در روز نخست این مسابقات تیمهای کندز و بلخ، بدخشان و بامیان و سمنگان و سرپل با هم بازی خواهند کرد.
مسئولان فدراسیون بزکشی افغانستان میگویند که ۱۰ چاپنداز خارجی هم در ساختار تیمهای ولایتها در این مسابقات شرکت میکنند.
فهیم نظری، معاون این فدراسیون به رادیو آزادی گفت:
"فردا ۹ بجه مسابقات آغاز میشود میان تیمهای بزکشی ۱۱ ولایت و ۶ تیم نیزه بازی."
نظری میگوید که این مسابقات برای ۱۰ روز ادامه خواهد یافت و در مرحلۀ اول تیمهای رقیب در چهار گروپ با هم بازی خواهند کرد.
حاجی ملا حیدر حیدری، رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان میگوید که در این دور لیگ بزکشی دو چاپندازی قرغزی هم در تیم بدخشان شامل است.
به گفتۀ او، این چاپندازان بر اساس یک قرارداد در بدل ۲۵ هزار دالر امریکایی دستمزد و ۵ هزار دالر هزینۀ سفر استخدام شده اند و به نفع تیم بدخشان بازی خواهند کرد.
"ما هم آمادگی لازم را برای پیشرفت تیم ما و بدست آوردن امتیازات داریم، چاپندازان خارجی را در تیم خود داریم، چاپندازان داخلی خوبی را هم در تیم داریم."
حیدری میگوید که قیمتیترین اسپی که در تیم آنان حضور دارد، ۴۷ هزار دالر امریکایی خریدار شده است.
به گفتۀ او، هزینۀ سفر و بود و باش چاپندازان تیم بدخشان از سوی تاجران این ولایت پرداخت میشود.
حیدری گفت که افراد زیادی از بدخشان برای تماشای جریان مسابقات به کابل آمده اند.
دور اول لیگ بزکشی افغانستان پس از سالها وقفه برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ در کابل راه اندازی شد.
هر چند قرار بود در دور هفتم لیگ بزکشی ۱۴ تیم شرکت کنند، اما در نهایت تنها ۱۱ تیم در این مسابقات حضور یافته اند.
هر تیم ۱۲ چاپنداز دارد که ۶ چابنداز وارد میدان میشود و ۶ چاپنداز دیگر هم در جریان تغییر و تبدیلها وارد بازی خواهند شد.
طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، محدودیتهای زیادی بر سرگرمیهای مردم وضع کردند، اما برخلاف دور نخست حاکمیتشان، هیچ ممنوعیت و محدودیتی بر بازیها و مسابقات بزکشی وضع نکردند.