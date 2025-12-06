استرالیا به دلیل آنچه «بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه برای زنان» خوانده، بر چهار مقام حکومت طالبان محدودیت‌های سفر و تحریم‌های مالی وضع کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در میان این افراد رئیس ستره‌محکمه و قاضی‌القضات طالبان عبدالحکیم حقانی و سه وزیر این گروه شامل هستند.

به‌گفتهٔ پنی وُنگ، وزیر خارجهٔ استرالیا این مقام‌ها در اعمال محدودیت‌های اخیر بر زنان و دختران افغان و نیز نقض حاکمیت قانون و اصول حکومت‌داری خوب دخیل بوده‌اند.

یک منبع حکومتی طالبان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی این اقدام را «غیرعادلانه» خوانده و افزوده که حکومت آنان هیچ روابطی با استرالیا ندارد.

او افزوده حکومت‌ها باید با درنظر داشت واقعیت‌های افغانستان موضع شان را اعلام کنند.

نیروهای استرالیایی در چارچوب حضور نظامی ناتو نزدیک به دو دهه در افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند، اما در آگست ۲۰۲۱ نیروهای خود را از این کشور خارج کردند.

محکمه جزایی بین‌المللی نیز در ماه سرطان سال جاری حکم بازداشت قاضی‌القضات طالبان و همچنین رهبر آنان ملا هبت‌الله آخوندزاده را صادر کرد، اما طالبان اعلام کردند که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسند.