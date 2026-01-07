ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان آخرین اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان را "غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز" خواند و آن را محکوم کرد.

احمد شریف چودری، سخنگوی اردوی پاکستان، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که افغانستان در سال ۲۰۲۵ به پایگاه اصلی تروریسم در کل منطقه تبدیل شده است و موضع پاکستان در مورد نقش افغانستان در تروریسم در جهان پذیرفته شده است.

او همچنین گفت، آنچه که در افغانستان است، حکومت نیست و ساختار فعلی افغانستان خود را به عنوان یک حکومت موقت معرفی می‌کند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به اظهارات آقای چودری، روز سه‌شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشت که اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان در مورد ساختار حکومتی و اجتماعی افغانستان نه تنها هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد، بلکه با موقف و معیارهای یک مسئول ارتش در تضاد است.

روابط بین پاکستان و طالبان در سال گذشتۀ میلادی به گونۀ فزاینده‌ای متشنج شده است و چندین درگیری خونین بین دو طرف در ماه اکتوبر رخ داده است.

پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان را به استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان متهم می‌کند، اما طالبان این اتهام پاکستان را رد کرده و مدعی است که مراکز شاخۀ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در بلوچستان پاکستان است.