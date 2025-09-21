تیراندازی در یک کلوب شبانه در نیوهمپشایر؛ یک نفر کشته شد

در نتیجۀ تیراندازی در یک کلوب شبانه در منطقۀ نشوا در ایالت نیوهمپشایر شنبه یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جان فورمیلا، لوی سارنوال نیوهمپشایر، و کوین رورک، رئیس پولیس نشوا، گفته‌اند که یک مرد بزرگسال در این تیراندازی در کلوب اسکای میدو کانتری کشته شده است.

به گفتۀ مقام‌ها، مظنون، نیز یک مرد بزرگسال است و در محل رویداد بازداشت شده است.

مقام‌ها افزوده‌اند که گزارش‌های ابتدایی در مورد دست داشتن دو تن در این تیراندازی نادرست است.

پیتر هنکلی، معاون ارشد لوی سارنوال نیوهمپشایر از آغاز تحقیقات برای روشن شدن انگیزهٔ حمله خبر داده است.