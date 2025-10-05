سازمان عفو بین ‌الملل می‌ گوید که حکومت طالبان می ‌خواهد از طریق بازداشت ‌های خودسرانه و گرفتن اعتراف ‌های اجباری، صدای خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را خاموش سازد.