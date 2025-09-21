آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که پولیس این کشور روز شنبه (۲۰ سپتمبر) بر مناطق مختلف این کشور هجوم برده و شمار زیادی از مهاجران را بدون اینکه فرصت انتقال لوازم خانه برایشان داده شود، بازداشت و به کمپها انتقال داده است.
هفت خانواده را بردند. در یک خانه فقط دو بزرگسال بودند که آنها را گذاشتند.
یکی از این مهاجران در کراچی پاکستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت: «هفت خانواده را بردند. در یک خانه فقط دو بزرگسال بودند که آنها را گذاشتند، متباقی همه را بردند؛ زن و مرد، همه را. تمام وسایلشان در خانه ماند. دروازهها را بالای شان قفل کردند، حتی یک سوزن را هم با خود برده نتوانستند.»
نواز کاکر، یکی دیگر از دارندگان کارت پیاوآر که همراه با خانوادهاش در گذرگاه سپینبولدک منتظر ورود به افغانستان است، میگوید که هرچند توانست بخشی از لوازم خانهاش را با خود بیاورد، اما شمار زیادی از همسایگانش دستخالی از آن کشور
تمام لوازمشان باقی ماند و آنها را دیپورت کردند.
اخراج شدهاند: «در شهر، مردم به کار رفته بودند، آنها را از راه با خود بردند. دکانهایشان باز مانده بود. به خانهها هجوم برده و زنان را نیز با خود بردند. بیچارهها در بهدر شدند؛ همسایههای ما بودند. تمام لوازمشان باقی ماند و آنها را دیپورت کردند.»
دارندگان کارتهای پیاوآر در شهرهای مختلف پاکستان میگویند که از ترس بازداشت حتی برای رفع نیازهای ضروری هم نمیتوانند از خانه بیرون شوند.
حمیدالله، یکی از دارندگان این کارت در کراچی پاکستان، روز شنبه ۲۰ سپتمبر در گفتوگو با رادیو آزادی گفت: «ما آزادانه بیرون شده نمیتوانیم. اگر خودم بیرون شوم، میترسم؛ اگر برادرم را بفرستم، تا زمانی که دوباره بیاید، میترسم که بازداشت نشود. امروز همسایهی ما خانمش را نزد داکتر برده بود. وقتی برای گرفتن دوا بیرون رفت، پولیس او را بازداشت کرد. او گفت که خانمم نزد داکتر است، پولیس مامورین زن را با خود به شفاخانه برد و هر دو را از همانجا بازداشت کرد و با خود برد.»
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) روز جمعه (۱۹ سپتمبر) با نشر گزارشی اعلام کرد که از آغاز ماه جاری تاکنون بیش از ۱۶۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند که بیش از ۱۰۰ هزار تن آنان دارندگان کارتهای پیاوآر بودهاند.
این اداره همچنان افزود که تنها در ۱۳ روز نخست ماه سپتمبر، بیش از ۵۶۰۰ مهاجر افغان از سوی پولیس پاکستان بازداشت شدهاند.
بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان، بهویژه دارندگان کارتهای پیاوآر، در حالی شدت گرفته است که مهلت تعیینشده برای بازگشت داوطلبانه ۱.۴ میلیون دارنده این کارت به تاریخ اول سپتمبر پایان یافته است.
با وجود آنکه سازمانهای بینالمللی و دارندگان این کارتها بارها خواستار تمدید این مهلت شدهاند، اما حکومت پاکستان تأکید کرده است که این مهلت تمدید نخواهد شد.
کمیته عالی رسیدهگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان در صفحه اکس خود نوشته است که تنها روز جمعه (۱۹ سپتمبر) ۸۳۸ خانواده از طریق گذرگاههای تورخم و سپین بولدک وارد افغانستان شدهاند.
همچنان یو ان اچ سی آر گزارش داده است که از آغاز سال روان میلادی تا تاریخ ۱۸ سپتمبر، در مجموع بیش از ۶۶۲ هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدهاند.