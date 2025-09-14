یکی از زلزله‌ زدگان ولسوالی چوکی ولایت کنر، که می گوید خودش نیز به بیماری خارش جلدی مبتلا شده، به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا، روز یک‌شنبه (۱۴ سپتمبر) به رادیو آزادی گفت:

"این بیماری پیدا شده است، دانه‌ های کوچک بر بدن ظاهر می‌ شوند که خارش ایجاد می‌ کند و از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود، این بیماری هم در میان مردان و هم در میان زنان وجود دارد."

شیر محمد یکی از زلزله‌ زدگان در ولسوالی نورگل این ولایت به رادیو آزادی گفت که دو برادر خردسالش به این بیماری و اسهالات شدید مبتلا شده ‌اند:

بیشتر مردم اینجا به اسهالات و خارش دچار شده‌اند

«بیشتر مردم اینجا به اسهالات و خارش دچار شده‌اند، این‌جا کلینیک هلال احمر وجود دارد، اما دوا را آن‌گونه که لازم است نمی‌دهند، من دیروز آن‌جا رفتم، برادران کوچکم را برده بودم، فقط برای هر کدام یک بوتل شربت دادند و گفتند که خوب خواهند شد.»

شماری از کارمندان صحی محلی نیز این مشکلات و بیماری‌ ها را در میان زلزله ‌زدگان تأیید می‌کنند.

یکی از آنان در کمپ‌ زلزله ‌زدگان در خاص کنر، که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:

"در اینجا موارد زیاد اسهالات و بیماری کولرا ثبت شده و خطر آن بلند است. همچنان بیماری ساری پرازیتی به نام سکبیس (Scabies) وجود دارد که شمار زیادی از زلزله ‌زدگان به آن مبتلا شده‌ اند و برای درمان به ما مراجعه می‌ کنند. این بیماری افزایش یافته است، زیرا تجمع مردم زیاد است و تمام اعضای خانواده زیر خیمه باهم زنده گی می‌ کنند، که خطر سرایت بیماری از یک فرد به فرد دیگر را بسیار زیاد می‌ سازد."

در یکی دیگر از کمپ‌ های زلزله‌ زدگان نزدیک مرکز کنر اسعد آباد، نیز یک کارمند صحی دیگر این بیماری را میان زلزله زده‌گان تایید می کند.

این کارمندان صحی می‌ گویند بیماری سکبیس (scabies) یک نوع بیماری ساری جلدی است که در نتیجه ازدحام ،بهداشت ضعیف و نبود آب برای شستشو و استفاده مشترک لباس و بستر و برخی عواملی دیگر به میان می آید.

به گفته آنان این بیماری سبب خارش شدید به‌ویژه در زیر پوست می‌شود و با گذشت زمان در نتیجه‌ خارش مداوم، زخم‌ های کوچک به‌ وجود می‌ آیند که به گفته‌ آنان، برای درمان این بیماری استفاده از انواع مرهم ‌ها و داروها به تجویز داکتر ضروری است.

استفاده از لباس‌های پاک، آفتاب ‌دادن کمپل‌ ها، دوشک ‌ها و لباس‌ ها، پاشیدن مواد ضد حشرات در خانه‌ ها و پرهیز از تماس نزدیک با بیماران به پیشگیری از این بیماری کمک می کند

کارکنان صحی تاکید می کنند که استفاده از لباس‌های پاک، آفتاب ‌دادن کمپل‌ ها، دوشک ‌ها و لباس‌ ها، پاشیدن مواد ضد حشرات در خانه‌ ها و پرهیز از تماس نزدیک با بیماران به پیشگیری از این بیماری کمک می کند.

کارکنان صحی می‌ گویند دلیل اصلی مبتلا شدن به اسهال شدید در میان زلزله‌ زدگان، استفاده از آب و غذای آلوده است و تأکید می‌ کنند که برای درمان آن، علاوه بر مصرف دوا به تجویز داکتر، نوشیدن آب جوشانده سرد شده یا پاک، استفاده از محلول (او.آر.اس)، پرهیز از خوردن مواد خوراکی خام و رعایت نکات حفظ‌ الصحه ضروری اند.

شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه‌ حکومت طالبان، در پیوند به خواست مردم برای رسیدگی به این مشکلات صحی، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

کمک‌ها ناکافی و پراکنده

این نگرانی‌ ها در حالی ابراز می‌ شوند که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد (اوچا) نیز درباره‌ احتمال شیوع بیماری ‌های گوناگون، به ‌ویژه کولرا، در مناطق زلزله‌ زده ابراز نگرانی کرده است.

شانون اوهیراد، مسئول بخش ستراتیژی و هماهنگی اوچا، در هشتم سپتمبر در یک نشست خبری آنلاین گفته بود که نبود دسترسی به آب پاک و خدمات صحی و همچنان رفع حاجت در فضای باز، خطر شیوع کولرا را در این مناطق افزایش داده است.

زلزله‌ مرگبار ۳۱ اگست بخش‌ های وسیعی از ولایت ‌های شرقی افغانستان، به‌ ویژه کنر و ننگرهار را به‌ شدت ویران کرد.

به گفته‌ حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ تن جان باخته‌ اند، نزدیک به ۴ هزار تن زخمی شده و نزدیک به ۷ هزار خانه نیز ویران شده‌ است.