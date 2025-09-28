به گزارش خبرگزاری رویترز، ام. کی. استالین، وزیر اعلی تامیل نادو گفت که این گردهمایی حزب سیاسی «تامیلگا وتری کازهاگام» به رهبری ویجای، هنرپیشۀ تامیلی، روز شنبه در شهر کارور برگزار شده بود.
استالین به خبرنگاران گفت: «تا اکنون ۳۹ نفر جان باختهاند که شامل ۱۳ مرد، ۱۷ زن، ۴ پسر و ۵ دختر میشود. در حالیکه ۵۱ نفر دیگر، شامل ۲۶ مرد و ۲۵ زن، تحت درمان جدی قرار دارند.»
پیشتر، سنتیل بلاجی نماینده ایالتی گفته بود که ۵۸ نفر به شفاخانه منتقل شدهاند.
ویجای، یکی از پرطرفدارترین بازیگران سینمای تامیل در سه دهه اخیر است.
او از زمان تاسیس حزب سیاسی در سال ۲۰۲۴، همواره جمعیتهای عظیمی را به نشستهای عمومی خود جلب کرده است.
حزب به رهبری ویجای در مقابل حزب «دراور منیترا کزگم» که در ایالت «تامیل نادو» حاکم است و نیز حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری صدراعظم نریندرا مودی کمپاین میکند.
ویجای اکنون برای انتخابات ایالتی که قرار است در اوایل سال ۲۰۲۶ برگزار شود، کمپاین انتخاباتی را آغاز کرده است.
در ویدیوها در رسانههای محلی دیده می شود که هزاران نفر در اطراف موتر بزرگی جمع شده بودند که ویجای بالای آن ایستاده و سخنرانی میکرد.
در این جریان، ویجای برای هوادارانی که بیهوش شده بودند، از بالای موتر بوتلهای آب پرتاب میکرد.
او زمانیکه جمعیت غیرقابلکنترل شد، از پولیس درخواست کمک کرد.
ویجای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قلبم شکسته است؛ درد غیرقابل تحمل و غم غیرقابل توصیف دارم. عمیقترین همدردیها و تسلیت خود را به خانوادههای برادران و خواهران عزیزم که در کارور جان خود را از دست دادند، ابراز میکنم. برای بهبودی سریع کسانی که در شفاخانه تحت درماناند دعا میکنم.»
بر اساس گزارشها، دستکم ۴۴ داکتر از ولسوالیهای همجوار تروچیراپالی و سالم به کارور اعزام شدند.
ام. کی. استالین، وزیر اعلی تامیل نادو در نشست خبری اوایل امروز یکشنبه در پاسخ به پرسشی درباره علت این ازدحام گفت: «ایالت تامیل نادو کمیسیونی به ریاست قاضی متقاعد، آرونا جاگادسان، تعیین کرده تا این رویداد را بررسی کند و به حکومت گزارش دهد. پس از آن اقدامات لازم روی دست گرفته خواهد شد.»
او پیشتر کمک مالی یک میلیون روپیه هندی معادل حدود ۱۱٬۲۸۰ دالر به خانوادههای قربانیان اعلام کرد.
این نخستین بار نیست که در گردهماییهای ویجای چنین رویدادهایی رخ میدهد.
در نخستین نشست حزب سیاسی او، زمانی که در اکتوبر سال گذشته آغاز به کار کرد، دستکم شش نفر جان باختند.
با وصف محدودیتهایی که پولیس وضع کرده بود، از جمله کاهش اندازه کاروان و تغییر مکان برگزاری، حضور گسترده مردم به گونۀ مکرر بیشتر از ظرفیت زیرساختهای محلی بوده است.
نریندرا مودی در پیامی در شبکه ایکس گفت: «این رویداد ناگوار در جریان یک گردهمایی سیاسی در کارور، تامیل نادو، بسیار غمانگیز است.»