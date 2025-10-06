آنان می گویند که بارندگی شدید و بعدا وقوع سیلاب خانه های شان را به شدت آسیب رسانیده و همچنان حاصلات فصلی شان را از بین برده است.

بشیر احمد باشنده ولسوالی قرغه ای ولایت لغمان دوشنبه ۶ اکتوبر در مورد به رادیو آزادی گفت :

«خانه های ما روز گذشته به اثر ریزش باران و طوفان ویران شد، اما تا حال هیچ نوع کمک به ما نشده است، همین حالا فرزندان و خانواده من در میدان مانده اند، خانه ما تخریب شده است.»

گل آغا باشنده ولسوالی ده سبز ولایت کابل نیز می گوید که بارندگی های شدید خانه های شان را ویران کرد.

او به رادیو آزادی گفت که در شماری دیگر از بخش های این ولسوالی باغ های انگور و زمین های زراعتی مردم به اثر ریزش باران و ژاله از بین رفته است.

باران بسیار شدید بود ، سیلاب هم آمد، برای مردم زیان مالی زیاد رساند

«باران بسیار شدید بود ، سیلاب هم آمد، برای مردم زیان مالی زیاد رساند، سرک ولسوالی ما نیز تخریب شده است دو دیوار خانه ما فروریخته است شکر کسی زخمی نشده است ، اما زیان مالی رسیده است ، دیگر خانه های بسیاری از مردم را تخریب کرده است»

محمد یوسف حماد سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.

او اما به تاریخ ۴ اکتوبر دریک پیام صوتی که در صفحه ایکس «توییتر سابق» این اداره منتشر شد گفته که اخیرا ریزش باران ، ژاله و سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه در لغمان ، کابل و کاپیسا دست کم به ۷۲۱ خانواده آسیب رسانیده است.

او افزوده که در نتیجه این بارندگی ها هزاران جریب زمین زراعتی تخریب شده است و برای باغداران نیز خساره مالی زیاد رسیده است.

این مقام حکومت طالبان افزوده است که از تخریب برخی سرک ها به اثر این بارندگی ها نیز خبر داده شده است.

در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوا نوردی حکومت طالبان از وقوع باران های شدید و سیلاب ها در۱۳ولایت افغانستان هشدار داده است.

بر اساس خبرنامه این ریاست که یکشنبه ۵ اکتوبر منتشر شده آمده که بتاریخ های ۶ و ۷ اکتوبر به روز های دوشنبه و سه شنبه ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان ، نورستان ، بدخشان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان ، میدان وردگ ، لوگر ، خوست و پکتیا احتمالا شاهد این رویداد ها خواهند بود.

در خبرنامه میزان بارندگی ها در برخی از مناطق بین ۱۰ تا ۲۵ملی متر تخمین زده شده است.