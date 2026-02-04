تهدیدهای گروه داعش محور نشست امروز شورای امنیت ملل متحد

انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز ۱۵ دلو، نشستی را درباره تهدیدهای گروه داعش و شاخه خراسان این گروه برگزار کند.

این نشست به وقت کابل ساعت ۷:۳۰ شام در نیویارک برگزار خواهد شد.

در بیانیه‌ای که در پیوند به این نشست منتشر شده، به نقل از انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، آمده است که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال افغانستان و در مناطق هم‌مرز با پاکستان فعال است.

در این بیانیه همچنان به حمله ۱۹ ماه جنوری در کابل اشاره شده است که در آن شش افغان، به‌شمول یک شهروند چین، کشته شدند.

شورای امنیت گفته است که گروه داعش تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.