معلمان افغان در روز جهانی معلم از حقوق پایین و عدم امنیت شغلی شکایت دارند

از میان آنان، یک معلم زن در یک مکتب دولتی ولایت کنر می‌گوید که نزدیک به یک سال پیش از سوی حکومت طالبان از کار برکنار شده است.

او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که از پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار، لیسانس گرفته و به مدت سه سال به عنوان معلم در یک مکتب تدریس کرده اما اکنون بیکار است.

"آنان تغییراتی را اعمال کردند و ما را از کار برکنار کردند، قبلاً معاشم ۹۲۰۰ افغانی بود، حالا که بیکار شده ام، مشکلات زیادی دارم، مشکلات برای همه زیاد است، خصوصاً برای زنان که تحصیل آنها متوقف شده است. ما باید به دانش‌ آموزان دختر از صنف ششم به بالا درس می‌دادیم، اما دختران دیگر نمی‌توانند درس بخوانند و به دلیل نبود دانش‌آموزان، ما هم از کار برکنار شدیم، این بسیار تأسف‌ آور است."

این معلم می‌گوید که اکنون تنها همسرش در خانواده شاغل است و او نیز معلم است، اما معاش او هم مشکلات اقتصادی خانواده را حل نمی‌کند.

همزمان، یک زن دیگر معلم از منطقه دشت برچی کابل که او هم نخواست نام اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که قبلاً در یک مکتب دولتی تدریس می‌کرد و از آنجا برکنار شده و اکنون در یک مکتب خصوصی به دانش‌ آموزان زیر صنف ششم درس می‌دهد.

او گفت که در آنجا هم با محدودیت‌ های زیادی مواجه است: "مشکلات ما بسیار زیاد است، خصوصاً برای ما زنان که محدودیت ‌های زیادی برای رفتن به صنف گذاشته شده است. در مکتب‌ های دولتی اکثریت معلمان زن برکنار شده ‌اند و به جای آنها افراد جدید استخدام می‌شوند."

در همین حال، شماری از معلمان مرد نیز می‌گویند که با مشکلات مختلف مواجه‌ اند.

یک معلم در ولسوالی سپین غر ولایت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت: "معاش معلمان کم است و نمی‌تواند نیازهای خانواده را برآورده کند، بسیاری از معلمان در خانه ‌های کرایی زندگی می‌کنند و معاش که از دولت دریافت می‌کنند پاسخگو نیست. معاش من ۷۲۰۰ افغانی است و با آن نمی‌توانم نیازهای خانواده را تأمین کنم."

کارشناسان بخش آموزش با توجه به نقش مهم معلمان در جامعه، بر حمایت از آنان و به ویژه حل مشکلات اقتصادی معلمان تأکید می‌ کنند.

فضل‌ الهادی وزین، فعال بخش آموزش، به رادیو آزادی گفت: "معلمان نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند که آن تربیت نسل جدید است. همین معلمان و مکتب‌ها و پوهنتون‌ها پایه‌های پیشرفت و رفاه کشور را می‌سازند، اما معلمان افغانستان در شرایط بسیار سختی کار می‌کنند، از یک سو مشکلات اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر محرومیت‌ ها، لازم است وضعیت اقتصادی آنان بهبود یابد و معاشات شان افزایش یابد تا بتوانند با آرامش ذهنی و تمام توان به تربیت نسل جدید بپردازند."

رادیو آزادی تلاش کرد تا دیدگاه منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، را درباره این شکایت ‌ها و درخواست ‌ها دریافت کند، اما او پاسخ نداد.

با این حال، عبدالسلام حنفی، معاون اداری دفتر ریاست الوزرا حکومت طالبان در سال گذشته به تاریخ ۱۳ میزان در یک نشست گفت که اگر امکانات و تسهیلات برای حکومت آنان فراهم شود، معلمان اولین گروه خواهند بود که در معاش‌های شان افزایش خواهد آمد.

او در آن زمان شمار معلمان موجود در کشور را ۲۴۵۰۰۰ نفر اعلام کرده بود.

یکشنبه پنجم اکتوبر، روز جهانی معلم است.

این روز برای نخستین بار در سال ۱۹۹۴ توسط سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) جشن گرفته شد.

هدف از گرامیداشت این روز، احترام به مقام معلم و حمایت از حقوق و شرایط کاری آنان است.

با این حال، حکومت طالبان در افغانستان، مانند بسیاری از مناسبت ‌های دیگر، جشن گرفتن روز معلم را نیز ممنوع کرده است.

در میزان سال گذشته، نامه‌ ای که نسخه‌ای از آن به رادیو آزادی نیز رسیده بود و توسط خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، امضا شده بود، آمده است که جشن گرفتن روز معلم و سایر روزهایی که در دین اسلام تأیید نشده و توسط غیر مسلمانان مشخص شده باشد از سوی این وزارت ممنوع است.

یک منبع در حکومت طالبان آن زمان صحت این نامه را به رادیو آزادی تأیید کرد.

در افغانستان، این روز پیش از این برای سال ‌های طولانی در سوم جوزا تجلیل می‌شد، اما در سال ‌های اخیر جمهوری، تاریخ آن به ۱۳ میزان تغییر یافت.