وب‌ سایت «نت‌ بلاکس» که جریان انترنت را در جهان نظارت می‌ کند ساعت ۸:۳۰ شب به وقت کابل ، در صفحه ایکس خود نوشته است که افغانستان در وضعیت قطع کامل انترنت قرار دارد و خدمات تیلفونی نیز با اختلال روبرو شده است.

این نهاد همچنین گزارش داده که چندین شبکه انترنتی از صبح روز دوشنبه به ‌صورت مرحله ‌ای قطع شده‌ اند.

اقدام حکومت طالبان مبنی بر قطع انترنت موجی از نگرانی ها را در میان شهروندان، آگاهان و نهادهای رسانه ‌ای برانگیخته است.

شماری از افغان های مقیم خارج که تلاش کرده اند با خانواده های شان عصر روز دوشنبه ۲۹ سپتمبر در افغانستان تماس بگیرند، می‌ گویند که نتوانسته ‌اند چه از راه تماس‌ های اینترنتی و چه از طریق تماس‌ های مستقیم تیلفونی با اعضای خانواده های شان ارتباط برقرار کنند.

هارون بصیر خبرنگار افغان مقیم فرانسه به رادیو آزادی گفت که از احتمال ادامه این وضعیت نگران است.

این یک خبر کاملا مایوس کننده برای کسانی است که از خانواده های خود دور هستند و یگانه وسیله ارتباطی آنها خدمات انترنتی بود

«این یک خبر کاملا مایوس کننده برای کسانی است که از خانواده های خود دور هستند و یگانه وسیله ارتباطی آنها خدمات انترنتی بود و بخصوص برایم خودم که تمام اعضای خانواده ام در افغانستان هستند و من تنها در فرانسه زندگی می کنم ،من چگونه از خانواده خود بیخبر باشم این برای من یک درد بسیار عظیم است، مثل من برای هزاران افغان که در خارج از افغانستان هستند و از خانواده های بیخبر خواهند ماند یک چالش خیلی بزرگ است.»

شماری از آگاهان سیاسی می‌ گویند که قطع انترنت فایبر نوری از سوی حکومت طالبان نوعی فشار وارد ساختن بر مردم است و شفافیت را در جامعه زیر سوال می برد.

اسحاق اتمر آگاه امور سیاسی ساکن جرمنی به رادیو آزادی گفت که قطع دسترسی مردم به انترنت یک اقدام غیر معقول است و ضرر بسیار بزرگ برای مردم و اقتصاد افغانستان وارد می کند.

« در مجموع یک ضرر بسیار کلان هم برای مردم افغانستان و هم برای اقتصاد این کشور است، یک کار بسیار غیر معقول است که ما دسترسی جوانان، روشنفکران و کسانی را که تعلیم یافته اند و ضرورت دارند که معلومات خود را تجدید کنند و این یک مسئله ضروری است، امروز اگر شما انترنت را در اروپا قطع کنید به این معنی است که شما زندگی را قطع کرده اید برای این که هیچ چیز بدون انترنت امکان ندارد.»

آقای اتمر افزود که پیامد های قطع انترنت فایبر نوری در افغانستان در موارد مختلف بسیار زیاد است از جمله آسیب جدی به زیرساخت های اقتصادی، فعالیت های بانکداری، بیکار شدن هزاران تن که در بخش خدمات انترنت کار می کنند، کاهش اعتماد عمومی و عقب ماندگی اقتصادی و عدم سرمایه گذاری است و باعث ایجاد اختلال در جریان اطلاع رسانی می شود.

در همین حال، سازمان حمایت از رسانه ‌های افغانستان با ابراز نگرانی از قطع کامل خدمات انترنت در افغانستان این اقدام طالبان را نکوهش کرده گفته که پیامد های منفی گسترده بر زندگی روزمره مردم، آزادی بیان و فعالیت ‌های رسانه‌ ای گذاشته و مردم را از ابتدایی‌ ترین حقوق ارتباطی محروم کرده است.

این سازمان در اعلامیه ای از طالبان خواسته که فوراً این تصمیم را لغو کنند و از جامعه جهانی و نهادهای بین‌ المللی خواسته تا از حق دسترسی آزاد مردم افغانستان به اطلاعات و ارتباطات حمایت کنند.

پیش از این مقام ‌های طالبان گفته اند که این اقدام به منظور جلوگیری از «منکرات» اتخاذ شده است.

حکومت طالبان در چند هفته اخیر به صورت تدریجی در بیش از ۱۰ ولایت افغانستان، از جمله بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزگان، نیمروز، ننگرهار و در پروان، خدمات انترنت فایبر نوری را قطع کرده بود.

هنوز روشن نیست که این تصمیم طالبان موقت است یا دائمی، اما کارشناسان هشدار می‌ دهند که ادامه این وضعیت می‌ تواند زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

در سال ‌های اخیر، انترنت در افغانستان به ابزاری حیاتی برای تحصیل، کار، تجارت و ارتباط با خانواده و جهان تبدیل شده است، بر اساس گزارش ها قطع خدمات فایبر نوری مردم را نسبت به احتمال به میان آمدن مشکلات امنیتی و جنایی نگران ساخته و دسترسی آنان به اطلاعات و ارتباطات روزمره را به شدت محدود کرده و روند آموزش و فعالیت ‌های اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته است.