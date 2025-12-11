نماینده هند در سازمان ملل اقدامات پاکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را محکوم کرد

هریش روز چهارشنبه، ۱۰ دسمبر، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در بارۀ افغانستان، حملات پاکستان را نقض قوانین بین‌المللی خواند و خواستار حفاظت از جان غیرنظامیان شد.

هند نگرانی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را دربارۀ حملات هوایی تأیید می‌کند



"هند نگرانی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را دربارۀ حملات هوایی تأیید می‌کند و کشتار زنان، کودکان و بازیکنان کریکت بی‌گناه در افغانستان را محکوم می‌نماید."

حکومت طالبان از دو حملۀ هوایی پاکستان در ماه اکتوبر و یک حملۀ دیگر در ماه نومبر سال جاری خبر داده و مدعی شد که در این حملات، غیرنظامیان از جمله کودکان و سه تن از بازیکنان کریکت محلی کشته شده‌اند.

حملۀ نخست در اوایل اکتوبر منجر به درگیری‌های شدید مرزی در امتداد خط دیورند شد؛ دو طرف ادعا کردند که تلفات سنگینی بر همدیگر وارد کرده‌اند.

سمیع یوسف‌زی، خبرنگار و آگاه امور سیاسی، می‌گوید هند با مطرح کردن موضوعاتی که احساسات مردم افغانستان را برمی‌انگیزد، دو هدف را دنبال می‌کند:

در وضعیت کنونی که روابط طالبان و پاکستان پرتنش شده، هند فکر می‌کند زمان مناسبی است تا از احساسات مردم افغانستان در برابر پاکستان بهره‌برداری کند



"در وضعیت کنونی که روابط طالبان و پاکستان پرتنش شده، هند فکر می‌کند زمان مناسبی است تا از احساسات مردم افغانستان در برابر پاکستان بهره‌برداری کند و موضوعات داغی مانند کشته شدن بازیکنان کریکت، نقض حریم هوایی افغانستان و موارد دیگر را مطرح کند. هند با این کار از یک سو پاکستان را به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد و از سوی دیگر روابط دهلی نو با مردم افغانستان و حکومت طالبان را تقویت می‌بخشد."

در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نمایندۀ دایمی هند همچنان گفت که کشورش عمیقاً نگران بسته شدن مکرر راه‌های ترانزیتی افغانستان از سوی پاکستان است.

پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در ۱۱ اکتوبر، پاکستان تمام گذرگاه‌ها را به‌روی رفت‌وآمد و تجارت مسدود کرد؛ اقدامی که به گفتۀ تاجران، زیان‌های سنگینی به تجارت دو طرف وارد کرده است.





ترانزیت کالا از آسیای مرکزی از مسیر افغانستان و پاکستان به هند صورت می‌گیرد و همچنان مسیر انتقال کالا از بنگلادیش به یورآسیا و قفقاز از طریق هند و پاکستان و افغانستان می‌گذرد

اما چرا هند از بسته ماندن راه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان نگران است؟

از آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، این سوال را پرسیدم:

"بسته شدن راه‌ها نه تنها به اقتصاد افغانستان و پاکستان، بلکه به اقتصاد منطقه ضررهای متعدد وارد می‌کند. ترانزیت کالا از آسیای مرکزی از مسیر افغانستان و پاکستان به هند صورت می‌گیرد و همچنان مسیر انتقال کالا از بنگلادیش به یورآسیا و قفقاز از طریق هند و پاکستان و افغانستان می‌گذرد. از همین رو، راه‌های ترانزیتی تضمین‌کنندۀ همگرایی اقتصادی‌اند و مسدود کردن آن‌ها هیچ توجیه قانونی و اخلاقی ندارد".

با آن‌که هند هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما دهلی نو امسال از امیرخان متقی، وزیر خارجۀ طالبان، میزبانی کرد.

دهلی نو در جریان این سفر که از ۹ تا ۱۶ اکتوبر ادامه یافت، اعلام کرد که وضعیت «ماموریت تخنیکی خود در کابل» را به سطح سفارت ارتقا داده است.

برخی از آگاهان باور دارند که نزدیکی اخیر هند با حکومت طالبان در افغانستان، باعث خشم اسلام‌آباد شده و روابط بین دو جناحی را که در گذشته همپیمان نزدیک دانسته میشدند، تیره ساخته است.