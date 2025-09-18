وزیر خارجه سوریه، به امریکا می رود تا در مورد لغو تحریم ها، گفتگو کند

این نخستین سفر یک وزیر امور خارجۀ سوریه در بیش از ۲۵ سال گذشته به امریکا است

یک مقام سوریایی که اجازۀ صحبت با رسانه ها را نداشت و از افشای نامش خودداری کرده، به خبرگزاری فرانسپری گفته که اسد الشیبانی وزیر امور خارجۀ سوریه، امروز(پنجشنبه 17 سپتمبر) به واشنگتن می رود، تا در مورد لغو تحریم های باقی ماندۀ ایالات متحدۀ امریکا بر سوریه، بحث کند.

بعد از اینکه در دسمبر سال 2024 میلادی یک اتحاد شورشیان به رهبری اسلامگرایان، رئیس جمهور بشار الاسد را از قدرت برکنار کرد، ایالات متحدۀ امریکا، بیشترین تحریم هایی را لغو کرد که در جریان حکومت اسد، بالای سوریه وضع کرده بود.

یک مقام دیگر وزارت امور خارجۀ سوریه که از افشای نامش خودداری شده، گفته که سوریه تا پایان سال جاری میلادی چندین توافقنامۀ امنیتی و نظامی را با اسرائیل امضا خواهد کرد.

به گفتۀ این مقام سوریایی"در مذاکرات با اسرائیل پیشرفت صورت گرفته" و انتظار می رود که تا پایان سال جاری میلادی چندین توافقنامه با اسرائیل امضا شود که"در ابتداء، این توافقات امنیتی و نظامی خواهد بود."

این در حالیست که سازمان دیده بان حقوق بشر روز چهارشنبه، نیروهای اسرائیلی را به بیجا کردن اجباری باشندگان جنوب سوریه، متهم کرده است.

دیده بان حقوق بشر در اعلامیه ای گفته که"نیروهای اسرائیلی که از دسمبر ۲۰۲۴ میلادی بخش هایی از جنوب سوریه را اشغال کرده اند، طیف وسیعی از سوء استفاده ها را علیه باشندگان آن، از جمله جابجایی اجباری که یک جنایت جنگی است را انجام داده اند.

در اوایل این ماه، رسانه های دولتی سوریه نیز گفته بودند که نیروهای اسرائیلی هفت تن را در جنوب این کشور دستگیر کرده اند.

اردوی اسرائیل به خبرگزاری فرانسپری گفته که"تعدادی از افراد مظنون به دخیل بودن در فعالیت های تروریستی که عساکر اسرائیلی را در مناطق مختلف سوریه هدف قرار میدادند، دستگیر کرده و مظنونین برای تحقیقات بیشتر به خاک اسرائیل انتقال داده شده اند."



