هشدار شریف: طالبان میان حمایت از «خوارج» و همکاری با پاکستان یکی را انتخاب کنند

رادیو پاکستان رسانه‌ دولتی این کشور، گزارش داده که شهباز شریف روز شنبه (۱۳ سپتمبر) در یک نشست سطح بالا در شهر بنو گفته است که حکومت طالبان باید میان حمایت از «خوارج» و ایستادن در کنار حکومت پاکستان یکی را انتخاب کند.

حکومت پاکستان از اصطلاح «خوارج» برای اشاره به جنگجویان وابسته به تحریک طالبان پاکستان (TTP) استفاده می‌‌کند.

در این گزارش آمده است که شهباز شریف تأکید کرده در رویدادهای تروریستی اخیر، اتباع نفوذی افغان دست داشته ‌اند و بر ضرورت فوری بازگرداندن مهاجران افغان غیرقانونی تاکید کرده است.

رادیو پاکستان افزوده که این نشست پس از آن برگزار شد که در حملات مسلحانه در ایالت خیبرپختونخوا از ۱۰ تا ۱۳ سپتمبر۱۹ سرباز پاکستانی کشته شدند، مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است.

با این حال، کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان این اظهارات را موجه نمی‌دانند.

افغانستان فعلاً در موقفی نیست که این گروه‌ها را حمایت کند، چون این مشکل داخلی خود پاکستان است

اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی، یکشنبه ۱۴سپتمبر در صحبت با رادیو آزادی گفت: "فکر می‌کنم افغانستان فعلاً در موقفی نیست که این گروه‌ها را حمایت کند، چون این مشکل داخلی خود پاکستان است. پس این نوع اتهامات بسیار موجه نیست. فعلاً در شرایطی که افغانستان دچار مشکلات بی‌ نهایت زیاد است، فکر نمی‌کنم توانایی این را داشته باشد که باعث مداخله و یا هراس‌ افگنی در داخل پاکستان باشد."

سمیع یوسفزی، یکی از کارشناسان امور سیاسی، می‌گوید: "روز به ‌روز روابط میان طالبان در افغانستان و پاکستان خراب‌تر می‌‌شود. من فکر می‌کنم تأثیر منفی آن بیش از همه بر افغان‌های عام است، زیرا تجارت از بین می‌رود، بر میلیون‌ ها مهاجر افغان در پاکستان تأثیر منفی می‌گذارد و مشکلات رفت ‌و آمد و ویزه بیشتر می‌شود. معلوم می‌شود که پاکستان پس از این حمله زبان تندی را در برابر افغانستان به کار برده است."

در همین حال، اداره‌ اطلاعات عامه‌ اردوی پاکستان (آی‌اس ‌پی‌آر) روز جمعه (۱۳ سپتمبر) در شبکه‌ ایکس در اعلامیه ای مدعی شده که گزارش ‌های استخباراتی «به گونه‌ روشن» نشان می‌دهد اتباع افغان در این اعمال دست داشته ‌اند.

بر میلیون‌ها مهاجر افغان در پاکستان تأثیر منفی می‌گذارد و مشکلات رفت ‌و آمد و ویزه بیشتر می‌شود

این اداره افزوده است که حکومت طالبان باید به مسئولیت‌ های خود عمل کند و اجازه ندهد از خاک افغانستان برای فعالیت‌ های تروریستی علیه پاکستان استفاده شود.

ذبیح‌ الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان با رد این ادعا های مشابه در گذشته بارها تأکید کرده‌ که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.

پیش از این نیز مقام‌ های مختلف پاکستانی بارها نسبت به آنچه «پناهگاه‌ های امن تحریک طالبان پاکستان در افغانستان» خوانده‌ اند ابراز نگرانی کرده ‌اند، اما حکومت طالبان گفته که پاکستان نباید مسئولیت «ناکامی‌های» خود را به دوش افغانستان بیندازد.

قابل یادآوری است که پیش از این، پاکستان چندین بار بخش‌هایی از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده و ادعا کرده که پناهگاه‌ های جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است.

در تازه ‌ترین مورد، پس از حملات هوایی به تاریخ ۲۷ اگست سال جاری در ولسوالی سپیره ولایت خوست و شینوار ولایت ننگرهار وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که این حملات از سوی اردوی پاکستان صورت گرفته و با محکوم کردن و تحریک آمیز خواندن این حملات افزود که در واکنش به آن، عبیدالرحمان نظامانی، سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده‌ است.

حکومت پاکستان به طور رسمی در مورد این رویداد تبصره نکرده است.

برخی مقام‌ های طالبان و باشندگان ولایت ‌های خوست و ننگرهار گفته اند که در نتیجه این حملات سه کودک جان باختند و ده تن دیگر زخمی شدند.