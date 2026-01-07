جبههٔ موسوم به"مقاومت ملی افغانستان" در یک اعلامیه ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از قوماندان‌های این گروه اهانت کرده‌اند.

این جبهه، همچو اقدامات طالبان را خلاف انسانیت و شریعت خوانده، آن را به شدت محکوم کرده و جزئیات بیشتر در مورد این رویداد ارائه نکرده است.

اما برخی رسانه‌ها از قول جبههٔ مقاومت گزارش داده‌اند که نیروهای طالبان جسد یکی از قوماندان‌های این گروه به نام"ظفر" را در بغلان از قبر بیرون کشیده و سپس بر آن تیراندازی کرده‌اند.

ظفر و چند تن از همراهانش چند روز قبل با طالبان درگیر شده و سپس در یک منطقهٔ کوهستانی گیر مانده بودند. بر اساس گزارش‌ها، این عضو جبههٔ مقاومت، از کوه لغزیده و جان باخته است.

جبههٔ مقاومت حدود ده روز پیش ادعا کرده بود که سه تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی نهرین بغلان کشته‌اند. اما نگفته که آیا به نیروهای این جبهه نیز تلفات وارد شده، یا خیر.

طالبان تا هنوز در مورد ادعای اهانت به جسد یکی از اعضای جبههٔ مقاومت واکنش نشان نداده‌اند و رادیو آزادی نیز نمی‌تواند، این رویداد را به طور مستقل تأیید کند.