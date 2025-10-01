کارشناسان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه، ۳۰ سپتمبر، اعلام کردند که در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از یک‌هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند که دست‌کم ۵۸ تن آنان شهروندان افغانستان اند.

آنان این سلسله اعدام‌ها را محکوم کرده و گفته‌اند که این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

این کارشناسان که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در میان آنان حضور داشت، در یک اعلامیه‌ای مشترک گفتند که اعدام‌های ثبت‌شده از اول جنوری شامل ۵۷ مرد افغان و یک زن افغان می‌شود.

در این اعلامیه آمده است که "ابعاد اعدام‌ها در ایران تکان‌دهنده است و نشان‌دهندهٔ نقض جدی حق حیات می‌باشد. تنها در هفته‌های اخیر، به‌طور متوسط هر روز ۹ نفر اعدام شده‌اند، به شیوه‌ای که موازین پذیرفته‌شدهٔ حقوق بشر را نقض می‌کند".

گفته شده که بیشتر افراد به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و قتل اعدام شده اند.

کارشناسان ملل متحد تأکید کرده اند که استفادهٔ گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر عمیقاً نگران‌کننده است.

مقام‌های ایرانی تاکنون در این باره واکنش نشان نداده اند.