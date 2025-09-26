ملل متحد: قطع انترنت فایبر نوری، عملیات کمک با قربانیان زلزله در شرق افغانستان را مختل کرده است

قرار است، امروز(26 سپتمبر) در حاشیۀ هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نشست در مورد افغانستان دایر شود.

این نشست از سوی سازمان ملل متحد، بخش پالیسی افغانستان در پوهنتون پرنستون امریکا و به همکاری نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد دایر خواهد شد و از سوی کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا سپانسر شده است.

نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در شبکۀ اکس(تویتر سابق) سابق نوشته که در این نشست روی دو موضوع اساسی؛ "تقویت طرح موزاییک سازمان ملل متحد برای آیندۀفراگیر در افغانستان" و مبدل ساختن دین به اسلحه توسط طالبان و پیامدهای آن بر افغانستان و فراتر از آن، بحث خواهد شد.

طرح"موزائیک" برای آیندۀفراگیر در افغانستان در سال جاری از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) با مشورت مقامات طالبان تهیه شد. در این طرح از طالبان خواسته شده تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند، به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند و با تروریزم مبارزه کنند. در عوض، طالبان خواستار لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان و ادامه تعامل بین‌المللی با حکومت خود هستند.