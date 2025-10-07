اسرائیل مراسم یادبود قربانیان ۷ اکتوبر برگزار کرد

اسرائیلیها روز سهشنبه، ۱۵ میزان، ۷ اکتبر که مصادف با دومین سالگرد حمله ناگهانی حماس و آغاز جنگ غزه بود، مراسم و گردهماییهای مختلفی را به یاد قربانیان آن حملات برگزار کردند.
دومین سالگرد حمله حماس در حالی فرا رسید که از روز دوشنبه (۱۴ میزان) گفتوگوهایی میان نمایندگان اسرائیل امریکا، مصر و حماس در مصر درباره طرح ۲۰ مادهای امریکا جریان دارد. این طرح با هدف آزادی گروگانهای اسرائیلی و پایان جنگ غزه تهیه شده است.
دو سال پیش، در ساعت ۶:۲۹ صبح روز ۱۵ میزان، همزمان با آخرین روز جشن مذهبی یهودیان و جشن نزول تورات صدها راکت از نوار غزه شلیک شد.
بعداً مشخص شد که این حملات براساس طرح یحیی سنوار رهبر وقت حماس انجام شده بود؛ طرحی که هدف آن مشغول کردن نیروهای اسرائیلی با حملات راکتی و در همان زمان، ورود صدها جنگجوی مسلح حماس از طریق از بین بردن حصارهای مرزی به شهرکها و مناطق مسکونی اسرائیل بود.
گفته میشود رهبری حماس سالها برای این عملیات برنامهریزی کرده بود.
در عرض چند ساعت، جنگجویان حماس همراه با گروهی از صدها غیرنظامی غزه به دهها شهرک و خانه در اسرائیل حمله کردند.
بر اساس گزارشها، در این حملات ۱۲۱۹ اسرائیلی کشته و ۲۵۱ نفر دیگر به غزه برده شدند. بیشتر قربانیان غیرنظامیانی بودند که در خانههایشان حضور داشتند.
این حمله که اردوی و نهادهای امنیتی اسرائیل را غافلگیر کرد، در اسرائیل به نام «شنبه سیاه» مشهور شده است.
یک روز پس از حمله بنیامین نتانیاهو صدراعظم وعده داد که کشورش «معادلات شرق میانه را تغییر خواهد داد».
اردوی اسرائیل پس از حدود چهار هفته آمادگی و فراخوان صدها هزار نیروی ذخیره جنگ در غزه را آغاز کرد؛ جنگی که تا امروز ادامه دارد.
بر اساس ارزیابی اردوی اسرائیل ۲۰ نفر از گروگانها هنوز زنده هستند و حماس اجساد ۲۸ گروگان کشتهشده از جمله جسد یک دختر جوان را برای اعمال فشار در مذاکرات نزد خود نگه داشته است.
همچنین وزارت صحت غزه اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۶۷ هزار نفر در این منطقه کشته شدهاند.