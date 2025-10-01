لینک‌های قابل دسترسی

چهارشنبه ۹ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۱۲:۰۷

جهان

تعداد قربانیان زلزلهٔ اخیر فیلیپین به ۳۱ نفر افزایش یافت

زلزله در فلیپین جان ۳۱ تن را گرفت
زلزله در فلیپین جان ۳۱ تن را گرفت

ادارهٔ دولتی مدیریت بحران فیلیپین امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که شمار قربانیان زلزله اخیر در این کشور به ۲۶ نفر رسیده است.

بر اساس بیانیه این اداره، زلزله شام سه‌شنبه در نزدیکی «سیبو تاپوته» رخ داد و قدرت آن ۶ اعشاریه ۹ ریشتر ثبت شد. در نتیجه، ۱۴۷ نفر زخمی شدند و دست‌کم ۲۲ ساختمان در سراسر کشور تخریب یا آسیب دید.

خبرگزاری آسوشیتدپرس اما به نقل از مقام‌های محلی شمار کشته‌شدگان را ۳۱ نفر گزارش کرده است.

این خبرگزاری یادآور شد که فیلیپین به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در حاشیهٔ اقیانوس آرام، یکی از کشورهایی است که همواره در معرض بلایای طبیعی، از جمله زلزله‌‌های ویرانگر قرار دارد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

رد لایحه تمدید بودجه در سنا؛ دولت امریکا در آستانهٔ تعطیلی

مجلس سنای امریکا
مجلس سنای امریکا

در مجلس سنای امریکا، دموکرات‌ها به طرح تمدید بودجه فدرال رای منفی دادند و به این ترتیب دولت را در مسیر تعطیلی قرار دادند.

روز سه‌شنبه، اعضای سنا لایحه بودجهٔ فدرال را با ۵۵ رای موافق و ۴۵ رای مخالف رد کردند.

این لایحه قرار بود بودجه مالی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را برای چند هفتهٔ دیگر تمدید کند.

سال مالی امریکا روز سه‌شنبه، ۳۰ سپتمبر، به پایان رسید.

برای تصویب این لایحه در سنا، نیاز به دست‌کم ۶۰ رای موافق وجود داشت.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دموکرات‌ها هشدار داده‌اند اگر جمهوری‌خواهان به رهبری دونالد ترمپ به خواسته‌های آنان در زمینهٔ خدمات درمانی تن ندهند، دولت را به سمت تعطیلی سوق خواهند داد.

ادامه خبر ...

ایتالیا دو میلیون یورو با صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان کمک کرد

صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده که ایتالیا دو میلیون یورو با این صندوق کمک کرده است.

صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در ویب سایت خود نوشته که این کمک معادل دو و نیم میلیون دالری امریکایی، در زمینۀ کمک برای تداوی معتادین مصرف خواهد شد.

براساس گزارش سال ۲۰۲۵ میلادی سازمان ملل متحد، با وصف تداوی تعدادی از معتادان، هنوز هم در افغانستان حدود بیست و هفت هزار تن به مواد مخدر شدیداً معتاد هستند.

ادامه خبر ...

جام جهانی کریکت بانوان امروز آغاز می‌شود

جام جهانی کریکت بانوان، 2022(آرشیف)
جام جهانی کریکت بانوان، 2022(آرشیف)

مسابقات جام جهانی کریکت بانوان امروز به میزبانی هند و سریلانکا آغاز می‌شود.

هند و سریلانکا بعد از مراسم افتتاحیه در استدیوم کریکت آسام در گواهاتی هند به مصاف هم خواهند رفت.

در کنار کشورهای میزبان، تیم های کریکت استرالیا، بنگلادیش، انگلستان، نیوزیلند، پاکستان و افریقای جنوبی نیز در این مسابقات 50 آوره شرکت دارند.

هر تیم در مقابل همه تیم های دیگر به میدان خواهد رفت و چهار تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد.

فاینل ب جام جهانی کریکت بانوان به تاریخ دوم نوامبر برگزار خواهد شد.

ادامه خبر ...

ایالات متحده، حدود ۱۰۰ ایرانی را از امریکا اخراج کرد

عکس جنبۀ تزینی دارد(آرشیف)
عکس جنبۀ تزینی دارد(آرشیف)

روزنامه نیویورک تایمز امروز (۳۰ سپتمبر) با اشاره از قول دو مقام ایرانی که در گفت‌وگوها دخیل بوده اند و یک مقام امریکایی آگاه از موضوع، گزارش داد که یک طیارۀ چارتر امریکایی روز دوشنبه حدود ۱۰۰ ایرانی را از ایالت لویزیانا انتقال داده و قرار است که امروز از طریق قطر وارد ایران شود.

خبرگزاری رویترز از قول نیویورک تایمز نوشته که این افراد پس از ماه‌ها گفت‌وگو میان واشنگتن و تهران اخراج شده‌اند و همچو گفت‌وگوها بین دو طرف معمول نیست.

رویترز گفته که وزارت خارجۀ امریکا، تا هنوز به پرسش‌ها در مورد پاسخ نداده است.

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا گفته که همۀ مهاجران غیرقانونی از این کشور اخراج می‌شوند.

ادامه خبر ...

پیروزی حزب طرفدار اروپا در انتخابات مولداویا؛ کاهش نفوذ کرملین، امیدواری بروکسل

شهروندان مولداویا در رومانیا پرچم‌های اروپا و مولداویا را در یک حوزه رأی‌گیری مهاجران در بخارست در دست دارند
شهروندان مولداویا در رومانیا پرچم‌های اروپا و مولداویا را در یک حوزه رأی‌گیری مهاجران در بخارست در دست دارند

حزب «اقدام و همبستگی» (پی‌اِی‌اس یا پاس) به رهبری رئیس‌جمهور مایا ساندو در انتخابات پارلمانی مولداویا پیروزی قاطعی به دست آورد، در حالی که مقامات این کشور کرملین را به کارزار گسترده اطلاعات نادرست متهم کرده بودند.

این حزب غرب‌گرا دست‌کم ۵۴ کرسی از ۱۰۱ کرسی پارلمان را کسب کرد و رقیب اصلی‌اش، ائتلاف طرفدار روسیه به رهبری رئیس‌جمهور پیشین ایگور دودون را پشت سر گذاشت.

ناظران این نتیجه را پیروزی بزرگ برای اتحادیه اروپا در برابر نفوذ روسیه توصیف کرده‌اند.

بروکسل پیش‌تر آشکارا از «پاس» حمایت کرده بود، از جمله با تحریم سیاستمداران نزدیک به مسکو و وعده سرمایه‌گذاری میلیاردی.

این سومین موفقیت انتخاباتی ساندو در کمتر از یک سال اخیر است و چشم‌انداز مذاکرات الحاق مولداویا به اتحادیه اروپا را تقویت می‌کند. تحلیلگران می‌گویند مولداویا ممکن است نقش کلیدی در پیوند اوکراین با اروپا ایفا کند.

ادامه خبر ...

ترامپ: بر فلم‌های ساخته شده در خارج از امریکا تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی وضع می‌شود

صنعت فلم‌سازی در ایالات متحده با «هالیوود» تعریف می‌شود
صنعت فلم‌سازی در ایالات متحده با «هالیوود» تعریف می‌شود

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا روز دوشنبه هفتم میزان اعلام کرد که بر تمام فلم‌های خارجی تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی اعمال خواهد کرد، اقدامی بی‌سابقه که تهدیدی برای مدل تجاری جهانی هالیوود به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور امریکا با انتشار پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت که فلمسازی ایالات متحده در حال از دست دادن عرصهٔ رقابت بین‌المللی است.

او افزود: «کسب‌وکار فیلمسازی ما توسط سایر کشورها از ایالات متحده آمریکا دزدیده شده است، درست مانند دزدیدن آبنبات از یک کودک».

کاخ سفید بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر در مورد نحوهٔ اجرای تعرفه‌ها پاسخ نداد. شرکت‌های وارنر برادرز دیسکاوری، کامکست، پارامونت اسکای‌دنس و نتفلیکس هم بلافاصله به درخواست‌ها پاسخ ندادند.

سهام نتفلیکس در معاملات اولیهٔ روز دوشنبه ۱.۵ درصد کاهش یافت.

ادامه خبر ...

کاخ سفید: توافق درباره غزه «بسیار نزدیک» است

سخنگوی کاخ سفید، کارولین لیویت، روز دوشنبه هفتم میزان گفت اسرائیل و گروه فلسطینی حماس «بسیار نزدیک» به دستیابی به توافقی بر سر یک چارچوب هستند که به جنگ در غزه پایان دهد و صلح پایدار در شرق‌میانه تضمین شود.

امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند.

لیویت در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز در برنامه «فاکس اند فرندز» اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، قرار است همان روز در کاخ سفید طرح صلح ۲۱ ماده‌ای را با بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، مورد بحث قرار دهد.

به گفته او، ترامپ همچنین در روز دوشنبه با رهبران قطر که نقش میانجی میان حماس و اسرائیل را داشته‌اند، گفت‌وگو خواهد کرد.

ادامه خبر ...

وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی یک شهروند امریکا از زندان طالبان استقبال کرد

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده

به دنبال پخش خبر رهایی امیر امیری، شهروند امریکا از زندان طالبان، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی او استقبال کرد.

آقای روبیو در بیانیه‌ای در شبکۀ ایکس نوشت که امیری «به‌ناحق در افغانستان زندانی شده بود.»

او همچنین از نقش قطر در آزادی امیری قدردانی کرده است.

وزارت خارجۀ حکومت طالبان ناوقت یک‌شنبه اعلام کرد که امیری را آزاد کرده‌اند.

ادامه خبر ...

فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت؛ هند و پاکستان به میدان می‌روند

رویارویی هند و پاکستان در فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت
رویارویی هند و پاکستان در فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت

در فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت، امروز هند و پاکستان به میدان می‌روند.

این مسابقه ساعت ۷ شام به وقت کابل در ورزشگاه کریکت دبی آغاز خواهد شد.

در دور گروهی و چهار بهترین جام آسیایی ۲۰۲۵ تا کنون هند و پاکستان دوبار به مصاف هم رفتند و در هر دو بازی پاکستان شکست خورد.

ادامه خبر ...

