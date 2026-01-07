افغانستان
رئیس جمهور ایران دستور پیگیری جدی حقآبه ایران از افغانستان را داده است
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، به مقامات دولت خود دستور داده تا موضوع دریافت حقآبه ایران از افغانستان را به گونۀ جدی پیگیری کنند.
رسانههای دولتی ایران از جمله "ایرنا" روز سهشنبه گزارش دادند که این موضوع نشان دهندۀ نگرانی رئیس جمهور این کشور در مورد کمبود آب و خشکسالی فزاینده در این کشور است.
عباس علی آبادی، وزیر نیروی ایران گفت که ایران و ترکمنستان حق قانونی بر آب دریای هریرود دارند، اما ساخت سد سلما در افغانستان جریان آب را کاهش داده و تلاشها برای تأمین آب سدهای ایران را مختل کرده است.
علی آبادی افزود که رئیس جمهور پزشکیان روز گذشته به مقامات سیاسی دستور داده بود تا تلاشهای خود را در این زمینه افزایش دهند. به گفتۀ او، مذاکرات با طالبان در حال انجام است و ایران آمادۀ همکاری در مدیریت آب دریاهای مشترک است.
به گفتۀ وزیر نیروی ایران، تهران چندین بار از مقامات طالبان برای بازدید از ایران دعوت کرده است و در صورت لزوم، ایران نیز هیئتی را برای نظارت دقیق بر این موضوع به افغانستان اعزام خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که بارندگی خوب امسال باعث شود آب کافی از افغانستان به ایران جریان یابد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
یک محکمه در جرمنی یک مرد افغان را به جرم قتل همسرش به حبس ابد محکوم کرد
به گزارش رسانههای جرمنی، یک محکمه در این کشور یک مرد افغان را به جرم قتل همسرش به حبس ابد محکوم کرده است.
بر بنیاد گزارش روزنامۀ «تاگساشپیگل»، این مرد ۴۵ ساله در ماه اپریل ۲۰۲۵ همسر ۳۷ سالۀ خود را با چاقو به قتل رساند، در حالی که چهار فرزندشان در خانه خواب بودند. این رویداد در راهروی آپارتمان رخ داد و زن به دلیل زخمهای شدید جان باخت.
محکمه منطقهای برلین اعلام کرد که این قتل با خشونت شدید انجام شده است. رئیس محکمه گفت که مرد با خشم و با این تصور که حق دارد همسرش را «تنبیه» کند، دست به این کار زده است.
به گفتۀ محکمه، زن پنج بار با چاقو زده شده بود. فرزندان خانواده گفتهاند که پدر و مادرشان مدتها با هم مشکل داشتند. همچنین گفته شد که مرد مانع کمک فرزندان بزرگتر به مادرشان شده و به پسر هشتسالهاش گفته است که برایش «مادر جدید» میآورد.
وکلای خانوادۀ قربانی این قتل را نمونهای از خشونت علیه زنان دانسته و از حکم محکمه حمایت کردهاند.
رسانههای جرمنی نام و جزئیات بیشتری از هویت متهم منتشر نکردهاند.
شرکت برشنا تحت کنترول حکومت طالبان از افتتاح شبکه برق سولری در سروبی کابل خبر داد
یک شبکه برق سولری به ظرفیت ۲۲٫۷۵ میگاوات در ولسوالی سروبی کابل به بهرهبرداری رسید.
شرکت برشنا افغانستان تحت کنترول حکومت طالبان امروز سهشنبه طی مراسمی در نغلو ولسوالی سروبی، این پروژه برق خورشیدی را افتتاح کرد.
عبدالباری عمر، رئیس اجرایی شرکت برشنا تحت کنترول حکومت طالبان گفت که این پروژه دو بخش دارد؛ یکی بخش تولید برق و دیگری بخش انتقال برق است.
به گفته او، برای اجرای این پروژه ۱۸ میلیون دالر هزینه شده است.
طالبان برای بررسی درگیری مردم و شرکت معدن طلای چاهآب در تخار یک هیئت تعیین کرد
وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد که برای بررسی درگیری اخیر میان مردم محلی و یک شرکت معدن طلای در ولسوالی چاهآب ولایت تخار، یک هیئت ولایتی تعیین شده است.
همایون افغان، سخنگوی این وزارت، سهشنبه، ۱۶ جدی به رسانههای داخلی گفت که این درگیری باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده است.
او افزود که پس از انجام تحقیقات، اطلاعات کامل با رسانهها به اشتراک گذاشته خواهد شد.
برخی از ساکنان ولسوالی چاهآب روز دوشنبه ادعا کردند که شرکت طلای مذکور در زمینهای زراعتی و مناطق مسکونی آنها حفاری کرده و این موضوع باعث آغاز اعتراضها شد و در جریان درگیریها حداقل پنج نفر کشته شدند.
رادیو آزادی به دلیل نبود خبرنگار در منطقه، نمیتواند به طور مستقل این آمار را تأیید یا رد کند.
طالبان در ولایت بلخ ۲۰۰ کیلوگرم موی انسان را آتش زدند
مقامهای فرماندهی پولیس بلخ میگویند که ۲۰۰ کیلوگرام موی انسان را که از بخشهای مختلف این ولایت جمعآوری شده بود، سوزانده است.
دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس بلخ با نشر اعلامیهای روز دوشنبه اعلام کرد که این موها توسط بخش پروندههای جنایی از نقاط مختلف این ولایت گردآوری شده است.
در این اعلامیه آمده است که این اقدام بر اساس فرمان رهبر حکومت انجام شده؛ فرمانی که خرید و فروش موی انسان را خلاف کرامت انسانی دانسته و آن را بهگونه رسمی ممنوع کرده است.
وزارت صنعت و تجارت طالبان: ارزش تجارت افغانستان به بیش از ۱۳ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته
وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که در سال ۲۰۲۵ ارزش مجموعی تجارت افغانستان به ۱۳ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دالر امریکایی رسیده است.
این وزارت روز دوشنبه، ۱۵ جدی، اعلام کرد که با وجود چالشها و بستهشدن موقت مسیرهای تجارتی، در سال ۲۰۲۵ میزان تجارت افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما جزئیات در بارۀ مقدار این افزایش ارائه نشده.
با وجود این افزایش، مانند سالهای گذشته بخش عمده تجارت افغانستان را واردات تشکیل میدهد.
بر اساس این آمار، صادرات افغانستان در سال ۲۰۲۵ به بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر رسیده و واردات این کشور به ۱۲ میلیارد و ۱۲۵ میلیون دالر بالغ شده است.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد درباره کاهش بارندگی در افغانستان هشدار داد
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (اف ای او) هشدار داده است که احتمال میرود در زمستان امسال میزان بارندگی در افغانستان کاهش یابد.
به گفته این سازمان، چنین وضعیتی میتواند تأثیرات جدی بر بخش زراعت، منابع آب و امنیت غذایی بگذارد.
در گزارش سهماهه سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد آمده است که از ماه دسمبر سال گذشته تا پایان فبروری امسال، رطوبت خاک پایین بوده، زیرا بارندگی کافی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش، میزان ذخایر برف در مناطق کوهستانی در ۲۵ سال گذشته به پایینترین سطح خود رسیده که این موضوع نگرانیها را درباره کمبود آب برای آبیاری در بهار آینده، بهویژه برای دهاقین گندم، را افزایش داده است.
این گزارش هشدار میدهد که ادامه خشکسالی میتواند کشت گندم للمی را به تأخیر بیاندازد، میزان حاصل را کاهش دهد، چراگاهها را تضعیف کند و به مواشی آسیب برساند.
سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد خواستار نظارت نزدیک بر وضعیت اقلیمی و ارائه حمایتها و اقدامات فوری برای کاهش پیامدهای این بحران شده است.
جبههٔ مقاومت ملی ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از اعضای این گروه اهانت کردهاند
جبههٔ موسوم به"مقاومت ملی افغانستان" در یک اعلامیه ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از قوماندانهای این گروه اهانت کردهاند.
این جبهه، همچو اقدامات طالبان را خلاف انسانیت و شریعت خوانده، آن را به شدت محکوم کرده و جزئیات بیشتر در مورد این رویداد ارائه نکرده است.
اما برخی رسانهها از قول جبههٔ مقاومت گزارش دادهاند که نیروهای طالبان جسد یکی از قوماندانهای این گروه به نام"ظفر" را در بغلان از قبر بیرون کشیده و سپس بر آن تیراندازی کردهاند.
ظفر و چند تن از همراهانش چند روز قبل با طالبان درگیر شده و سپس در یک منطقهٔ کوهستانی گیر مانده بودند. بر اساس گزارشها، این عضو جبههٔ مقاومت، از کوه لغزیده و جان باخته است.
جبههٔ مقاومت حدود ده روز پیش ادعا کرده بود که سه تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی نهرین بغلان کشتهاند. اما نگفته که آیا به نیروهای این جبهه نیز تلفات وارد شده، یا خیر.
طالبان تا هنوز در مورد ادعای اهانت به جسد یکی از اعضای جبههٔ مقاومت واکنش نشان ندادهاند و رادیو آزادی نیز نمیتواند، این رویداد را به طور مستقل تأیید کند.
تأکید پاکستان و چین بر ایجاد حکومت همهشمول و سیاستهای معتدل در افغانستان
پاکستان و چین بار دیگر از حکومت طالبان در افغانستان خواستهاند که با ایجاد یک حکومت همهشمول، سیاستهای معتدلانه را در پیش بگیرد.
در اعلامیهای که روز دوشنبه، ۵ جنوری، از سوی وزارت خارجهٔ پاکستان منتشر شده، آمده است که اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجهٔ پاکستان، در دیدار با وانگیی، وزیر امور خارجهٔ چین در بیجینگ، در مورد وضعیت افغانستان گفتوگو کرده است.
براساس این اعلامیه، دو طرف توافق کردهاند که با جامعهٔ جهانی همکاری کنند تا حکومت طالبان را به ایجاد یک حکومت همهشمول تشویق نمایند.
در این اعلامیه همچنان از حکومت طالبان خواسته شده است تا «تلاشهای قابل تأیید» برای از میان برداشتن جنگجویان در خاک افغانستان انجام دهد.
حکومت طالبان تاکنون به تازهترین اظهارات چین و پاکستان واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این بارها تأکید کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود و مدعی است که همهٔ اقوام در ساختار حکومت حضور دارند.
در مقابل، اسلام آباد ادعا میکند که تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان پناهگاههای امن دارد و حملات مرگبار پاکستان از آنجا طرحریزی میشوند.
مجازات علنی؛ طالبان یک زن و یک مرد را در دو ولایت شلاق زدند
طالبان امروز دوشنبه، ۵ جنوری، یک زن و یک مرد را در کابل و بلخ در محضر عام شلاق زدند.
براساس خبرنامهای که از سوی سترهمحکمهٔ طالبان منتشر شده است، یک زن در ولایت کابل به اتهام آنچه «روابط نامشروع» خوانده شده و یک مرد در ولایت بلخ به اتهام آنچه «فعل زنا» عنوان شده، هر یک ۳۹ شلاق زده شدند.
طالبان در پنج روز گذشته، دستکم ۱۰ تن را در ولایتهای مختلف افغانستان در محضر عام شلاق زده اند.
ستره محکمۀ طالبان پیش از این اعلام کرده بود که در جریان سال ۲۰۲۵ میلادی، شش تن در افغانستان اعدام و ۱۱۱۸ نفر دیگر به اتهامهای گوناگون بهگونهٔ علنی شلاق زده شدهاند.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و سازمان ملل متحد بارها از طالبان خواستهاند که به اعدامها و مجازاتهای علنی پایان دهند و اینگونه مجازاتها را مغایر اصول و معیارهای جهانی حقوق بشر خواندهاند.