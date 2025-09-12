آنان به رادیو آزادی می‌گویند که این روزها در بازارهای مختلف این شهر، با جوانانی زیاد روبه‌رو می‌شوند که از آنان چند افغانی تقاضا می‌کنند.

این باشنده‌گان کابل می‌افزایند که جوانان یاد شده به گونهٔ پنهانی از نیروهای طالبان، به بازارها و دکان‌ها می‌روند و به ایشان گفته‌اند که به علت بی‌کاری مجبور به گدایی شده‌اند.

یکی از باشنده‌گان احمد شاه بابا مینه (ارزان‌قیمت) کابل که خودش هم لیسانس دارد، اما دو سال می‌شود که بی‌کار است، به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:

دوازده پاس هم بی‌کار است و لیسانس هم بی‌کار است

"دوازده پاس هم بی‌کار است و لیسانس هم بی‌کار است، برای‌شان زمینهٔ کار فراهم نشده که به بازوی خود کار کنند. وقتی می‌بینی، لباس‌های زیبا پوشیده‌اند، اما باز هم پیشت می‌آیند و می‌گویند چند روپیه کمک کن. امیدوارم دولت به این جوانان توجه کند و برای‌شان فرصت‌های کاری مناسب فراهم سازد."

در شهر نو کابل، فروشندهٔ لوازم آرایشی نیز به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا چنین می‌گوید: "بسیاری‌ها از روی مجبوریت این کار را می‌کنند. وقتی برای‌شان می‌گویی شما جوانان توانمند هستید چرا کار نمی‌کنید، در پاسخ می‌گویند تو کار بده، من از همین امروز گدایی نمی‌کنم. یا نان خشک می‌خواهند یا چند روپیه."

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این‌که آن‌ها در بخش از میان برداشتن بی‌کاری و فراهم‌سازی زمینهٔ کار برای جوانان چه برنامه‌هایی دارد، پاسخ نداد.

قابل یادآوری‌ست که دفتر معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان در ماه اکتوبر سال گذشتهٔ میلادی گفته بود که آنان بیش از ۶۲ هزار گدا را از نُه ولایت افغانستان جمع‌آوری کرده‌اند.

به گفتهٔ آنان، بیش از ۲۷ هزار تن از این شمار مستحق بوده‌اند و باقی‌ماندهٔ آنان گدایان حرفه‌ای، یتیمان و افراد معتاد به مواد مخدر بودند.

آنان همچنان گفته بودند که گدایان مستحق از طریق یک سیستم به جمعیت هلال احمر افغانی معرفی می‌شوند تا به گونهٔ ماهانه به آنان کمک صورت گیرد.

اما پیشتر شماری از گدایان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که هیچ نوع کمکی به آنان نرسیده است.

فعالان: بیکاری در افغانستان یک فاجعه بزرگ است

عنایت صافی، یکی از فعالان امور جوانان، به رادیو آزادی گفت بی‌کاری در افغانستان یک فاجعهٔ بزرگ است و باید حکومت طالبان برای حل آن اقدام عملی کند: "نخست این‌که بیشتر کمک‌های خارجی متوقف شده و دوم بازگشت شمار زیاد مهاجران به افغانستان باعث شده که جوانان بی‌کار بمانند. از سوی دیگر، در جاهایی که کار وجود دارد، بیشتر افراد نزدیک به مقام‌های کنونی گماشته شده‌اند. این یک فاجعه است و مقام‌های کنونی باید برای حل آن اقدام عملی کنند."

گماشتن افراد نزدیک به مقام‌های طالبان در اداره‌های مختلف دولتی، ادعایی است که پیش از این نیز بارها از سوی جوانان افغان مطرح شده، اما سخنگویان طالبان آن را رد کرده‌اند.

مقام‌های طالبان همواره گفته اند که برای از میان برداشتن بی‌کاری تلاش می‌کنند، اما جوانانی‌که در این گزارش با آنان گفت‌وگو شده، می‌گویند این تلاش‌ها در عمل احساس نشده و نه کار یافته اند و نه هم تغییری در زندگی‌شان آمده است. برعکس، به گفتهٔ آنان، تلاش شده تا از کار محروم بمانند.

روز پنج‌شنبه یازدهم سپتمبر در کندهار، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، یوتیوبران و هنرمندان به رادیو آزادی گفتند که مقام‌های ریاست امر بالمعروف و نهی عن‌المنکر طالبان فعالیت‌هایشان را ممنوع کرده‌اند، آن‌چه این جوانان از دست دادن کار و راهی برای معیشت خود می‌دانند.

به گفتهٔ آنان، این اداره آنان را فراخوانده و گفته که نشر تصاویر موجودات زنده بر اساس قوانین آنان «در اسلام ناروا» است و به این دلیل دیگر اجازهٔ فعالیت ندارند.

این وضعیت حتی باعث شده که شمار زیادی از جوانان افغان به دلیل بی‌کاری، مجبور به ترک کشور شوند و از راه‌های بسیار خطرناک و مرگبار، دست به مهاجرت غیر قانونی بزنند.