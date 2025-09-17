تلاش هزارها باشندۀ غزه برای فرار از عملیات نظامی؛ اسرائیل مسیر جدیدی باز کرد

در دومین روز از عملیات اسرائیل برای به دست گرفتن کنترل شهر غزه، اردوی این کشور اعلام کرد که از ظهر چهارشنبه ۱۷ سپتمبر تا ظهر جمعه ۱۹ سپتمبر یک مسیر دیگر را برای خروج ساکنان باقی مانده شهر غزه باز می‌کند.

این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد ‌که هزاران نفر با وسایل‌شان برای بیرون شدن از شهر غزه در جادۀ ساحلی الرشید ازدحام کرده بودند.

به گفتۀ اردوی اسرائیل، مسیر جادۀ صلاح‌الدین نیز برای بیرون شدن ساکنان غزه باز خواهد شد.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، براساس تخمین اردوی اسرائیل حدود ۳۷۰ هزار تن از جمعیت حدوداً یک میلیون نفری شهر غزه تا سه‌شنبه خانه هایشان را ترک کرده و به سوی منطقه جنوبی المواصی حرکت کردند.

اردوی اسرائیل گفته که بیش از ۲۰ هزار خیمه به همراه دارو و غذا به اردوگاه المواصی منتقل کرده و خطوط آب‌رسانی تازه‌ای نیز برای آوارگان نصب شده است.

اسرائیل ادعا می‌کند که در شهر غزه، نزدیک به سه هزار جنگجوی گروه حماس پنهان شده اند و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده میکنند.

حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، سه‌شنبه‌شب در یک نشست خبری در بیت‌المقدس ادعا کرد که حماس به پای برخی از مردم که خواهان بیرون رفتن از شهر غزه بوده‌اند، تیراندازی کرده و با زخمی کردن آن‌ها درصدد ارعاب دیگران بوده تا در شهر بمانند.

همزمان منابع صحی فلسطینی در غزه گفتند که در عملیات روز نخست اسرائیل در شهر غزه دست‌کم ۵۳ تن در بمباران‌ها کشته شدند. این منابع در ۲۴ ساعت منتهی به بامداد سه‌شنبه نیز از مرگ بیش از یکصد تن دیگر خبر داده بودند. شمار تلفات از آغاز جنگ در ۲۴ ماه پیش به مرز ۶۵ هزار تن رسیده است.

این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده است.

آغاز عملیات زمینی اردوی اسرائیل در شهر غزه همچنان با واکنش‌های جهانی روبه‌رو شده است.

کایا کالاس، رییس پالیسی خارجی اتحادیۀ اروپا، گفته است که این عملیات وضعیت را در منطقه بدتر خواهد کرد.

انتونیو گوتیریش، سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز سه شنبه گفت، "آنچه در غزه رخ می‌دهد وحشتناک است".

گوتیریش گفت که مایل است هفتۀ آینده با بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند و در بارۀ این موضوعات با او حرف بزند.