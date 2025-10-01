تعداد قربانیان زلزلهٔ اخیر فیلیپین به ۳۱ نفر افزایش یافت

مسابقات جام جهانی کریکت بانوان امروز به میزبانی هند و سریلانکا آغاز می‌شود.

هند و سریلانکا بعد از مراسم افتتاحیه در استدیوم کریکت آسام در گواهاتی هند به مصاف هم خواهند رفت.

در کنار کشورهای میزبان، تیم های کریکت استرالیا، بنگلادیش، انگلستان، نیوزیلند، پاکستان و افریقای جنوبی نیز در این مسابقات 50 آوره شرکت دارند.

هر تیم در مقابل همه تیم های دیگر به میدان خواهد رفت و چهار تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد.

فاینل ب جام جهانی کریکت بانوان به تاریخ دوم نوامبر برگزار خواهد شد.