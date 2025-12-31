چرا حکومت طالبان بیکاری را از میان نمی‌برد؟ باید برای مردم کار فراهم کند. فقر روزبه‌روز بیشتر می‌شود

حکومت طالبان در افغانستان می‌گوید که شمار نیروهای آموزش‌دیده‌اش دست‌کم به ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه ۳۱ دسمبر، در گزارش سالانه دستآوردهای این حکومت در سال ۲۰۲۵ که در صفحه اکس خود منتشر کرده، نوشته است که در سال گذشته وزارت دفاع آنان شمار نیروهای آموزش‌دیده امنیتی را به ۱۸۱ هزار و ۸۴ تن رسانده است.

به گفته او، همچنان در جریان یک سال، ۱۰۰ هزار و ۳۰۰ پولیس در بخش‌های امنیتی، جنایی، سرحدی، لوژستیکی و سایر بخش‌ها آموزش دیده و فارغ شده‌اند.

با این حال، او مشخص نکرده است که در حال حاضر شمار کلی نیروهای مسلح حکومت طالبان به چه تعداد می‌رسد؛ اما در ماه حمل سال ۱۴۰۳ هجری خورشیدی، فصیح‌الدین فطرت، لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان، در یک گفت‌وگوی ویژه با تلویزیون طلوع‌نیوز ادعا کرده بود که شمار نیروهای مسلح آنان به ۵۰۰ هزار تن می‌رسد.

همچنان کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود که در نیمه ماه دسمبر منتشر شد، اعلام کرده بود که دستگاه امنیتی طالبان بین ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار پرسونل دارد که حدود ۱۵۰ هزار تن آن نیروهای دفاعی و نزدیک به ۲۰۰ هزار تن دیگر پولیس و نیروهای استخباراتی ‌اند.

در این گزارش آمده بود که در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۵، هزینه ‌های طالبان در بخش امنیتی به ۵۵ اعشاریه ۲ میلیارد افغانی رسیده، در حالی‌که ۶۴ اعشاریه ۲ میلیارد افغانی در سایر سکتورها به مصرف رسیده است.

با این حال، طالبان در مورد این گزارش ابراز نظر نکرده‌اند.

این‌همه افزایش نیرو در حال حاضر اولویت نیست؛ چون مردم گرسنه‌اند، مردم کار می‌خواهند

در گزارش سالانه منتشرشده حکومت طالبان برای سال ۲۰۲۵ میلادی، ذبیح‌الله مجاهد همچنان در مورد دیپلوماسی و روابط با سایر کشورها، رشد اقتصادی، بازسازی و شماری از موضوعات دیگر نیز توضیحاتی ارائه کرده است.

در این حال، شماری از افغان‌ها می‌گویند که در شرایطی که فقر، تنگدستی و بیکاری در کشور روزبه‌روز افزایش می‌یابد، افزایش نیروهای امنیتی طالبان اولویت نیست؛ بلکه به گفته آنان، باید برای بهبود وضعیت زندگی مردم کار صورت گیرد.

یک تن از باشندگان شهر کابل، به شرط فاش‌نشدن نام و تغییر صدا، به رادیو آزادی گفت:

"درست است که افزایش نیروها برای تأمین امنیت و حفاظت یک کشور مهم است، اما این‌همه افزایش نیرو در حال حاضر اولویت نیست؛ چون مردم گرسنه‌اند، مردم کار می‌خواهند. به‌جای این کارها باید به بهبود زندگی مردم توجه شود. چهار سال از حاکمیت طالبان می‌گذرد و مردم روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند. آنان باید بگویند که برای بهبود زندگی مردم چه کرده‌اند؟ افزایش نیروها را برای حفظ نظام خود انجام می‌دهند، در حالی‌که حکومت‌ها باید برای بهبود زندگی مردم کار کنند."

همچنین یک باشنده ولایت ننگرهار ، به شرط مشابه به رادیو آزادی گفت:

"چرا حکومت طالبان بیکاری را از میان نمی‌برد؟ باید برای مردم کار فراهم کند. فقر روزبه‌روز بیشتر می‌شود، کار نیست، جوانان از راه‌های دشوار به کشورهای دیگر می‌روند، چون در این‌جا کار نیست. من با نیرو چه کنم؟ فرزندانم همین حالا گرسنه‌اند؛ افزایش نیروهای نظامی شکم کودکان مرا سیر نمی‌کند."

چهار سال از حاکمیت طالبان می‌گذرد و مردم روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند

این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) بتاریخ ۳۰ دسمبر در یک گزارش اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

در این گزارش آمده است که افغانستان در سال ۲۰۲۶ همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان باقی خواهد ماند.

بر بنیاد این گزارش، سال‌ها جنگ، شکنندگی اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدود شدن پیهم حقوق شهروندان، مقاوت بخش بزرگی از نفوس این کشور را به‌ شدت تضعیف کرده است.

در ادامه گزارش آمده است که این فشارها اکنون با تشدید ناامنی غذایی،بازگشت ‌گستردهٔ مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی پی‌درپی، همزمان شده و وضعیت را پیچیده‌تر ساخته است.

اما حکومت طالبان پیش از این گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان به اندازه ای وخیم نیست که نهادهای بین‌المللی گزارش می دهند.

پیش از این نیز شماری از سازمان‌های بین‌المللی گزارش‌هایی در مورد بحران بشری موجود در افغانستان و کاهش کمک‌ها به نیازمندان منتشر کرده اند.