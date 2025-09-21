بریتانیا، کانادا و استرالیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند

کییر استارمر، صدراعظم بریتانیا، در بیانیهای اعلام کرد: «امروز، برای احیای امید به صلح میان فلسطینیها و اسرائیلیها و راهحل دو دولت، بریتانیا رسماً دولت فلسطین را به رسمیت میشناسد.»
این اقدام، بریتانیا را در کنار بیش از ۱۴۰ کشور دیگر قرار میدهد، اما خشم اسرائیل و متحد اصلی آن، ایالات متحده، را برخواهد انگیخت.
به گزارش رویترز، این تصمیم بار نمادین سنگینی دارد، چرا که بریتانیا در شکلگیری اسرائیل بهعنوان یک کشور مدرن پس از جنگ جهانی دوم نقشی اساسی ایفا کرده و مدتها متحد آن بوده است.
دولت کییر استارمر در ماه جولای به اسرائیل اولتیماتوم داده بود که در صورت عدم اقدام برای پایان دادن به «وضعیت اسفبار» در غزه، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا درباره تصمیم این کشور گفت: «از زمان آن اعلامیه در جولای، در واقع با حمله به قطر، آتشبس در این مقطع از هم پاشیده و چشماندازها تیره است.»
او یادآوری کرد اسرائیل همچنین برنامهای برای شهرکسازی پیش برده است.
آقای استارمر زیر فشار بسیاری از قانونگذاران حزب خود بوده است که از افزایش تلفات انسانی در غزه و تصاویر کودکان گرسنه خشمگین هستند.
قبلاْ دولتهای اسرائیل و امریکا گفته بودند که تصمیم بریتانیا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، هدیهای دیپلماتیک به حماس پس از حمله آنها در جنوب اسرائیل در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ است که در آن ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر گروگان گرفته شدند.
اما صدراعظم بریتانیا در بیانیه روز یکشنبه خود حماس را «سازمان تروریستی وحشی» خواند و تصریح کرد که راهحل دو کشوری برای اسرائیل و فلسطین «پاداشی برای حماس نیست، زیرا به این معناست که حماس هیچ آیندهای نخواهد داشت؛ نه نقشی در حکومت و نه نقشی در حوزه امنیت».
او افزود: «ما پیشتر حماس را در فهرست تروریستی قرار داده و تحریم کردهایم و فراتر نیز خواهیم رفت. من دستور دادهام که در هفتههای آینده افراد دیگری از حماس تحریم شوند.»
کانادا و استرالیا نیز روز یکشنبه کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و انتظار میرود کشورهای دیگری این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک چنین اقدامی انجام دهند.
مارک کارنی، صدراعظم کانادا، روز یکشنبه با انتشار بیانیهای گفت: «امروز کانادا دولت فلسطین را به رسمیت میشناسد.»
او در بیانیه خود اضافه کرد که کانادا «همکاری خود را برای ساختن آیندهای صلحآمیز برای کشور فلسطین و کشور اسرائیل اعلام میکند.»
همچنین آنتونی آلبانیزی، صدراعظم استرالیا، بیانیهای منتشر کرد و ضمن اعلام به رسمیت شناختن دولت فلسطین گفت که گروه افراطی حماس نباید در آینده فلسطین نقشی داشته باشد.
مجمع عمومی سازمان ملل به تازگی با اکثریت قاطع به قطعنامهای رأی داد که در آن بر «اقدامهای ملموس، زمانبندیشده و غیرقابل بازگشت» برای دستیابی به راهحل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینیها بدون مشارکت گروه افراطی حماس تأکید شده بود.
این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل ۱۴۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع کسب کرد.