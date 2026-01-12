هرانا: آمار تلفات در ایران از مرز ۵۰۰ تن گذشت

رسانه خبری فعالان حقوق بشر موسوم به «هرانا» گزارش داده است که در جریان تظاهرات در ۱۵ روز گذشته در ایران، ۵۴۴ تن کشته شده‌اند.

هرانا، سازمان خبری فعالان ایرانی مستقر در امریکا گفته است که کشته‌شدگان مشمول ۴۹۶ معترض و ۴۸ تن از نیروهای حکومتی می‌شوند.

به گفته این سازمان، بیش از ده هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند.

با توجه به این‌که امروز چهارمین روز قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی در ایران است، تأیید مستقل شمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان ممکن نیست.

تظاهرات در ۱۸۶ شهر و شهرک در ۳۱ ولایت ایران جریان دارد.

هم‌زمان با سرکوب گسترده معترضان ایرانی، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، گفته است که رهبران ایران خواهان مذاکره هستند.

او شب گذشته به خبرنگاران گفت: نشستی در نظر گرفته شده، اما ممکن است ما پیش از برگزاری آن اقدام کنیم.

رئیس جمهور ترمپ افزود: اردوی [امریکا] این موضوع را زیر نظر دارد و ما نیز گزینه‌های قوی خود را بررسی می‌کنیم.

اعتراض‌های ناشی از خشم نسبت به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، تورم و سقوط ارزش پول ملی، پس از آن سراسر ایران را فرا گرفت که دکانداران تهران در اعتراض به گرانی و رکود اقتصادی دست به اعتصاب زدند.