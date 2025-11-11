ملل متحد: تغییرات اقلیمی دهاقین افغان را مجبور می کند تا دوباره به کشت کوکنار رو آورند

تاثیرات شرایط محیطی و مشکلات فزاینده اقتصادی باعث محدودیت کشت محصولات قانونی شده

این اداره در اعلامیه‌ای دوشنبه ۱۰ نوامبر گفته که تاثیرات شرایط محیطی و مشکلات فزاینده اقتصادی سبب محدودیت کشت محصولات قانونی شده است.

سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط خواسته است که برای جلوگیری از افزایش تولیدات غیرقانونی خشخاش در افغانستان، تلاش‌ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار دهند.

این اداره پیش از این در گزارشی گفته بود که کشت کوکنار در افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است، اما در اعلامیه‌ای جدید گفته است که با وجود این کاهش، بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه که فشار بر بازار کار را افزایش داده است، ترس از افزایش احتمالی کشت کوکنار را افزایش داده است.

یک دهقان از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که خواست نامش فاش نشود، به رادیو آزادی گفت که با خشکسالی شدید مواجه‌اند و درآمد حاصل از کشت گندم و جواری برای تأمین هزینه آب‌رسانی با استفاده از پمپ‌های دیزلی کافی نیست.

«وضعیت ما بسیار دشوار است، پول نیست، حاصلات نیست، خشکسالی شدید است، مجبورهستیم دوباره به کشت کوکنار روی بیاوریم، کوکنار خوب است، مقداری سود از آن بدست می آید، اما حاصلات گندم و جواری به اندازه کوکنار سودآور نیست.»

محمد علی باشنده و دهقان قلعه گاه ولایت فراه نیز می گوید که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی مجبور اند دوباره به کشت خشخاش رو بیاورند. او به رادیو آزادی گفت:

«از سه سال به این سو در اینجا در فراه خشک‌سالی شدید بوده است، ما دهقانان از زمین مواد غذایی برداشت می‌کنیم، اما حالا زمین خشک شده و آب نیست، بنابراین باید برای فرزندان خود غذا پیدا کنیم، اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، دوباره باید به کشت کوکنار روی می اوریم چون دیگر گزینه باقی نمانده است.»

این دهقانان از حکومت و جامعه جهانی برای کشت جایگزین کمک می‌خواهند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ‌های رادیو آزادی در مورد اعلامیه جدید UNODC پاسخی نداد، اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی او روز جمعه ۶ نوامبر درپیام صوتی آخرین گزارش سازمان ملل متحد در مورد افزایش تولید تریاک در افغانستان را رد کرده گفته که سطح تولید، قاچاق و کشت مواد مخدر در این کشورنزدیک به صفر رسیده است.

پیش از این، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته بود که کاهش کشت کوکنار در افغانستان باعث افزایش تولید و قاچاق تریاک شده و اکنون تجارت مواد مخدر مصنوعی به منبع درآمد جدیدی برای شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته تبدیل شده است.

این در حالیست که در حال حاضر افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی دوامدار مواجه است.

اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته است که با وجود اینکه افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است، این اداره به صورت رسمی در ۳۰مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (Cop_30) در برازیل دعوت نشده است.

سی امین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (Cop_30) ۱۰ نوامبر در برازیل آغاز شد و تا تاریخ ۲۱ماه جاری ادامه خواهد داشت.

نمایندگان بیش از ۱۹۰ کشور جهان در این نشست جهانی اقلیمی شرکت دارند و در مورد توسعه انرژی قابل تجدید در جهان و کمک به کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی بحث می کنند.

سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان در میان ده کشور آسیب‌پذیر است که با خشک‌سالی‌های شدید، سیلاب‌ها، بارندگی‌های نامنظم روبرواست.