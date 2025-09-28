عبدالصمد، یکی از مهاجران افغان در کمپ هریپور خیبرپختونخوا، می‌ گوید که سه روز پیش دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) در این کمپ بسته شد و امور آن به حکومت پاکستان سپرده شد.

او روز یکشنبه ۲۸ سپتمبر به رادیو آزادی گفت که هر چند به آنان برای ترک محل اطلاع داده نشده است، اما گفته می‌شود که پاکستان تصمیم گرفته است تا کمپ ‌های ساخته شده برای پناهندگان افغان در این کشور را از بین ببرد، اما گزارش های نشر شده در این مورد آنان را نگران ساخته است.

"مردم همه بسیار نگران ‌اند؛ تمامی پناهندگان همین حالا تلاش می‌ کنند که موتر پیدا کنند و به افغانستان بازگردند، زیرا کسی نمی‌ خواهد مورد بی‌ احترامی قرار گیرد، هرچند به ما اطلاع رسمی داده نشده و نه پولیس آمده است تا بگوید که بروید، پیش از این می آمدند، اما حالا فقط از طریق رسانه‌ ها شنیده ‌ایم که کمپ‌ ها بسته می‌ شوند، اما مردم بسیار نگران‌ اند."

عبدالصمد همچنین گفت که در چند روز اخیر روند اخراج پناهندگان افغان از کمپ هریپور شدت یافته است.



شیر خان که در کمپ پناهندگان اکوره ختک در خیبر پختونخوا بسر می برد نیز با نگرانی مشابه روبرو است.

او در صحبت با رادیو آزادی از حکومت پاکستان خواست تا برای خروج مهاجران افغان از این کشور، مهلت داده شود.

"گفته می‌ شود که از فردا برق کمپ‌ ها قطع خواهد شد، مکاتب و شفاخانه ‌ها بسته می‌شود و مهاجران افغان در وضعیت بسیار دشوار قرار خواهند گرفت، از یکسو ترانسپورت وجود ندارد؛ پیش از این که یک موتر با صد هزار کلدار کرایه می‌ شد، اما اکنون سه تا سه‌ ونیم لک کلدار می خواهند، ما از حکومت پاکستان می ‌خواهیم که برای بازگشت ما مهلت بدهد."

این در حالیست که حکومت پاکستان بتازگی به عنوان بخشی از روند بازگرداندن اجباری مهاجران، هشدار داده است که ۱۶ کمپ مهاجران افغان را در ایالت‌ های خیبرپختونخوا، کراچی و پنجاب مسدود خواهد کرد.

این هشدار به تاریخ ۲۵ سپتمبر از سوی وزارت ایالت ‌ها و امور سرحدات پاکستان در یک مکتوب رسمی صادر شده است.

بر اساس گزارش رسانه ‌های پاکستانی از جمله «دان»، بسیاری از این کمپ‌ ها در اوایل دهه‌ ۱۹۸۰ میلادی و پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان ایجاد شده بودند و هنوز هم ده ‌ها هزار مهاجر افغان در آنجا زندگی می‌ کنند.

قیصر خان افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در پاکستان، در گفتگو با روزنامه‌ دان، در مورد این تصمیم ابراز نگرانی کرده گفته است که مهاجران افغان که سال ‌ها در این کمپ ‌ها زندگی کرده ‌اند، اکنون از پیامد های این تصمیم بر زندگی ‌شان سخت ناامید شده ‌اند.

او تأکید کرده است افراد که به حمایت بین‌ المللی نیاز دارند و آنانی که در شرایط دشوار بشردوستانه بسر می برند، باید از روند بازگشت اجباری محافظت شوند.

سازمان ملل و فعالان مهاجران نسبت به پیامدهای انسانی هشدار دادند

در همین حال، مسئولان شورای سرتاسری مهاجران افغان در ایالت خیبرپختونخوا می‌ گویند که در حال حاضر دست ‌کم ۴۲ کمپ کوچک و بزرگ فعال در این کشور وجود دارد که صد ها هزار دارنده‌ کارت «پی او آر» و تابعیت افغان (ای سی سی) در آن زندگی می ‌کنند.

بریالی میاخیل، رییس این شورا، به رادیو آزادی گفت که ممکن است پاکستان در ادامه تصمیم خود برای بستن این کمپ‌ ها، تمامی امکانات برای پناهندگان از جمله برق و آموزش در مکاتب را نیز قطع کند:

ابتدا کمک‌ ها در این کمپ‌ ها قطع خواهد شد، یعنی انجیو ها دیگر فعالیت نخواهند کرد

"ابتدا کمک‌ ها در این کمپ‌ ها قطع خواهد شد، یعنی انجیو ها دیگر فعالیت نخواهند کرد، همچنین ممکن است حکومت برق و آب را نیز ببندد و تمامی امکانات را از آنان بگیرد، اینجا کمپ‌ ها دو نوع هستند؛ یکی در زمین ‌های شخصی است که افغان ‌ها کرایه می‌دهند و دیگری در زمین ‌های دولتی ساخته شده است، بنابراین فشار بیشتر بر کمپ ‌های خواهد بود که در زمین‌ های دولتی ساخته شده ‌اند و دولت می‌ خواهد این مناطق را خالی کند."

او افزود که با آنکه شمار افغان‌ های ساکن در این کمپ ‌ها نسبت به افغان ‌های ساکن در شهرها کمتر اند، اما آنان کارو بار های گسترده ‌ای دارند و این تصمیم پاکستان تأثیر شدیدی بر زندگی شان خواهد گذاشت.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور پناهندگان حکومت طالبان، به پرسش ‌های رادیو آزادی درباره تصمیم پاکستان مبنی بر بستن کمپ‌ های پناهندگان افغان پاسخ نداد، اما پیش‌ از این حکومت طالبان از پاکستان خواسته بود که افغان ‌ها بطور تدریجی و با عزت به کشور شان بازگردانده شوند.

پاکستان در سال ۲۰۲۳ روند اخراج پناهندگان افغان بدون اسناد قانونی را آغاز کرده و بر اساس گزارش‌ها تا کنون نزدیک به دو میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده است.

با وجود آنکه سازمان ملل متحد و شماری از نهاد های حقوق بشری بارها خواستار توقف روند اخراج اجباری افغان ‌ها شده ‌اند، اما این کشور تاکنون به این درخواست ‌ها پاسخ نداده و هر روز هزاران پناهنده افغان از طریق مرزهای تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگشت داده می‌ شوند.