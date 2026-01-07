زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان، پیشنهاد ایجاد توافق امنیتی میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرده و گفته است که چنین توافق احتمالی می‌تواند روابط میان دو کشور همسایه را بهبود ببخشد.

آقای خلیل‌زاد امروز در صفحه ایکس خود نوشت که سوء تفاهم از جانب جنرال شریف چوهدری، سخنگوی اردوی پاکستان است که گویا توافق دوحه مسائل میان افغانستان و پاکستان را در بر می‌گیرد.

خلیل‌زاد تاکید کرده است که میان اسلام‌آباد و کابل یک توافق جداگانه امضا شود؛ توافقی که در آن هر دو طرف تعهد بسپارند از هیچ گروه به‌شمول داعش و تحریک طالبان پاکستان، به‌عنوان تهدید امنیتی علیه کشور دیگر استفاده نکنند.

او افزوده است که نظارت یک کشور ثالث می‌تواند تضمین‌کننده اجرای این توافق باشد.

روابط طالبان افغان و پاکستان در ماه‌های پسین تیره‌تر شده است.

پس از حملۀ طیاره‌های پاکستان بر کابل در ماه اکتوبر، طالبان افغان در امتداد خط دیورند بر نیروهای نظامی پاکستان حمله کردند و در پی این تنش، تمامی راه‌های تجارتی میان دو طرف بسته شد.