حکومت طالبان به جز سه نهاد، جواز فعالیت تمامی نهادهای حامی خبرنگاران را لغو کرد

این وزارت روز دوشنبه (۶ دلو) در یک اعلامیه گفت که این ارزیابی را پس از شکایتهای خبرنگاران و رسانهها انجام داده است.
در این اعلامیه ادعا شده که بهدلیل «غیرمسلکی بودن» مسئولان این نهادها، بهجای حل مشکلات خبرنگاران، مشکلات بیشتری برای آنان ایجاد شده و بهگفتهٔ اعلامیه، در سطح بینالمللی به اعتبار نهادهای رسانهای افغانستان آسیب وارد کردهاند که در نتیجه جواز فعالیتشان لغو شده است.
خُبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در یک پیام صوتی به رسانه ها گفته که در سطح کشور تنها جواز سه نهاد، «بنیاد حمایت از خبرنگاران و رسانههای افغانستان»، «مرکز مطبوعاتی افغان» و «کمیته مصونیت خبرنگاران» تمدید شده است.
با این حال، آقای غفران به پرسشهای رادیو آزادی مبنی بر اینکه در مجموع چه تعداد نهاد حامی رسانهها و خبرنگاران در حال حاضر در افغانستان فعالیت دارند و این وزارت چه تعداد از آنها را ارزیابی کرده است، پاسخ نداد.
این تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان واکنش فعالان حامی رسانهها را نیز در پی داشته است
ضیا بومیا رئیس سابق اتحادیه ژورنالیستان جنوب آسیا یا سفما در افغانستان که اکنون در تبعید بهسر میبرد، روز دوشنبه (۶ دلو) به رادیو آزادی گفت که از نظامهای استبدادی چیزی بیشتر از این توقع نمیرود.
"کثرت رسانه های حامی رسانه ها یا سندیکاهای صنفی، در جوامع دموکراتیک معمول می باشد و یکی از ویژگیهای جوامع دموکراتیک است. و این سه نهاد را هم که مانده اند اینها به گمان اغلب نهاد هایی است که بعد از آمدن طالبان به قدرت، ایجاد شده اند، تقویت شده اند و یا به نحوی مسؤولین این نهاد ها پیرو پالیسی های حکومت طالبان در قسمت فشار بالای رسانه ها، فشار بالای آزادی رسانه ها و توجیه کننده پالیسی های محدود سازی در افغانستان است."
در همین حال حامد عبیدی رئیس سازمان مستقل حمایت از خبرنگاران که در بیرون از افغانستان فعالیت می کند نیز در واکنش به این تصمیم طالبان می گوید که طالبان در چهار سال گذشته بیش از ۲۵ مورد محدودیت بر فعالیت رسانه ای در افغانستان وضع کردند.
" لغو جواز برخی نهاد های حامی هم در امتداد همین محدودیت هاست.این نهاد ها عمدتاً در حوزه حمایت از آزادی بیان، ارزش آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و در نهایت بخاطر بلند بردن ظرفیت خبرنگاران در داخل افغانستان کار می کردند. با محدودیت فعالیت نهاد های حامی رسانه ها طالبان تلاش می کنند بیشتر روایت های خودشان از طریق رسانه های که در افغانستان فعالیت دارند باز تاب پیدا کند."
پیش از این، شماری از مسئولان رسانهها و خبرنگاران در افغانستان بهطور پیهم شکایت کرده بودند که از سوی حکومت طالبان با کنترول شدید، نظارت و سانسور روبهرو هستند.
همچنان نهادهای مختلف بینالمللی نگرانی خود را ابراز کردهاند که طالبان فضای آزادی بیان و فعالیتهای رسانهای در افغانستان را محدود ساختهاند.