دیدار ترمپ و اردوغان؛ ترکیه خرید نفت از روسیه را متوقف کند

تیمهای کریکت هند و پاکستان در اوج تنش های سیاسی بین دو کشور به بازی فاینل جام کریکت بیست آورۀ آسیا راه یافتند.

تیم پاکستان دیشب بنگله دیش را با تفاوت ۱۱ رنز شکست داد و راهی فاینل شد.

هند قبلاً راه خود را به بازی فاینل باز کرده و قرار است روز یکشنبه برای قهرمانی آسیا در برابر پاکستان به میدان برود.

در دور گروهی و چهار بهترین جام آسیایی امسال، تا به حال هند و پاکستان دو بار باهم مواجه شدند که در هردو بازی هند برنده شد.

پس از پایان هردو بازی، کریکت بازان هند از دست دادن با رقیبان پاکستانی خود خود داری کردند که خیلی بحث برانیگز شد.

اعضای تیم هند نخستین پیروزی شان در این جام مقابل پاکستان را، به قربانیان حملۀ مرگبار ماه اپریل در منطقۀ پهلگام، در کشمیر تحت ادارۀ هند و نیروهای نظامی آن کشور اهدا کردند.

حکومت هند پاکستان را به نقش داشتن در این حمله، که 26 کشته به جاگذاشت، متهم میکند، اما پاکستان این ادعا را رد کرده و گفته است نقشی در این حمله نداشته.

انتظار میرود بازی روز یکشنبه میان تیمهای کریکت دو کشور نیز مملو از حاشیه ها و پیام های سیاسی باشد.