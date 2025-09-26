در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد، افغانستان حضور ندارد

هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز(26 سپتمبر) هم در شهر نیویارک در امریکا، ادامه دارد.

افغانستان، مانند سه سال گذشته، نیز در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حضور ندارد.

افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق العضویت، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده است. حق العضویت سالانه افغانستان حدود ۲۰۰ هزار دالر است، اما این مبلغ در سال‌های اخیر پرداخت نشده و افغانستان را با قرض بیش از ۹۰۰ هزار دالری مواجه کرده است.

از فروپاشی حکومت قبلی در اگست ۲۰۲۱، هیچ نماینده‌ای افغانستان در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نکرده، اما این سازمان به نصیر احمد فایق، نمایندۀ جمهوری مخلوع، اجازه داده تا از جانب افغانستان، در جلسات شورای امنیت صحبت کند.

حکومت طالبان ازسوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و تا اکنون تلاش‌های طالبان برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان ناموفق بوده است.