شماری از مهاجران بازگشته از پاکستان نیز در میان متضررین این زلزله بودند که با دست خالی به افغانستان برگشته بودند و اکنون دوباره بی‌سرپناه شده‌اند.

این خانواده‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تازه تلاش داشتند زندگی خود را دوباره بسازند، اما به گفته‌ی‌شان زلزله همه‌ی داشته‌های ناچیزشان را هم نابود کرده است.

رحمت‌جان، یکی از زلزله‌زده‌گان در ولسوالی چوکی، می‌گوید حدود ۱۰ روز پیش از زلزله پس از سال‌ها زندگی در پاکستان، بدون دارایی و ملکیت به کنر برگشته بود، اما حالا دوباره همه‌چیزش را از دست داده است:

"خانه های ما که اینجا بودن خیلی کهنه بودند و متاسفانه در زلزله تخریب شدند، سرپناه هم نداریم، حالات قسمی است که زندگی را از صفر آغاز کرده بودیم حالا از آن هم پایان رفت، چون سرپناهی که داشتیم هم از بین رفت، مشکلات مالی و آموزشی نیز وجود دارد. وضعیت اقتصادی ما خیلی ضعیف است."

عبدالغنی، یکی دیگر از زلزله‌زدگان در ولایت کنر که حدود سه ماه قبل از پاکستان به افغانستان برگشته، به رادیو آزادی گفت:

"تمام زنان و اطفال در دره زیر ترپال هستند، خانه ما تمامش تخریب شده، دیوار ها افتیده، ما شب و روز در بیرون استیم، گاهی باران می شود گاهی باد شدید، روز های خیلی سختی را سپری می‌کنیم، نه خیمه داریم نه چیزی دیگر، یک ترپال است آن هم گاهی کنده می شود."

سازمان‌های بین‌المللی: بازگشت‌کنندگان در وضعیت بسیار آسیب‌پذیر قرار دارند

این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) به تاریخ ۱۲ سپتمبر در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده که این زلزله به شکل جدی روی زندگی شمار زیادی از بازگشت‌کننده‌های اخیر از پاکستان اثر گذاشته و نیازهای بشری را بیشتر ساخته است.

همچنان سازمان جهانی مهاجرت (آی او ام) گفته است که این زلزله ولسوالی‌های متعددی را در چهار ولایت شرقی متأثر ساخته، جایی که در کنار سایر افراد، بیش از ۳۷۶ هزار بازگشته از کشور های همسایه پیش از این نیز در شرایط بسیار آسیب‌پذیر زندگی می‌کردند.

زلزله‌ی شدید شب ۳۱ اگست با شدت ۶ اعشاریه ۱ درجه ریشتر، ولایات شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان را تکان داد و خسارات شدید جانی و مالی بر جای گذاشت.

حکومت طالبان می‌گوید در نتیجه‌ی این رویداد بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته، نزدیک به ۴ هزار تن زخمی و حدود ۷ هزار خانه تخریب شده است.

ملل متحد شمار آسیب‌دیده‌گان این زلزله در شرق افغانستان را حدود ۴۷۴ هزار نفر اعلام کرده است.