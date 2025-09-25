خبر ها
سازمان نجات کودکان: هزاران کودک در مناطق زلزلهزده افغانستان در خیمهها به دنیا خواهند آمد
سازمان «نجات کودکان» خواهان تامین فوری منابع مالی شده تا به گفتهاش در فصل زمستان بر شمار قربانیان در شرق افغانستان که اکنون هم خیلی بلند است، افزوده نشود.
سازمان «نجات کودکان» در افغانستان چهارشنبه، ۲ میزان در اعلامیهای گفت، تخمین زده میشود که حدود ۱۱ هزار زن در مناطق زلزلهزده حامله هستند.
بر اساس بیانیه، ممکن است کودکان این زنان در ماههای آینده در خیمهها به دنیا بیایند، جایی که درجۀ حرارت در زمستان به زیر صفر میرسد و سبب افزایش خطرهای صحی برای نوزادان میشود.
در اعلامیه به نقل از سمیرا سید رحمان، مدیر توسعه برنامه و حمایت در سازمان «نجات کودکان» در افغانستان آمده است که هیچ نوزادی نباید نخستین نفس خود را در خیمه بکشد.
شرق افغانستان در ۳۱ اگست صحنه زلزله ویرانگر بود. بیشترین زیان به مردم در ولایت کنر رسیده است.
براساس آمار رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار تن زخمی شدند.
قزاقستان بیش از ۲۷۰ تن کمک بشردوستانه به افغانستان فرستاد
قزاقستان محمولۀ بزرگ کمکهای بشری را چهارشنبه، ۲ میزان به افغانستان فرستاد.
به گزارش روزنامۀ آستانه تایمز، این کمک با وزن ۲۷۲ اعشاریه ۷ تن شامل خیمه، بوره، کمپل، گوشت کنسرو و آرد میشود که به وسیلۀ خط آهن به افغانستان منتقل شد.
در ادامه آمده است که این کمک از سوی وزارت حالات اضطراری قزاقستان با حمایت آژانس توسعه بینالمللی قزاقستان سازمان دهی شده است.
پیش از این کشورهای دیگر نیز به دنبال وقوع زلزلۀ مرگبار در افغانستان برای رسیدگی به وضعیت زلزلهزدگان، کمک کردهاند.
زلنسکی: روسیه میخواهد جنگ را فراتر از مرزهای اوکراین گسترش دهد
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، همتایی روسی خود ولادیمیر پوتین، را متهم کرد که تلاش میکند تا جنگ در اوکراین را فراتر از مرزهای این کشور گسترش دهد.
او از جامعهٔ جهانی خواست که برای جلوگیری از یک رقابت مخرب تسلیحاتی، جنگ جاری را متوقف کند.
زلنسکی که کشورش از فبروری ۲۰۲۲ با تهاجم تمامعیار روسیه مواجه است، روز چهارشنبه، ۲۴ سپتمبر، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که استفاده از طیارههای بی سرنشین و تکنولوژیهای نوین وارد مرحلهٔ جدیدی در میدان جنگ شده است.
در هفتههای اخیر استفاده از طیارههای بیسرنشین از سوی روسیه و اوکراین علیه یکدیگر بهگونهٔ چشمگیری افزایش یافته است. به گفتهٔ کارشناسان نظامی، حملات طیارههای بیسرنشین در حال حاضر حدود دو سوم تلفات در میدان جنگ را تشکیل میدهد.
همچنان نگرانی ها در مورد تشدید احتمالی جنگ روسیه فراتر از قلمرو اوکراین پس از آن افزایش یافت که طیاره های بی سرنشین روسیه در حریم هوایی استونیا و پولند ردیابی شدند. اما روسیه این اتهامات را رد کرده است.
فیفا: تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید در کنار سه تیم دیگر در شهر دبی مسابقه میدهد
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) تأیید کرده است که ماه آینده یک تورنمنت چهار تیمی فوتبال زنان در شهر دبی برگزار خواهد شد که تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید نیز در آن شرکت میکند.
تیم های امارات متحدهٔ عربی، چاد و لیبیا نیز در این رقابتها حضور خواهند داشت.
این مسابقات از ۲۳ اکتوبر تا ۲۹ اکتوبر ادامه خواهد داشت و هر تیم سه بازی انجام خواهد داد.
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) در ماه می امسال، تشکیل تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید را تصویب کرد.
فیفا این اقدام را پس از آن روی دست گرفت که طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ محدودیتهای گستردهای را بر زنان و دختران، از جمله در زمینهٔ کار، تحصیل و ورزش، وضع کردند.
یک گروه ۲۸ نفری از افغانها به جرمنی رسیدند
یک گروه ۲۸ نفری از افغانهایی که درخواست پناهندگیشان در جرمنی پذیرفته شده بود، روز چهارشنبه، ۲۴ سپتمبر، از پاکستان وارد این کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری دیپیای جرمنی، در میان این گروه، کسانی نیز شاملاند که چندین ماه در پاکستان منتظر گرفتن ویزه بودند و سرانجام یک محکمهٔ اداری جرمنی به درخواست آنان پاسخ مثبت داده و اجازهٔ سفر آنها را صادر کرد.
به گفتهٔ وزارت داخلهٔ جرمنی، آنان اعضای خانوادهٔ خود را نیز که ۱۶ تن شان افراد زیر سن هستند، با خود به جرمنی آوردهاند.
پیش از این، در اوایل ماه سپتمبر، ۴۷ افغان که درخواست پناهندگیشان در محکمۀ جرمنی تکمیل شده بود، وارد این کشور شده بودند.
گفته میشود که در حال حاضر بیش از دو هزار افغان در پاکستان منتظر رفتن به جرمنی هستند و ۲۵۰ تن دیگر که در انتظار سفر به این کشور بودند، از پاکستان دوباره به افغانستان فرستاده شدهاند.
طالبان ۱۷ نفر را در کابل شلاق زدند
طالبان ۱۷ نفر را به اتهام فروش مواد مخدر در شهر کابل شلاق زدند.
سترهمحکمهٔ طالبان روز چهارشنبه، ۲۳ سپتمبر، در صفحهٔ ایکس (توییتر سابق) خبر داد که این افراد به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر از جمله (ذیکپ) و (تابلیت K)، مشروبات الکولی و چرس شلاق زده شدند.
به گفتهٔ سترهمحکمهٔ طالبان، این افراد به ۱۵ تا ۳۵ ضربه شلاق و از شش ماه تا سه سال زندان محکوم شدهاند.
پیش از این نیز طالبان در چهار سال بازگشت به قدرت، صدها زن و مرد را به اتهامات مختلف در محضر عام مجازات کردهاند.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در ماه اگست سال جاری گفته بود که اجرای اعدامها و مجازات بدنی توسط طالبان در سال جاری دو برابر شده است و خواهان توقف فوری آن شد.
مقامهای ارشد امریکا: اقدامات روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین ناکافی است
جیدی وینس، معاون رئیسجمهور، و مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده، موضع جدید و سختگیرانهٔ دونالد ترمپ در قبال روسیه را تکرار کرده و مسکو را متهم کردند که برای پایان دادن به جنگ و توقف خونریزی در اوکراین کار کافی انجام نداده است.
وینس روز چهارشنبه، ۲۴ سپتمبر، گفت که ترمپ "احساس نمیکند که آنها (مسکو) برای پایان دادن به جنگ کار کافی انجام میدهند. اگر روسیه از مذاکره با حسننیت خودداری کند، من فکر میکنم که برای آن کشور بسیار بد خواهد بود."
در همین حال، مارکو روبیو در حاشیهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سرگئی لاوروف، وزیر خارجهٔ روسیه، دیدار نمود و بار دیگر بر "موضع ترمپ برای توقف خونریزی و برداشتن گامهای معنادار در جهت حل پایدار منازعهٔ روسیه و اوکراین" تأکید کرد.
در پاسخ، سرگئی لاوروف ادعا کرد که "علاقهٔ متقابل برای یافتن یک راهحل مسالمتآمیز برای منازعهٔ اوکراین وجود دارد"، اما او بر نیاز مسکو برای "از بین بردن عوامل اصلی منازعهٔ اوکراین" تأکید کرد.
پاکستان و بنگلادش در دیدار امروز جام کریکت آسیایی به مصاف هم میروند
در ادامۀ مسابقات جام کریکت بیست آووره آسیایی، امروز پنجشنبه ۲۵ سپتمبر، تیم های پاکستان و بنگله دیش به مصاف هم میروند.
این بازی به سلسلۀ چهار بهترین این مسابقات، در امارات متحدۀ عرب برگزار میشود.
در بازی دیشب تیم هند توانست با تفاوت ۴۱ دوش بنگلادیش را شکست بدهد.
با این پیروزی هند به بازی فاینل یا نهایی این جام صعود کرد.
بازی فاینل، قرار است روز یکشنبه ۲۸ سپتمبر برگزار شود.
تیم ملی کریکت افغانستان از دور گروهی این مسابقات، پس از یک پیروزی و دو شکست حذف شد.
تیم ملی فوتسال افغانستان در بازیهای مقدماتی جام آسیا ۲۰۲۶، میانمار را ۸-۰ شکست داد
در ادامه رقابت های مقدماتی جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶، تیم فوتسال افغانستان ۸ مقابل صفر، تیم میانمار را شکست داد.
تیم افغانستان با برنده شدن در این بازی، به مرحلۀ نهایی این رقابتها صعود کرد.
این مسابقه در استدیو یانگون میانمار برگزار شد.
پیش از این، تیم فوتسال افغانستان در بازی نخست خود با نتیجه ۱۰ مقابل یک، مالدیف را شکست داده بود.
نماینده ویژهٔ امریکا از نزدیکشدن اسرائیل و سوریه به توافق «کاهش تنش» خبر داد
توماس باراک، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور سوریه و لبنان میگوید که اسرائیل و سوریه به دستیابی به یک توافق برای «کاهش تنش» نزدیک شده اند.
گزارش خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای باراک سه شنبه ۲۳ سپتمبر، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که براساس این توافق، اسرائیل حملات خود را متوقف میکند.
او افزود که سوریه هم موافقت کرده که هیچ تسلیحات، تجهیزات سنگین و ماشینآلات جنگی را در نزدیکی مرز اسرائیل نداشته باشد.
باراک همچنان گفت که دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا به دنبال دستیابی به توافقی بین اسرائیل و سوریه در این هفته بود اما به دلیل عدم پیشرفت کافی و تعطیلات سال نو یهودیها، از سرعت روند مذاکرات کاسته شد.
پیش از این، احمد الشرع، رئیس جمهور جدید سوریه، دستیابی به یک توافق امنیتی بین کشورش و اسرائیل را برای تضمین امنیت سوریه ضروری خواند.