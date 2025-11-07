فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، یو‌ان‌اچ‌سی‌آر، می‌گوید برای نخستین‌بار در نزدیک به یک دهه، شمار پناهجویان و بیجاشدگان در جهان امسال کاهش یافته است.

گراندی روز پنج‌شنبه در نشست عمومی سازمان ملل گفت در پایان سال ۲۰۲۴، حدود ۱۲۳ میلیون نفر در سراسر جهان به‌دلیل جنگ، درگیری و خشونت بی‌جا شده بودند، اما اکنون این رقم به ۱۱۷ میلیون نفر کاهش یافته است.

او افزوده است یکی از دلایل کاهش این آمار، بازگشت شمار زیادی از سوری‌ها و افغان‌ها به کشورهایشان است.

فیلیپو گراندی همچنین گفت که در سال جاری، تعداد زیادی از افغان‌ها از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شده‌اند، کشوری که به گفتۀ گراندی در آن موارد نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، همچنان ادامه دارد.

دورهٔ کاری فیلیپو گراندی پس از ده سال، در چند هفتهٔ آینده پایان خواهد یافت.