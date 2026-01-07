لینک‌های قابل دسترسی

کشته شدن چهار تن در درگیری ولسوالی چاه‌آب تایید شد

افغانستان - درگیری در تخار چهار کشته برجای گذاشت
وزارت داخلهٔ حکومت طالبان تایید کرد که در نتیجهٔ درگیری میان مسئولان یک شرکت قراردادی «استخراج معدن» و باشندگان ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار، چهار تن کشته و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلهٔ حکومت طالبان امروز به رسانه‌ها گفت، که کشته‌شدگان مشمول سه تن از باشندگان محلی و یک کارمند این شرکت می‌شوند.

قانع گفته است، در پیوند به این رویداد که روز جمعه رخ داد، یکی از موظفان امنیتی شرکت و یک باشندۀ محلی به اتهام قتل بازداشت شده‌اند.

او افزود که در حال حاضر کارهای این شرکت متوقف شده و تحقیقات پولیس ادامه دارد.

برخی از ساکنان ولسوالی چاه‌آب روز دوشنبه ادعا کردند که این شرکت در زمین‌های زراعتی و مناطق مسکونی آن‌ها حفاری کرده است.

به گفتۀ آن‌ها، به دنبال این اقدام دست به اعتراض‌ زدند. این اعتراض به خشونت و درگیری میان باشندگان محلی و کارمندان شرکت انجامیده است. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شرکت در تماس شود، اما موفق نشد.

لغو بیش از صد پرواز به اثر برف‌باری و سرمای شدید در پاریس

فرانسه - ده‌ها پرواز به دلیل برف‌باری شدید لغو شد
برف‌باری و سرمای شدید صبح امروز سبب لغو بیش از صد پرواز در پاریس شد.

خبرگزاری رویترز به نقل از فیلیپ تبروت، وزیر ترانسپورت فرانسه گزارش داده است که حدود صد پرواز در میدان هوایی شارل دو گل و چهل پرواز دیگر در میدان هوایی اورلی، شهر پاریس لغو شده است.

تمام خدمات بس‌های عمومی در شهر پاریس و حومه‌های اطراف آن نیز به دلیل یخبندان جاده‌ها متوقف شد.

در جریان شدیدترین موج سرمای زمستان امسال در اروپا، بر اثر حوادث مرتبط با وضعیت جوی شش تن در فرانسه جان باخته‌اند.

زلمی خلیل‌زاد پیشنهاد ایجاد توافق امنیتی میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرد

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان
زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان، پیشنهاد ایجاد توافق امنیتی میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرده و گفته است که چنین توافق احتمالی می‌تواند روابط میان دو کشور همسایه را بهبود ببخشد.

آقای خلیل‌زاد امروز در صفحه ایکس خود نوشت که سوء تفاهم از جانب جنرال شریف چوهدری، سخنگوی اردوی پاکستان است که گویا توافق دوحه مسائل میان افغانستان و پاکستان را در بر می‌گیرد.

خلیل‌زاد تاکید کرده است که میان اسلام‌آباد و کابل یک توافق جداگانه امضا شود؛ توافقی که در آن هر دو طرف تعهد بسپارند از هیچ گروه به‌شمول داعش و تحریک طالبان پاکستان، به‌عنوان تهدید امنیتی علیه کشور دیگر استفاده نکنند.

او افزوده است که نظارت یک کشور ثالث می‌تواند تضمین‌کننده اجرای این توافق باشد.

روابط طالبان افغان و پاکستان در ماه‌های پسین تیره‌تر شده است.

پس از حملۀ طیاره‌های پاکستان بر کابل در ماه اکتوبر، طالبان افغان در امتداد خط دیورند بر نیروهای نظامی پاکستان حمله کردند و در پی این تنش، تمامی راه‌های تجارتی میان دو طرف بسته شد.

صادرات چوچه مرغ از ایران به افغانستان آغاز شد

پس از بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان، صادرات چوچه مرغ از ایران به افغانستان آغاز شد.

خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین جمشیدی، ولسوال تایباد ولایت خراسان رضوی، گزارش داده است که این صادرات از اوایل هفته جاری به افغانستان آغاز شده و تا اکنون ۲۵۰ هزار چوچه مرغ از طریق گذرگاه دوغارون به افغانستان صادر شده است.

در یک سال گذشته چوچه مرغ از ایران به افغانستان صادر نمی‌شد و افغانستان مرغ‌ها را از پاکستان وارد می‌کرد، اما از ماه اکتوبر به این‌سو که راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان بسته شده است، اکنون تاجران افغان دوباره به ایران روی آورده‌اند.

قوه قضائیه ایران از اعدام یک شهروند این کشور به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد

ایران - اعدام افراد
قوۀ قضائیه ایران از اعدام یک شهروند این کشور به نام علی اردستانی به اتهام «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل» خبر داد.

ارگان رسمی قوۀ قضاییه ایران، میزان، نوشت او صبح امروز چهارشنبه اعدام شد. به محل اعدام اردستانی اشاره‌ای نشده است.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، حکم اعدام اردستانی در شرایطی اجرا شده که شهرهای مختلف ایران ۱۰ روز است شاهد اعتراضات اقتصادی-سیاسی است؛ اعتراضاتی که ده‌ها کشته بر جا گذاشته و صدها تن نیز بازداشت شده‌اند.

در گزارش میزان، علی اردستانی به «ارائه اطلاعات حساس کشور» به موساد متهم و ادعا شده که «یکی از مهره‌های اصلی دشمن» بوده است.

از زمان آغاز جنگ با اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی تا کنون دست‌کم ده نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده‌اند.

متحدان غربی اوکراین در صورت آتش‌بس نیروهای حافظ صلح به کییف اعزام می‌کنند

نشست پاریس در مورد اوکراین
متحدان غربی اوکراین روز سه‌شنبه (۶ جنوری) توافق کردند که در صورت برقراری آتش‌بس میان اوکراین و روسیه، نیروهای حافظ صلح را به کییف اعزام کنند.

این توافق پس از نشست روز سه شنبه بیش از سی کشور در پاریس، پایتخت فرانسه، درباره جنگ اوکراین اعلام شد.

بر اساس این توافق، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی پس از آتش‌بس با روسیه، برای حفظ صلح در اوکراین و جلوگیری از حملات احتمالی روسیه، تعداد زیادی نیرو در این کشور مستقر خواهند کرد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، گفته است: «این تضمین‌های امنیتی به معنای رهبری امریکا و اتحادیه اروپا در نظارت بر آتش‌بس در اوکراین است.»

مکرون پیش‌تر اعلام کرده بود: «پس از پایان جنگ، فرانسه چند هزار نیروی نظامی به اوکراین اعزام خواهد کرد.»

همچنین توافق شد که یک مرکز هماهنگی میان امریکا، اوکراین و کشورهای اروپایی در پاریس ایجاد شود.

متحدان غربی اوکراین روز گذشته در پاریس گرد هم آمده بودند تا درباره راه‌های پایان دادن به چهار سال جنگ میان روسیه و اوکراین بحث کنند.

در این نشست که امروز چهارشنبه نیز ادامه دارد، استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور امریکا در امور اوکراین، و جارد کوشنر، داماد او، نیز حضور دارند.

سخنگوی حکومت طالبان اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان را "غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز" خواند

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان آخرین اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان را "غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز" خواند و آن را محکوم کرد.

احمد شریف چودری، سخنگوی اردوی پاکستان، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که افغانستان در سال ۲۰۲۵ به پایگاه اصلی تروریسم در کل منطقه تبدیل شده است و موضع پاکستان در مورد نقش افغانستان در تروریسم در جهان پذیرفته شده است.

او همچنین گفت، آنچه که در افغانستان است، حکومت نیست و ساختار فعلی افغانستان خود را به عنوان یک حکومت موقت معرفی می‌کند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به اظهارات آقای چودری، روز سه‌شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشت که اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان در مورد ساختار حکومتی و اجتماعی افغانستان نه تنها هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد، بلکه با موقف و معیارهای یک مسئول ارتش در تضاد است.

روابط بین پاکستان و طالبان در سال گذشتۀ میلادی به گونۀ فزاینده‌ای متشنج شده است و چندین درگیری خونین بین دو طرف در ماه اکتوبر رخ داده است.

پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان را به استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان متهم می‌کند، اما طالبان این اتهام پاکستان را رد کرده و مدعی است که مراکز شاخۀ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در بلوچستان پاکستان است.

یک محکمه در جرمنی یک مرد افغان را به جرم قتل همسرش به حبس ابد محکوم کرد

آرشیف
به گزارش رسانه‌های جرمنی، یک محکمه در این کشور یک مرد افغان را به جرم قتل همسرش به حبس ابد محکوم کرده است.

بر بنیاد گزارش روزنامۀ «تاگس‌اشپیگل»، این مرد ۴۵ ساله در ماه اپریل ۲۰۲۵ همسر ۳۷ سالۀ خود را با چاقو به قتل رساند، در حالی که چهار فرزندشان در خانه خواب بودند. این رویداد در راهروی آپارتمان رخ داد و زن به دلیل زخم‌های شدید جان باخت.

محکمه منطقه‌ای برلین اعلام کرد که این قتل با خشونت شدید انجام شده است. رئیس محکمه گفت که مرد با خشم و با این تصور که حق دارد همسرش را «تنبیه» کند، دست به این کار زده است.

به گفتۀ محکمه، زن پنج بار با چاقو زده شده بود. فرزندان خانواده گفته‌اند که پدر و مادرشان مدت‌ها با هم مشکل داشتند. همچنین گفته شد که مرد مانع کمک فرزندان بزرگ‌تر به مادرشان شده و به پسر هشت‌ساله‌اش گفته است که برایش «مادر جدید» می‌آورد.

وکلای خانوادۀ قربانی این قتل را نمونه‌ای از خشونت علیه زنان دانسته و از حکم محکمه حمایت کرده‌اند.

رسانه‌های جرمنی نام و جزئیات بیشتری از هویت متهم منتشر نکرده‌اند.

رئیس جمهور ایران دستور پیگیری جدی حق‌آبه ایران از افغانستان را داده است

ایران- آب
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، به مقامات دولت خود دستور داده تا موضوع دریافت حق‌آبه ایران از افغانستان را به گونۀ جدی پیگیری کنند.

رسانه‌های دولتی ایران از جمله "ایرنا" روز سه‌شنبه گزارش دادند که این موضوع نشان دهندۀ نگرانی رئیس جمهور این کشور در مورد کمبود آب و خشکسالی فزاینده در این کشور است.

عباس علی آبادی، وزیر نیروی ایران گفت که ایران و ترکمنستان حق قانونی بر آب دریای هریرود دارند، اما ساخت سد سلما در افغانستان جریان آب را کاهش داده و تلاش‌ها برای تأمین آب سدهای ایران را مختل کرده است.

علی آبادی افزود که رئیس جمهور پزشکیان روز گذشته به مقامات سیاسی دستور داده بود تا تلاش‌های خود را در این زمینه افزایش دهند. به گفتۀ او، مذاکرات با طالبان در حال انجام است و ایران آمادۀ همکاری در مدیریت آب دریاهای مشترک است.

به گفتۀ وزیر نیروی ایران، تهران چندین بار از مقامات طالبان برای بازدید از ایران دعوت کرده است و در صورت لزوم، ایران نیز هیئتی را برای نظارت دقیق بر این موضوع به افغانستان اعزام خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که بارندگی خوب امسال باعث شود آب کافی از افغانستان به ایران جریان یابد.

ترمپ: دولت موقت ونزوئلا ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت را به امریکا تحویل می‌دهد

نفت ونزوئلا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت دولت موقت ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه «نفت تحریمی» را به امریکا تحویل خواهد داد.

ترمپ در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت این نفت با قیمت‌های بازار فروخته خواهد شد و عواید آن تحت کنترل او به‌عنوان رئیس‌جمهور خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که «به نفع مردم ونزوئلا و ایالات متحده» استفاده می‌شود.

او افزود: «از وزیر انرژی، کریس رایت، خواسته‌ام این طرح را فوراً اجرا کند. این نفت توسط کشتی‌های ذخیره‌سازی حمل شده و مستقیماً به بنادر تخلیه در ایالات متحده آورده خواهد شد.»

ایالات متحده روز شنبه به اهدافی در ونزوئلا حمله کرد، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور مخلوع، را به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و او را به امریکا منتقل کرد.

پس از این عملیات، ترمپ گفت که امریکا به‌طور موقت اداره ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت.

او پیش‌تر به ظرفیت اقتصادی صنعت نفت این کشور اشاره کرده و گفته بود شرکت‌های بزرگ نفتی امریکا میلیاردها دالر برای تعمیر زیرساخت‌ها و توسعه تولید سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

هر بشکه نفت معادل ۱۵۹ لیتر است.

