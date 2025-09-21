لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۴۰۴

خبر ها

هند و پاکستان امروز در جام آسیایی کریکت روبه‌رو می‌شوند

مسابقۀ تیم‌های کریکت هند و پاکستان
مسابقۀ تیم‌های کریکت هند و پاکستان

در چارچوب رقابت‌های جام آسیایی کریکت، امروز هند و پاکستان با هم بازی می‌کنند.

این بازی در ورزشگاه کریکت دبی هفت شام به وقت کابل آغاز می‌شود.

هند، پاکستان، سریلانکا و بنگله‌دیش به مرحلهٔ چهار تیم برتر جام آسیایی راه یافتند، اما افغانستان، امارات متحدهٔ عربی، عمان و هانگ‌کانگ از این رقابت‌ها حذف شدند.

در رقابت‌های چهار تیم برتر، پاکستان و سریلانکا سه‌شنبه، بنگله‌دیش و هند چهارشنبه، بنگله‌دیش و پاکستان پنج‌شنبه و هند و سریلانکا جمعه با هم روبه‌رو خواهند شد.

بازی نهایی این مسابقات در ۲۸ سپتمبر برگزار خواهد شد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

رئیس‌جمهور اوکراین خواهان اقدامات «قوی» واشنگتن علیه روسیه شد

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین خواهان اقدامات «قوی» واشنگتن علیه روسیه شد.

این پس از آنست ‌که اتحادیهٔ اروپا به تصویب تحریم‌های بیشتر علیه کرملین نزدیک شد.

هم‌زمان با این، تنش‌ها بر فراز آسمان جناح شرقی ناتو افزایش یافته است.

زلنسکی در ۲۰ سپتمبر همچنان گفت که انتظار دارد هفتهٔ آینده در حاشیهٔ هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل با رئیس‌جمهور دونالد ترمپ دیدار کند.

واشنگتن هنوز ملاقات رو در رو را تایید نکرده است.

در ۲۰ سپتمبر، جت‌های جنگی پولند و دیگر کشورهای ناتو به پرواز درآمدند. این در حالی است که روسیه حمله گستردهٔ دیگر با طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت بر اوکراین انجام داد.

در نتیجۀ این حمله دست‌کم سه غیرنظامی کشته شدند.

کشورهای ناتو به تازگی بخاطر ورود طیاره‌های روسیه به حریم هوایی استونیا ابراز خشم کردند.

همچنان پیش از این طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه وارد حریم‌های هوایی پولند و رومانیا نیز شده بودند.

شورای امنیت ملی ایران: همکاری با ادارۀ بین المللی انرژی هسته‌ای تعلیق خواهد شد

ایران
ایران

شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که به دنبال اقدام فرانسه، بریتانیا و جرمنی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران، همکاری با ادارۀ بین المللی انرژی هسته‌ای تعلیق خواهد شد.

به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، در اعلامیه دیروز این شورا جزئیات بیشتر داده نشده، اما

فعال شدن میکانیزم موسوم به ماشه «اقدام نسنجیده‌ سه کشور اروپایی در مورد مسئله‌ هسته‌ای ایران» خوانده شده است.

یک روز پیش از نشر این اعلامیه، شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه لغو تحریم‌های ایران رای نداد.

در جلسه روز جمعه، ۹ کشور عضو شورا به قطعنامه‌ای که کوریای جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت ارائه داده بود تا تحریم‌های علیه ایران لغو شود، رای منفی دادند.

خلیلزاد در مورد احتمال استفاده از پایگاه بگرام در عملیات مشترک «ضدتروریزم» سخن گفت

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان
زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است که امکان استفاده از پایگاه هوایی بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریزم وجود دارد.

خلیلزاد که در ترکیب یک هیئت امریکا اخیراً به کابل سفر کرد، شنبه در شبکۀ ایکس نوشته است:

«اگر موضوع زندانیان و گروگان‌ها میان امریکا و طالبان با موفقیت حل شود، به احتمال زیاد مراحل بیشتری و مسائل اضافی برای توافق و رسیدگی مطرح خواهد شد.»

خلیلزاد افزوده است: «با گذشت زمان، من امکان گسترش همکاری‌های امنیتی را رد نمی‌کنم، از جمله استفاده از تاسیساتی مانند بگرام برای عملیات مشترک ضدتروریستی.»

نمایندۀ پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان اضافه کرده است که این کار به استقامت نیاز خواهد داشت.

طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده‌اند.

این در حالی است که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده چندبار روی گرفتن کنترل پایگاه هوایی بگرام تاکید کرده است.

پیروزی پر گول افغانستان مقابل مالدیو در مقدماتی جام ملتهای آسیا

اعضای تیم فوتسال افغانستان پس از پیروزی مقابل مالدیو
اعضای تیم فوتسال افغانستان پس از پیروزی مقابل مالدیو

تیم فوتسال افغانستان امروز مالدیو را ۱۰ مقابل ۱ شکست داد.

این بازی در میانمار به سلسله مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ برگزار شد.

افغانستان در گروه H با مالدیو و میانمار هم گروه است.

قرار است بازی بعدی افغانستان در برابر کشور میزبان، میانمار، روز چهارشنبه برگزار شود.

جام فوتسال ملت های آسیا قرار است سال آینده در اندونیزیا برگزار شود.

شورای امنیت با رفع کامل تحریم‌های ایران مخالفت کرد 

شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که خواستار لغو دائمی تحریم‌های ایران بود، رد کرد. برای تصویب این متن به رأی مثبت ۱۵ عضو شورا در نشست روز جمعه نیاز بود.

بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش‌تر در ۲۸ اگست ضرب‌الاجلی ۳۰ روزه تعیین کرده بودند تا در صورت عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، تحریم‌های شدید بازگردانده شود. این سه کشور تهران را به نقض تعهداتش متهم کردند، اما ایران این اتهام را رد کرده است.

روسیه، چین، پاکستان و الجزایر از لغو تحریم‌ها حمایت کردند، اما ۹ کشور رأی منفی دادند و دو عضو از مشارکت در رأی‌گیری خودداری کردند. تهران و قدرت‌های اروپایی یک هفته دیگر فرصت دارند تا به توافقی برسند.

حمله سایبری به چند میدان‌‌هوایی اروپا

آژانس خدمات هوانوردی اروپا به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چندین میدان‌هوایی مهم این قاره هدف حمله سایبری قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، میدان‌هوایی بروکسل، برلین و هیتروی لندن با اختلال در سیستم‌های اسناد و تجهیزات مواجه شدند

این حمله موجب تأخیر و اختلال در شماری از پروازها شد.

کریکت: سریلانکا و بنگلادش امروز در جام آسیا رویاروی می‌شوند

تیم‌های سریلانکا و بنگلادش امروز در چارچوب رقابت‌های جام آسیا به مصاف هم می‌روند.

در گروه دیگر، هند و پاکستان حضور دارند و دیدار این دو تیم فردا برگزار می‌شود.

افغانستان پس از شکست در برابر سریلانکا و بنگلادش از مسابقات کنار رفت.

این رقابت‌ها از ۹ سپتمبر در امارات متحده عربی آغاز شده و دیدار نهایی آن ۲۸ سپتمبر برگزار خواهد شد.

ترامپ: برای بازپس‌گیری بگرام با افغانستان صحبت ‌می‌کنیم

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز جمعه گفت در حال مذاکره با افغانستان برای بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام است و افزود: «ما هرگز نباید آن را واگذار می‌کردیم.»

او یک روز پیش‌تر در نشست خبری مشترک با صدراعظم بریتانیا، کی‌یر استارمر، نیز گفته بود که امریکا به دنبال بازگرداندن کنترلی است که پس از حملات ۱۱ سپتمبر بر این پایگاه داشت.

بگرام در سال ۲۰۲۱ چندی پس از خروج نیروهای امریکایی به دست طالبان افتاد.

در کابل، مقام‌های طالبان با بازگشت احتمالی حضور نظامی امریکا مخالفت کردند. ذاکر جلالی، مقام وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که روابط کابل و واشنگتن باید بدون حضور نظامی امریکا در افغانستان ادامه یابد.

در واکنش، سخنگوی وزارت خارجه چین در بیجینگ گفت که چین به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و آینده این کشور باید به دست خود افغان‌ها رقم بخورد.

تعدادی از افغان‌هایی که از نزد طالبان به بریتانیا فرار کرده اند، برای رخصتی به افغانستان رفته اند

شهر لندن،پایتخت بریتانیا(آرشیف)
شهر لندن،پایتخت بریتانیا(آرشیف)

شماری از افغان‌هایی که با فرار از دست طالبان به بریتانیا آمده بودند، برای رخصتی به خانه‌هایشان برگشته‌اند.

براساس گزارش های روزنامه های تلگراف و اسکای، این افغان‌ها که برای رخصتی از بریتانیا به ایران و سپس به افغانستان سفر کرده‌اند، سیستم پناهندگی بریتانیا را زیر سوال برده است.

با وصف این، بریتانیا هنوز هم مورد انتقاد گسترده قرار دارد که نتوانسته همۀ افغان هایی را که با نیروهای و یا موسسات بریتانیا در افغانستان کار کرده اند، به این کشور انتقال دهد.

در ماه جولای گذشته، افشای اطلاعات در مورد ۱۸ هزار عسکر بریتانیایی که در جنگ افغانستان سهم داشتند، نیز غوغا برپا کرد.

انتقاد از سفرهای پنهانی پناهجویان افغان به افغانستان تنها به بریتانیا خلاصه نمی‌شود؛ مقامات دولتی در جرمنی هم سفرهای پناهجویان افغان را که به دلایل سیاسی و امنیتی به آنجا پناهنده شده اند، به شدت مورد انتقاد قرار داده اند.

