ملل متحد: قطع انترنت فایبر نوری، عملیات کمک با قربانیان زلزله در شرق افغانستان را مختل کرده است
سازمان ملل متحد می گوید که قطع انترنت فایبر نوری در شرق افغانستان، عملیات کمک با قربانیان زلزله اخیر را مختل ساخته است.
به گفته این سازمان، قطع انترنت ارتباط بین سازمانها و نهاد های کمک رسانو تیمهای امدادی و نجات را مختل کرده، روند کمکرسانی را کند ساخته است.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد (اوچا) در آخرین گزارش خود همچنین گفته که ۹۴ درصد باشندگان مناطق آسیبدیده در کنر در فضای باز و یا در پناهگاههای موقت زندگی میکنند.
اوچا با نزدیک شدن به زمستان، روی نیاز فوری به کمکهای اضطراری تأکید کرده است.
براساس آمار ارائه شده از سوی اوچا، زلزله اخیر حداقل ۸۴۷۱ خانواده، یعنی حدود ۵۶ هزار تن را تحت تأثیر قرار داده . تاکنون بیش از ۲۳ میلیون دالر برای حمایت از قربانیان این رویداد اختصاص داده شده، اما به ۱۱۵ میلیون دالر دیگر برای تأمین کامل نیازهای آسیبدیدگان زلزله نیاز است.
شرق افغانستان در ۳۱ اگست شاهد زلزله ویرانگر بود و بیشترین آسیب آن به مردم ولایت کنر رسید.
براساس ارقام رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تن کشته و حدود ۴ هزار تن دیگر زخمی شدند.
در حاشیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امروز یک نشست در مورد افغانستان دایر می شود
قرار است، امروز(26 سپتمبر) در حاشیۀ هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نشست در مورد افغانستان دایر شود.
این نشست از سوی سازمان ملل متحد، بخش پالیسی افغانستان در پوهنتون پرنستون امریکا و به همکاری نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد دایر خواهد شد و از سوی کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا سپانسر شده است.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در شبکۀ اکس(تویتر سابق) سابق نوشته که در این نشست روی دو موضوع اساسی؛ "تقویت طرح موزاییک سازمان ملل متحد برای آیندۀفراگیر در افغانستان" و مبدل ساختن دین به اسلحه توسط طالبان و پیامدهای آن بر افغانستان و فراتر از آن، بحث خواهد شد.
طرح"موزائیک" برای آیندۀفراگیر در افغانستان در سال جاری از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) با مشورت مقامات طالبان تهیه شد. در این طرح از طالبان خواسته شده تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند، به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند و با تروریزم مبارزه کنند. در عوض، طالبان خواستار لغو تحریمها، آزادسازی داراییهای منجمد شدۀ افغانستان و ادامه تعامل بینالمللی با حکومت خود هستند.
در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد، افغانستان حضور ندارد
هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز(26 سپتمبر) هم در شهر نیویارک در امریکا، ادامه دارد.
افغانستان، مانند سه سال گذشته، نیز در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حضور ندارد.
افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق العضویت، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده است. حق العضویت سالانه افغانستان حدود ۲۰۰ هزار دالر است، اما این مبلغ در سالهای اخیر پرداخت نشده و افغانستان را با قرض بیش از ۹۰۰ هزار دالری مواجه کرده است.
از فروپاشی حکومت قبلی در اگست ۲۰۲۱، هیچ نمایندهای افغانستان در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نکرده، اما این سازمان به نصیر احمد فایق، نمایندۀ جمهوری مخلوع، اجازه داده تا از جانب افغانستان، در جلسات شورای امنیت صحبت کند.
حکومت طالبان ازسوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و تا اکنون تلاشهای طالبان برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان ناموفق بوده است.
دیدار ترمپ و اردوغان؛ ترکیه خرید نفت از روسیه را متوقف کند
دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا میگوید باور دارد که ترکیه خرید نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد.
ترمپ این سخن را دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه گفت.
اردوغان برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایالات متحدۀ امریکا رفته است.
پیش از این نیز رییس جمهور امریکا از ترکیه خواسته بود تا خرید نفت را از روسیه متوقف کند.
رییس جمهور ترمپ به تکرار گفته است که روسیه جنگ در اوکراین را از پول نفت تمویل میکند و اگر کشور ها خریداری نفت از مسکو را متوقف کنند، روسیه نخواهد توانست به جنگ ادامه دهد.
رویارویی دیگر با حاشیه های سیاسی، هند و پاکستان در فاینل مسابقات آسیایی کریکت
تیمهای کریکت هند و پاکستان در اوج تنش های سیاسی بین دو کشور به بازی فاینل جام کریکت بیست آورۀ آسیا راه یافتند.
تیم پاکستان دیشب بنگله دیش را با تفاوت ۱۱ رنز شکست داد و راهی فاینل شد.
هند قبلاً راه خود را به بازی فاینل باز کرده و قرار است روز یکشنبه برای قهرمانی آسیا در برابر پاکستان به میدان برود.
در دور گروهی و چهار بهترین جام آسیایی امسال، تا به حال هند و پاکستان دو بار باهم مواجه شدند که در هردو بازی هند برنده شد.
پس از پایان هردو بازی، کریکت بازان هند از دست دادن با رقیبان پاکستانی خود خود داری کردند که خیلی بحث برانیگز شد.
اعضای تیم هند نخستین پیروزی شان در این جام مقابل پاکستان را، به قربانیان حملۀ مرگبار ماه اپریل در منطقۀ پهلگام، در کشمیر تحت ادارۀ هند و نیروهای نظامی آن کشور اهدا کردند.
حکومت هند پاکستان را به نقش داشتن در این حمله، که 26 کشته به جاگذاشت، متهم میکند، اما پاکستان این ادعا را رد کرده و گفته است نقشی در این حمله نداشته.
انتظار میرود بازی روز یکشنبه میان تیمهای کریکت دو کشور نیز مملو از حاشیه ها و پیام های سیاسی باشد.
سمیه رشیدی، زندانی سیاسی، در ایران جان باخت
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه سوم میزان خبر داد که سمیه رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، «در شفاخانه» جان باخته است.
سمیه رشیدی، ۴۲ ساله و کارگر خیاطخانه، پس از چند روز کُما در "بیمارستان مفتح" جان خود را از دست داد.
در پی انتشار این خبر، دو کسی که با خانم رشیدی زندانی بودند به رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند که او "وضعیت خوبی نداشت و وکیل هم نداشت که بتواند پیگیری کند. برایش قرار وثیقه صادر شده بود اما خانوادهاش توان تامین وثیقه را نداشت".
خبرگزاری هرانا که وابسته به فعالان حقوق بشر ایران است به نقل از منابع در شفاخانه گزارش داده اند که علت مرگ او "دیر رسیدن به شفاخانه و عدم دسترسی به خدمات صحی" بوده است.
وضع محدودیت امنیتی در دو ولسوالی هند
مقامات هند محدودیتهای امنیتی را در دو ولسوالی لیه و کارگل اعلام کردند.
این پس از آنست که در جریان درگیری پولیس و معترضان در منطقه لداک واقع در نزدیکی مرزهای پاکستان و چین، چهار نفر کشته شدند و شماری هم زخم برداشتند.
معترضان روز چهارشنبه در ولسوالی لیه، زمانی که پولیس مانع راهپیمایی آنها شد، با سنگ به پولیس حمله کردند.
معترضان وسایط نیروهای پولیس و ملیشه و همچنان دفاتر حزب حاکم بهاراتیا جاناتا و برخی ساختمانهای دولتی را به آتش کشیدند.
معترضان خواستار خودمختاری گسترده برای این منطقهاند.
حالا مقامات تجمعات با اشتراک بیش از پنج تن را ممنوع اعلام کردند و امروز صدها پولیس و نیروهای ملیشه در جادهها گزمه کردند.
دکانها و بازارهای این مناطق نیز بسته مانده است.
لداک منطقۀ میان هند، پاکستان و چین است که قبلاً بخشی از کشمیر هند به شمار میرفت، اما دهلی نو در سال ۲۰۱۹ پس از تغییر وضعیت خودمختاری نیمهویژۀ کشمیر، این منطقه را از آن جدا کرد.
نیکولاس سرکوزی، رییس جمهور پیشین فرانسه، زندانی میشود
محکمه جرایم جنایی پاریس امروز پنجشنبه، ۲۵ سپتمبر، نیکولاس سرکوزی رییس جمهور پیشین فرانسه را به پنج سال زندان محکوم کرد.
سرکوزی ۷۰ ساله به مواردی چون دریافت پول غیر قانونی برای تمویل کمپاین انتخاباتیاش از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ از حکومت لیبیا مجرم شناخته شد.
در آن زمان معمر قذافی رییس جمهور لیبیا بود.
محکمه امروز گفت که تاریخ انتقال سرکوزی به زندان بعداً اعلام خواهد شد و او حتی در صورت استیناف طلبی نیز راهی زندان میشود.
آقای سرکوزی اتهامات وارد شده بر خود را رد کرده و گفته است که انگیزۀ سیاسی دارند.
او گفت که این اتهامات از سوی "دروغگوها" بر وی وارد شده و بی بنیاد است.
وقوع آتشسوزی در منطقۀ کمپنی شهر کابل
یک آتشسوزی در منطقۀ کمپنی شهر کابل، پایتخت افغانستان رخ داد.
به گزارش رسانههای افغانستان، این آتشسوزی امروز پنجشنبه، ۳ ماه میزان در چوب فروشی در ناحیۀ پنجم کابل به وقوع پیوست.
در ویدیوهای منتشر شده در رسانهها چند دکان در حال سوختن دیده میشوند.
تاکنون در مورد تلفات احتمالی و میزان خسارات این آتشسوزی معلومات در دست نیست.
سازمان نجات کودکان: هزاران کودک در مناطق زلزلهزده افغانستان در خیمهها به دنیا خواهند آمد
سازمان «نجات کودکان» خواهان تامین فوری منابع مالی شده تا به گفتهاش در فصل زمستان بر شمار قربانیان در شرق افغانستان که اکنون هم خیلی بلند است، افزوده نشود.
سازمان «نجات کودکان» در افغانستان چهارشنبه، ۲ میزان در اعلامیهای گفت، تخمین زده میشود که حدود ۱۱ هزار زن در مناطق زلزلهزده حامله هستند.
بر اساس بیانیه، ممکن است کودکان این زنان در ماههای آینده در خیمهها به دنیا بیایند، جایی که درجۀ حرارت در زمستان به زیر صفر میرسد و سبب افزایش خطرهای صحی برای نوزادان میشود.
در اعلامیه به نقل از سمیرا سید رحمان، مدیر توسعه برنامه و حمایت در سازمان «نجات کودکان» در افغانستان آمده است که هیچ نوزادی نباید نخستین نفس خود را در خیمه بکشد.
شرق افغانستان در ۳۱ اگست صحنه زلزله ویرانگر بود. بیشترین زیان به مردم در ولایت کنر رسیده است.
براساس آمار رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار تن زخمی شدند.