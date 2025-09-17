روز جهانی مصونیت بیماران؛ واکسین کودکان در افغانستان چقدر مهم است؟

نخستین جمله و پیام اساسی که در کارت واکسین کودکان در افغانستان نوشته شده، این است:

«واکسین حق کودکان شماست و به‌گونهٔ رایگان تطبیق می‌شود، پس همین اکنون کودکان‌تان را واکسین کنید.»

تلاش می‌کنم همه واکسین‌ها را به‌موقع انجام دهم، زیرا واکسین بسیار مفید است.

فریده، باشندهٔ شهر کابل که دختر هفت‌روزه‌اش را در آغوش دارد و این پیام را خوانده، می‌گوید تلاش می‌کند تا دخترش را بر اساس هدایت‌های درج‌شده در کارت واکسین، به‌موقع واکسین کند.

«دخترم هفت روز پیش به دنیا آمد، واکسین‌ها در شفاخانه برایش تطبیق شد، کارت زردرنگ هم به من دادند که باید واکسین‌ها را در وقت تعیین‌شده انجام دهم. تلاش می‌کنم همه واکسین‌ها را به‌موقع انجام دهم، زیرا واکسین بسیار مفید است.»

اما عاقله، باشندۀ قیلغو در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، که سه روز قبل نواسه‌اش در خانه متولد شده، به رادیو آزادی گفت که تا هنوز نه برایش کارت واکسین گرفته و نه در این باره معلومات دارد.

«سه روز می‌شود که نواسه‌ام به دنیا آمده، اما هنوز واکسین نکرده‌ایم. پدرش چند بار گفته کارت بگیریم تا واکسین کنیم، اما هنوز فرصت نشده. نوزاد بسیار بی‌قرار است و گریه می‌کند، بعداً واکسین را انجام می‌دهیم.»

به کودکان‌تان این هدیه را بدهید تا از بیماری‌هایی که قابل وقایه هستند و بیماری‌هایی که با تطبیق واکسین پیشگیری می‌شوند، محفوظ بمانند.

کارمندان صحی، تطبیق واکسین را برای وقایهٔ کودکان از بیماری‌ها و تأمین مصونیت‌شان بسیار بااهمیت می‌دانند.

داکتر اجمل پردیس، متخصص واکسیناسیون، در این باره به رادیو آزادی گفت: «بیماری‌های سرخکان، نومونیا، پولیو، دیفتری، سیاه‌سرفه، سینه‌بغل و اسهالات، بیماری‌هایی هستند که قابل وقایه‌اند. بیایید به کودکان‌تان این هدیه را بدهید تا از بیماری‌هایی که قابل وقایه هستند و بیماری‌هایی که با تطبیق واکسین پیشگیری می‌شوند، محفوظ بمانند.»

وی افزود که بر اساس معلومات موجود، به‌زودی در افغانستان کمپاین واکسین سرخکان آغاز خواهد شد و از خانواده‌ها خواست تا این واکسین را بر کودکان‌شان تطبیق کنند.

گزارش سازمان جهانی صحت (WHO) و کلستر صحی جهانی در ماه جون سال جاری نشان می‌دهد که بیماری‌های سرخکان و ملاریا در افغانستان افزایش یافته است.

در همان زمان، سازمان بین‌المللی «ورلد ویژن» بر نقش مهم واکسین در جلوگیری از انتشار این بیماری‌ها تأکید کرده بود.

همچنان، بیماری پولیو در افغانستان هنوز به صفر نرسیده است و کمپاین واکسین آن در جریان است، اما تغییر نحوهٔ کمپاین از «خانه‌به‌خانه» به «محل‌به‌محل» باعث شده که برخی کودکان از واکسین محروم بمانند.

این روز در سال ۲۰۱۹ از سوی سازمان جهانی صحت (WHO) نام‌گذاری شد و هدف آن افزایش آگاهی عمومی و جلب توجه مسئولان صحی به مصونیت بیماران است.