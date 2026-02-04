مسابقه نهایی جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال، فردا برگزار می شود

ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید، پیش‌بینی می‌شود که در بیشتر مناطق افغانستان، شرایط گرم غیرمعمول از ۱ تا ۵ درجه سانتیگراد رخ دهد.

به گفتۀ این اداره، ممکن است این امر خطر سرمازدگی را کاهش دهد؛ از محصولات زمستانی حمایت کند و دسترسی به مراتع را بهبود بخشد؛ اما ذوب سریع‌تر و ذخیرۀ کمتر برف می‌تواند، رطوبت خاک و دسترسی به آب را در فصل های آینده، محدود تر سازد.

ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه( ۴ جنوری) در شبکۀ اکس همچنین نوشته که بارندگی های بالاتر از حد متوسط توام با درجۀ حرارت گرم، ممکن است از محصولات زراعتی و رشد مراتع در غرب افغانستان پشتیبانی کند؛ ولی خطر افزایش سطح آب دریاها و سیلاب‌های محلی را افزایش می‌دهد.

به گفتۀ این اداره، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در غرب و بخش‌هایی از ارتفاعات مرکزی افغانستان، شرایط جوی مرطوب‌تر از حد نورمال حاکم است و انتظار می‌رود که ولایات‌ شرقی، جنوب شرقی و شمال شرق افغانستان با بارندگی کمتر از حد متوسط، خشک‌تر باقی بمانند.

این در حالیست که اکثر مناطق افغانستان، اخیراً شاهد برفباری ها و بارندگی های شدید بود که تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در قبال داشت.