رهبران آسیای میانه در نشست واشنگتن، مواد معدنی حیاتی به ترمپ پیشنهاد کردند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، هنگام میزبانی از سران پنج کشور آسیای میانه، از روی چند توافق‌نامه در زمینهٔ تجارت، روابط دیپلماتیک و منابع معدنی پرده برداشت.

مقام‌های قزاقستان و ایالات متحده در ششم نومبر توافق کردند که در زمینهٔ استخراج فلز نادر به نام «تنگستن» در قزاقستان همکاری کنند.

بر اساس این توافق، شرکت امریکایی کوو کاز کپیتال گروپ (Kov Kaz Capital Group) با شرکت دولتی معادن قزاقستان در این پروژه همکاری خواهد کرد و ۷۰ درصد سهام آن را در اختیار می‌گیرد.

هزینهٔ این پروژه حدود ۱.۱ میلیارد دالر برآورد شده است.

در میان دیگر دستاوردهای این نشست، توافق شد که خطوط هوایی ملی قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان در مجموع ۳۷ طیارۀ جت بوئینگ خریداری کنند.

همچنین قراردادی میان شرکت قزاقی و شرکت «استارلینک» متعلق به ایلان ماسک برای همکاری در زمینهٔ خدمات اینترنتی امضا شد.

در بخش دیپلماتیک، قزاقستان اعلام کرد امیدوار است به «پیمان ابراهیم» در شرق‌میانه بپیوندد.

ما اغلب بر بحران‌ها و مشکلات تمرکز می‌کنیم و گاهی فرصت‌های تازه و جالب را نادیده می‌گیریم.

مقام‌های امریکایی گفتند نشست با رؤسای جمهور قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نشانه‌ای از تعهد تازهٔ واشنگتن برای گسترش تعامل با منطقه است.

مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده، روز پنج‌شنبه در دیدار صبحانه با رهبران آسیای میانه گفت: «ما اغلب بر بحران‌ها و مشکلات تمرکز می‌کنیم و گاهی فرصت‌های تازه و جالب را نادیده می‌گیریم. این نشست دقیقاً برای توجه به همین فرصت‌ها برگزار شده است.»

کشورهای آسیای میانه می‌کوشند در روابط تجاری و امنیتی خود توازن برقرار کنند، زیرا در حال حاضر زیر نفوذ روسیه و چین قرار دارند و از طریق گسترش همکاری با امریکا به دنبال ایجاد تعادل هستند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در ماه سپتمبر در نشست سران آسیای میانه در تاجیکستان شرکت کرد.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نیز در ماه جون برای دیدار با رهبران منطقه به قزاقستان سفر کرد.

اتحادیهٔ اروپا نیز در ماه اپریل در ازبکستان نشستی با رهبران منطقه برگزار کرد تا دربارهٔ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و دسترسی به مواد معدنی مهم آسیای میانه گفت‌وگو کند.

در نشست واشنگتن نیز تمرکز اصلی بر موضوع مواد معدنی نادر بود.

پنی التاوس، رئیس اجرایی گروه «کوو کاز کپیتال»، که قرارداد استخراج تنگستن را در قزاقستان امضا کرد، این توافق را «موفقیتی بزرگ برای ایالات متحده و نیاز آن کشور به مواد معدنی حیاتی» خواند.

او به خبرگزاری رویترز گفت که ترمپ و هاوارد لوتنیک، وزیر تجارت امریکا، در مذاکرات مربوط به این قرارداد نقش داشته‌اند تا از گسترش فعالیت شرکت‌های چینی در معادن استراتژیک جلوگیری شود.