفاء خود را اعلام کند و از مردم بخواهد که دست از تظاهرات بکشند.
هشدار یونیسف: زلزله در شرق افغانستان جان صدها هزار کودک را با خطر جدی روبهرو کرده است
سازمان ملل متحد میگوید که زلزله مرگبار در شرق افغانستان، جان صدها هزار کودک را در معرض خطر قرار داده است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) چهار شنبه ۱۰ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق اعلام کرد که در نتیجه زلزله ویرانگر در کنر و ولایتهای همجوار آن، در حالی که فصل زمستان در پیش است، ۲۱۲ هزار کودک همراه با خانوادههایشان با مشکلات جدی روبهرو شده اند.
یونیسف، برای ادامه کمکهای خود به آسیبدیدهگان زلزله، ۲۲ میلیون دالر کمک درخواست کرده است.
سازمان ملل متحد یک برنامه واکنش اضطراری چهار ماهه را برای افغانستان به ارزش بیش از ۱۳۹ میلیون دالر راه اندازی کرده است که سازمان های امدادرسان را قادر میسازد تا به ۴۵۷هزار نفر که از زلزله مرگبار هفته گذشته در شرق افغانستان متاثر شده اند، رسیدگی کند.
امضای توافق ایران و اداره بینالمللی انرژی؛ عراقچی: تحریمها برگردد همکاری را تمام میکنیم
رییس اداره بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد در پی دیدار با وزیر امور خارجه ایران در مصر، درباره نحوه آغاز دوباره بازرسیها از تأسیسات هستهای ایران به توافق رسیده است.
رافائل گروسی شامگاه سهشنبه ۱۸ سنبله در شبکه ایکس نوشت که بعد از مذاکره با عباس عراقچی «درباره شیوههای عملی ازسرگیری فعالیتهای بازرسی در ایران به توافق رسیدیم.»
او این اتفاق را «گامی مهم در مسیر درست» دانست و از نقش بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در این زمینه تشکر کرد.
عباس عراقچی در پی امضای توافق با رییس اداره بینالمللی انرژی، با انتشار بیانیهای تهدید کرد در صورت «هرگونه اقدام» برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران در قالب فعال کردن مکانیسم ماشه، ایران گامهای عملی برای همکاری با این اداره را «پایان یافته تلقی خواهد کرد».
او در عین حال گفت که این توافق «یک سازوکار عملی» برای همکاری برقرار میکند که هم «شرایط استثنائی امنیتی ایران» بعد از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران و هم «الزامات فنی آژانس» را بازتاب میدهد.
وزیر خارجه ایران همچنین گفت که اجرای بازرسیهای رییس اداره بینالمللی انرژی بر اساس توافق امضا شده «به طور کامل با قانون مجلس شورای اسلامی ایران منطبق است».
رسانههای ایرانی ساعاتی پیشتر خبر دادند که وزیر خارجه ایران در قاهره با رافائل گروسی، رییس اداره بینالمللی انرژی اتمی دیدار کرد.
این دیدار که وزیر خارجه مصر نیز در آن حضور داشت، نخستین نشست دو طرف پس از تعلیق همکاری تهران با این اداره در دو ماه گذشته است.
اورزلا فندرلاین: بر دفاع کامل از خاک اروپا و حمایت از پولند تأکید کرد
اورزلا فن درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، چهار شنبه ۱۰ سپتمبر گفت که اروپا از "هر اینج" خاک خود دفاع خواهد کرد و خواستار سرمایهگذاری در قابلیت های استراتیژیک برای تقویت شرق این اتحادیه شد، کشورهای که به گفتۀ خانم فن درلاین، با تهدید روسیه روبهرو اند.
او که در پارلمان اتحادیه اروپا سخنرانی میکرد همچنان گفت که "ما امروز شاهد نقض بیسابقه حریم هوایی پولند و اروپا از سوی ۱۰ طیاره بی سرنشین روسیه بودیم."
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرد که این اتحادیه در همبستگی کامل با پولند ایستاده است.
مقامهای پولندی گفته اند که طیاره های بی سرنشین روسی پس از حمله بر مناطق هم مرز اوکراین با پولند، صبح زود امروز، به قلمرو فضایی این کشور داخل شدند.
پس از این رویداد، اردوی پولند، نظامیان خود را در حالت آماده باش قرار داده است.
حکومت طالبان حملۀ اسرائیل بر قطر را محکوم کرد؛ اسرائیل: هدف ما حماس بود نه قطر
در ادامه واکنشها به حمله اسرائیل در دوحه پایتخت قطر، حکومت طالبان ناوقت سه شنبه ۹ سپتمبر گفت که اسرائیل با این حمله "نورم های بین المللی و سیاسی پذیرفته شده" را نقض کرده است.
دفتر سیاسی طالبان از ۲۰۱۰ میلادی در قطر فعالیت میکند و مذاکرات صلح این گروه با امریکا نیز در آنجا انجام شده بود.
همزمان پاکستان نیز حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرده است.
شهباز شریف صدارعظم این کشور در شبکه ایکس، توییتر سابق این حمله را "کاملاً غیرقابل توجیه" و "تحریکی خطرناک" خوانده است.
همچنان وزارت خارجه چین گفته که با نقض حاکمیت ارضی قطر از سوی اسرائیل به شدت مخالف است.
لین جیان چهارشنبه ۱۰ سپتمبر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که چین عمیقاً نگران است که این حمله ممکن است به تشدید اوضاع بینجامد.
روسیه میگوید که حمله اسرائیل به قطر نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد است.
اما، دانی دانن نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، امروز گفت که کشورش قطر را نه بلکه گروه حماس را هدف قرار داده است.
حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
دانن از این حمله دفاع کرده و گفته که این یک "تصمیم مناسب بود" که اسرائیل آنرا بگونه مستقلانه اتخاذ کرد.
ناروی مالدووا را ۱۱ مقابل ۱ شکست داد؛ ایرلینگ هالند ۵ گول زد
در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال، ناروی حریفش مالدوفا را یازده مقابل یک شکست داد.
ایرلینگ هالند، ستارۀ تیم فوتبال مانچستر سیتی، در این بازی پنج گول زد.
بازی دیشب یکی از پرگول ترین پیروزی ها در تاریخ بازیهای مقدماتی جام جهانی در اروپا بود.
پیش از این در سال ۱۹۶۹ میلادی آلمان غرب توانسته بود قبرس را ۱۲ مقابل صفر شکست دهد که ریکارد پرگول ترین پیروزی در مسابقات مقدماتی جام جهانی در اروپاست.