روز چهارشنبه «۱۷ سپتمبر» چهار سال از محرومیت دختران افغان از آموزش متوسطه در افغانستان گذشت.
طالبان با برگشت به قدرت در ۲۰۲۱ دروازههای مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند.
سازمان ملل متحد و برخی سازمانهای همکار آن بار دیگر از حکومت طالبان میخواهند تا به این محدودیتها در برابر دانشآموزان دختر پایان بدهند.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه (۱۷ سپتمبر) با نشر گزارشی در صفحه اکس (تویتر سابق) خود گفته است که بیش از ۲،۲ میلیون دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در این کشور منع شدهاند.
در گزارش تأکید شده که با وجود چالشهای پیشرو، جهان نباید حمایت خود را از آموزش مبتنی بر جامعه در سراسر افغانستان متوقف کند.
ملل متحد، یونیسف و «ابتکار آموزش نمیتواند صبر کند (ایسیدبلیو)»، درحالیکه ممنوعیت جاری را محکوم میکنند، در بیانیهها و گزارشهای خود در این مورد، از جامعه جهانی میخواهند تا در دفاع از حق هر دختر برای آموزش متحد شود.»
این سازمانهای بینالمللی همچنان هشدار دادهاند که محدودیتهای مداوم بر فعالیتهای زنان از جمله کار آنان در بخش کمکهای بشری وضعیت از قبل شکننده افغانستان را بیشتر تشدید میکند.
من دیگر نتوانستم به درسهای خود ادامه بدهم، این بالای روح و روان من بسیار تأثیر بد گذاشته است.
دختران محروم از آموزش در افغانستان نیز میگویند که چهار سال دوری از درس و تحصیل برایشان بسیار سخت گذشته است.
هریوا یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت خوست میگوید، هرچند محرومیت از آموزش بالای روح و رواناش تأثیر منفی گذاشته، اما هنوز هم امیدش را برای باز شدن دروازههای مکاتب از دست نداده است: «وقتی طالبان آمدند پس از ختم صنف ششم مکاتب ما بسته شد و من دیگر نتوانستم به درسهای خود ادامه بدهم، این بالای روح و روان من بسیار تأثیر بد گذاشته است، هنوز هم آرزو دارم که مکاتب باز شود و من به درسهای خود ادامه بدهم، من از جامعه جهانی میخواهم که در چنین شرایط سخت در کنار زنان و دختران افغان ایستاد شود و بالای طالبان فشار وارد کند تا برای زنان اجازه کار و برای دختران اجازه آموزش را بدهند.»
این ممنوعیتهای حکومت طالبان دامنگیر دخترانی نیز است که مصروف تحصیلات خود بودهاند.
وقتی طالبان پوهنتونها را بسته کردند من بسیار مریض شدم و امید خود را از دست دادم.
زینت باشنده کابل میگوید که محصل سال دوم رشته کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل بود که طالبان دختران را از رفتن به پوهنتونها منع کردند.
او نیز در صحبت با رادیو آزادی نگرانی مشابهی را مطرح کرد: "وقتی طالبان پوهنتونها را بسته کردند من بسیار مریض شدم و امید خود را از دست دادم، چون بعد از آن من نتوانستم که به تحصیل خود ادامه بدهم، من باز هم امیدوارم که جامعه جهانی تلاشهای را بخاطر دختران افغان انجام بدهند و در این زمینه جلسات مؤثر را برگزار کنند که دروازه پوهنتونها دوباره بروی دختران افغان باز شده و بتوانیم به تحصیل خود ادامه بدهیم."
تلاش کردیم تا در مورد خواست سازمان ملل متحد و دختران بازمانده از آموزش در رابطه با بازگشایی مکاتب در افغانستان نظر منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع قرار داده و بعداً دروازههای پوهنتونها و انستیتوتهای طبی را نیز بروی دختران و زنان بستند.
هرچند سازمان ملل متحد، نهادهای همکار آن و کشورهای مختلف جهان همواره خواست باز شدن دروازههای آموزش بروی دختران افغان را مطرح کردهاند، اما حکومت طالبان تا هنوز به بازگشایی مکاتب و پوهنتونها اقدام نکردهاست.
پیش از این سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) گفته بود که ۱،۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروماند و اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، بیش از ۴ میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند.