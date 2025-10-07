لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۱۵ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۱۹

افغانستان

آغاز بازی‌های پنجاه‌اوره میان افغانستان و بنگلادش از فردا

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

تیم‌های ملی کریکت افغانستان و بنگلادش فردا چهارشنبه رقابت‌های پنجاه‌اوره یا «یک‌روزه» خود را آغاز می‌کنند.

این مسابقه در ورزشگاه شیخ زاید دبی، ساعت ۴:۳۰ پس از چاشت به وقت افغانستان برگزار خواهد شد.

دیدار دوم دو تیم در تاریخ ۱۱ اکتوبر و بازی سوم و پایانی در ۱۴ اکتوبر انجام می‌شود.

آغاز این سلسله مسابقات در حالی است که تیم ملی افغانستان در رقابت‌های بیست‌اوره (T20) در برابر بنگلادش با نتیجهٔ سه بر صفر شکست خورده بود.

پس از آن، عملکرد تیم ملی افغانستان در جام آسیا و دیدارهای اخیرش با بنگلادش با انتقادهای گستردهٔ هواداران روبه‌رو شد.

راشد خان، ستارهٔ کریکت افغانستان و کاپیتان تیم در بازی‌های بیست‌اوره، نیز پذیرفت که تیمش در آن مسابقات «نمایش خوبی نداشت».

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

آغاز هفتمین نشست «فارمت مسکو» دربارهٔ افغانستان پشت درهای بسته

نشست قبلی فارمت مسکو در کازان
نشست قبلی فارمت مسکو در کازان

پایتخت روسیه، مسکو، امروز سه‌شنبه ۱۵ میزان میزبان هفتمین نشست «فارمت مسکو» دربارهٔ افغانستان است.

در این نشست نمایندگان حکومت طالبان و کشورهای منطقه از جمله هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان حضور دارند.

امیرخان متقی، وزیر خارجهٔ طالبان، شام گذشته برای شرکت در این نشست عازم مسکو شد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجهٔ روسیه، اعلام کرده است که این نشست با سخنرانی سرگئی لاوروف، وزیر خارجهٔ روسیه، افتتاح می‌شود و پشت درهای بسته ادامه خواهد یافت.

به گزارش رسانه‌های روسی از جمله «اینترفاکس»، شرکت‌کنندگان دربارهٔ وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان و نیز راه‌های مبارزه با تروریزم و قاچاق مواد مخدر گفت‌وگو خواهند کرد و در پایان نشست، بیانیه‌ای منتشر می‌شود.

شورای حقوق بشر ملل متحد میکانیزمی برای پاسخگویی در افغانستان ایجاد کرد

شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، چه گذشته و چه حال، به‌طور مستقل مورد تحقیق قرار می‌گیرد.

سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر روز دوشنبه ۱۴ میزان در بیانیه‌ای از تصویب این قطعنامه خبر داد و تأکید کرد که تحقیقات شامل اقدامات طالبان و دیگر طرف‌ها خواهد بود.

بر اساس این مکانیزم، شواهد جمع‌آوری شده و عاملان احتمالی نقض‌ها ممکن است روزی در برابر عدالت قرار گیرند.

برلین: طالبان در اصول با بازگرداندن «افغان‌های مجرم» از آلمان موافقت کرده است

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

سخنگوی وزارت داخله آلمان روز دوشنبه ۱۴ میزان اعلام کرد که حکومت طالبان در افغانستان در اصول با بازگرداندن اتباع خود از آلمان از طریق پروازهای هوایی موافقت کرده است.

او افزود که برلین تنها در سطح فنی با نمایندگان حکومت طالبان در افغانستان تماس دارد و موضوعی فراتر از این نیست.

طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند.

پیش از این، وزیر داخله آلمان، الکساندر دوبرینت به روزنامه «بیلد»، اعلام کرد که برای اخراج مهاجران افغانِ مجرم، به‌صورت مستقیم با طالبان در کابل گفت‌وگو می‌کند و تأکید کرد این بازگرداندن‌ها باید به‌صورت سیستماتیک انجام شود.

آلمان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما اعتبارنامهٔ دو نمایندهٔ طالبان را در ماه جولای امسال پذیرفت و به آنها اجازه داد تا در سفارت افغانستان در برلین و قونسلگری در شهر بن کار کنند.

حکومت طالبان تمام والیان و ولسوالان خود را به کندهار فراخواند

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که تمام والیان و ولسوالان حکومت طالبان برای شرکت در یک سمینار سه‌روزه به کندهار فراخوانده شده‌اند.

به گفتهٔ او، در این نشست در مورد بهبود اجرای قوانین، استقامت کاری و نحوهٔ برخورد با مردم آموزش داده می‌شود.

مجاهد نگفته است که آیا والیان در این سفر با رهبر طالبان، ملا هبت‌الله آخندزاده، دیدار خواهند کرد یا نه.

این گردهمایی در حالی برگزار می‌شود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا اخیراً چند بار دربارهٔ احتمال بازپس‌گیری پایگاه بگرام سخن گفته و طالبان هفتهٔ گذشته برای حدود سه روز خدمات اینترنت و مخابرات را در سراسر افغانستان متوقف کرده بودند.

طالبان می‌خواهند موترهای پولیس را جایگزین کنند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

وزارت امور داخلهٔ طالبان می‌گوید تصمیم گرفته است موترهای رنجر پولیس را با وسایط جدید جایگزین کند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، شنبه ۱۲ میزان در پیامی ویدیویی در شبکهٔ ایکس گفت که هدف از این تصمیم، بهبود کارایی و سازگاری بیشتر وسایط با جغرافیای افغانستان است.

قانع در مورد شمار و هزینه وسایط چیزی نگفته است. به اساس گزارش‌ها، پولیس افغانستان زمانی حدود ۲۰ هزار رنجر در اختیار داشت که صدها موتر آن به‌دلیل کمبود پرزه‌جات و ترمیم نادرست از کار افتاده است.

هر موتر حدود ۳۰ هزار دالر قیمت داشت. طبق گزارش ادارهٔ بازرسی ویژهٔ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، برای نگهداری و ترمیم حدود از ۵۰ هزار موتر در نیروهای افغان جمهوری مخلوع افغانستان، بیش از ۴۰۰ میلیون دالر هزینه شده بود.

سومین بازی ۲۰ اوورۀ کریکت افغانستان و بنگله‌دیش امروز برگزار می‌شود

جریان بازی افغانستان و بنگله‌دیش - تصویر از مسابقات آسیایی
جریان بازی افغانستان و بنگله‌دیش - تصویر از مسابقات آسیایی

سومین بازی بیست اوورۀ تیم‌های ملی کریکت افغانستان و بنگله‌دیش امروز در ورزشگاه کریکت شارجه برگزار خواهد شد.

این مسابقه ۷ شام به وقت کابل آغاز می‌شود.

در دو بازی قبلی بیست اووره بنگله‌دیش در برابر افغانستان برنده شده است.

افغانستان و بنگله‌دیش در کنار این رقابت‌های بیست اووره، سه دیدار یک‌روزه نیز برگزار خواهند کرد.

این بازی‌ها ۸ اکتوبر آغاز می‌شود و تا ۱۴ اکتوبر ادامه می‌یابد.

پیش‌بینی بارندگی و سیلاب در ۱۶ ولایت افغانستان

افغانستان
افغانستان

پیش‌بینی شده است که امروز یکشنبه، ۱۳ میزان ۱۶ ولایت افغانستان شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب خواهد بود.

ادارهٔ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای از این موضوع خبر داده است.

در بیانیه آمده است که در ولایت‌های کابل، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندز، بامیان، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا احتمال بارندگی، رعد و برق و وقوع سیلاب وجود دارد.

سازمان عفو بین‌الملل خواستار رهایی فوری مهدی انصاری از بند طالبان شد

مهدی انصاری، خبرنگار افغان
مهدی انصاری، خبرنگار افغان

سازمان عفو بین‌الملل خواستار رهایی فوری مهدی انصاری، خبرنگار افغان، از بند طالبان شده است.

این سازمان روز گذشته در بیانیه‌ای در شبکۀ ایکس نوشت که در چهار سال گذشته نظام قضایی طالبان به ابزار سرکوب افرادی مبدل شده است که از فرمان‌ها، سیاست‌ها و اقدامات سخت‌گیرانهٔ طالبان انتقاد می‌کنند.

در بیانیه آمده است که حکومت طالبان از طریق بازداشت‌های خودسرانهٔ خبرنگاران، فعالان جامعهٔ مدنی و مدافعان حقوق بشر، زندانی‌ کردن غیرقانونی آن‌ها و گرفتن اعترافات اجباری، تلاش دارد صدای آنان را خاموش کند.

مهدی انصاری نزدیک به یک سال پیش از منطقهٔ دشت برچی کابل بازداشت شد و محکمۀ ابتدایی طالبان او را به اتهام «تبلیغ علیه طالبان» به یک‌ونیم سال زندان محکوم کرد.

طالبان هفتهٔ گذشته ویدیویی از انصاری را منتشر کردند که در آن ادعا شده که او با رسانه‌های «مغرض» خارجی همکاری داشته است.

اما به گفتۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، اعتراف‌ها زیر فشار و به زور از مهدی انصاری گرفته شده است.

چهاردهمین پیروزی فرید بشارت؛ در برابر حریف امریکایی‌اش برنده شد

فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان
فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان

فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان، در برابر حریف امریکایی‌اش کریس گوتیرز برنده شد.

آن‌ها ناوقت شب به وقت لاس ویگاس در رویداد ۳۲۰ یو اف سی، معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی وارد قفس شدند.

بشارت، پس از اعلام تصمیم داوران پیروز رقابت دیشب معرفی شد و به این ترتیب او رکورد خود را به ۱۴ برد و هیچ باخت رساند.

فن کشتی و کنترول او نقش اساسی در خنثی کردن ضربات گوتیرز داشت.

