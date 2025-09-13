شفاخانۀ الشفاء غزه که اجساد و زخمیان این رویداد به آنجا منتقل شده اند، گفته است که ۱۲ کودک نیز در میان کشته شدگان شامل اند.

اداره دفاع ملکی غزه پیش از این گفته بود که نیروهای اسرائیلی روز جمعه ۵۰ تن را در این منطقه کشته‌اند.

اسرائیل در روزهای اخیر عملیات خود را در غزه افزایش داده است و بلندمنزل‌هایی را که گفته است دستگاه‌های نظارتی از سوی گروه حماس در آنها جاسازی شده بودند، تخریب کرده است.

حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از کارمندان صحی غزه گزارش داده که ، ۱۰ عضو یک خانواده به شمول یک مادر و سه کودک در جریان شب و صبح امروز در نتیجه حملات هوایی بر یک خانه در منطقه شیخ رضوان کشته شده‌اند.

اردوی اسرائیل تاکنون به سوالات خبرگزاری درباره این عملیات پاسخ نداده است.

همزمان اردوی اسرائیل می‌گوید که بیش از ۲۵۰ هزار نفر در چند هفته گذشته از شهر غزه فرار کرده و به سایر نقاط این نوار پناه برده اند.

اویخای ادرعی سخنگوی غربی زبان اردوی اسرائیل امروز ۳۱ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که براساس تخمین اردو، یک چهارم جمعیت یک میلیونی شهر غزه برای امنیت جان هایشان خانه های خود را ترک کرده اند.

خروج خانواده های فلسطینی از نوار غزه پس از تشدید عملیات نظامی اردوی اسرائیل آغاز شد.