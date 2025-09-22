آقای خلیلزاد روز یکشنبه، ۲۱ سپتمبر، در یک بیانیهٔ کوتاه در صفحهٔ ایکس خود، توییتر سابق نوشت که این معلومات "بهویژه دربارهٔ استفاده از پایگاه هوایی بگرام برای عملیات مشترک ضدتروریسم" منتشر شده است.
بهتازهگی دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، در مورد بازپسگیری این پایگاه یکبار دیگر تاکید کرد؛ پایگاهی که امریکا در جریان نزدیک به دو دهه حضور نظامی خود در افغانستان، بیش از یک میلیارد دالر در آن هزینه کرده است.
آقای خلیلزاد افزوده که "به برداشت من، ایالات متحده قصد ندارد که بگرام را از افغانها بگیرد و یا آن را ضمیمه خود سازد."
پیش از این، آقای خلیلزاد روز شنبه در بیانیهای دیگر در صفحهٔ ایکس خود گفته بود که اگر موضوع زندانیان و گروگانها میان امریکا و طالبان با موفقیت حل شود، به احتمال زیاد مراحل بیشتری و مسائل اضافی برای توافق و رسیدگی مطرح خواهد شد.
او افزوده بود که: "با گذشت زمان، من امکان گسترش همکاریهای امنیتی را رد نمیکنم، از جمله استفاده از تاسیساتی مانند بگرام برای عملیات مشترک ضدتروریستی."
با این حال، حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر رئیسجمهور ترمپ دربارهٔ پایگاه هوایی بگرام تأکید کرده است که استقلال افغانستان اولویت اصلی آنان است و امریکا باید به توافق دوحه متعهد بماند.