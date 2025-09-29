هند قهرمان جام آسیایی کریکت ۲۰۲۵ شد

بازیکنان هند در آخرین اوور هدف را تکمیل کردند. برای هند، تیلک ورما با کسب ۶۹ دوش نقش برجسته‌ای داشت.

فاینل جام آسیا یک‌شنبه در شهر دبی برگزار شد. ده‌ها هزار تماشاگر در استدیوم حضور داشتند.

این جام آسیایی در طول بازی‌های هند و پاکستان حاشیه‌های خبرساز داشت.

در مرحله گروهی و نیمه‌نهایی، بازیکنان هندی حتی با کریکت‌بازان پاکستانی دست ندادند و گپ هم نزدند.

در فاینل نیز بازیکنان هندی از دریافت جام از سوی محسن نقوی خودداری کردند.

نقوی، رئیس شورای کریکت آسیا و رئیس بورد کریکت پاکستان او هم‌زمان وزیر داخله این کشور است.

بازیکنان هند بدون گرفتن جام و مدال عکس یادگاری گرفتند و جشن قهرمانی برپا کردند.

بازیکنان پاکستان به‌طور انفرادی مدال‌های نایب‌قهرمانی را دریافت کردند.

سوریاکمار یاداو، کاپیتان هند نیز در فاینل، مانند دو بازی قبلی، از دست‌دادن با کاپیتان پاکستان خودداری کرد.

او دلیل این کار را حمله تروریستی در «پهلگام کشمیر» عنوان کرده بود و گفت برخی مسائل فراتر از احساسات ورزشی‌اند و باید در نظر گرفته شوند.

سوریاکمار یاداو یکی از پیروزی‌های پیشین را به قربانیان حمله پهلگام تقدیم کرده بود؛ حمله‌ای که مقامات هندی می‌گویند توسط گروه‌های تروریستی مستقر در پاکستان انجام شده است.

در این رویداد ده‌ها غیرنظامی و شماری از نظامیان کشته و زخمی شدند.

پس از قهرمان شدن هند، نریندرا مودی، صدراعظم این کشور در بیانیه‌ای در صفحه ایکس نوشت: «عملیات سندور در میدان بازی؛ نتیجه همان است – هند پیروز شد.»

سندور نام عملیات نظامی‌ای بود که هند در واکنش به حمله در پهلگام، با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت در خاک پاکستان انجام داد و ادعا کرد که گروه‌های تروریستی را هدف قرار داده است.